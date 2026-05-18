Armas en la televisión y en las calles de Irán mientras Trump renueva las amenazas de guerra

Matthew Chance

Al caer la noche sobre la extensa capital de Irán, y mientras los picos nevados de las montañas Alborz se desvanecen en la oscuridad, miles de iraníes han salido habitualmente a las calles para participar en manifestaciones patrocinadas por el Estado, destinadas a movilizar a sus partidarios contra Estados Unidos.

Cerca de la plaza Tajrish, un barrio elegante de Teherán, el inevitable cántico de “Muerte a Estados Unidos” resuena entre un mar de banderas iraníes, mientras los vendedores ambulantes ofrecen té y recuerdos, como gorras de béisbol y parches patrióticos, a la multitud entusiasta.

“Estoy dispuesta a sacrificar mi vida por mi país y por mi gente”, me dijo una joven llamada Tiana, que llevaba gafas con los colores de la bandera iraní, por encima de los ensordecedores cánticos.

“Toda la gente, todo el Ejército, todos los comandantes que tenemos, están listos para sacrificar sus vidas también, y listos para luchar con todo su corazón y alma”, agregó, desestimando la última amenaza del presidente estadounidense Donald Trump en las redes sociales de reanudar la acción militar.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale darse prisa, o no quedará nada de ellos”, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social , aumentando aún más las tensiones a medida que las estancadas conversaciones de paz socavan un frágil alto el fuego.

Un anciano que portaba un cartel improvisado se ofreció a traducir su letrero, escrito a mano en persa. “La tecnología nuclear y de misiles es tan importante como nuestras fronteras, por lo que las protegeremos”, decía.

“Necesitamos energía nuclear, energía limpia, no una bomba”, me dijo, en referencia a la negativa de Irán a poner fin a su controvertido programa nuclear, que Trump ha puesto como condición para terminar la guerra.

“Trump sabe que no tenemos una bomba, pero aun así nos ataca”, añadió.

A medida que aumentan los rumores y los temores sobre inminentes ataques estadounidenses-israelíes, crece entre muchos iraníes la sensación de que la reanudación de las hostilidades es inevitable.

“Sabemos que esta guerra no ha terminado. Sabemos que Trump no va a negociar realmente”, dijo Fátima, quien afirmó haber crecido en Londres y Dubái.

“Él simplemente nos dirá: ‘Haz lo que te digo o te mato’. Y luego nos atacará aunque hagamos lo que él diga”, añadió.

Las concentraciones, o “reuniones nocturnas”, se han estado celebrando en todo el país todas las noches durante casi tres meses, prácticamente desde el comienzo de la guerra.

Pero en los últimos días se ha observado la inquietante aparición de puestos públicos de venta de armas, donde se ofrecen a los civiles lecciones básicas sobre el uso de armas, una señal de cómo las autoridades iraníes, cada vez más intransigentes, están preparando a la población para un mayor conflicto.

En un quiosco de la plaza Vanak, vimos a una mujer vestida con un chador negro aprendiendo a manejar un fusil de asalto AK-47, mientras un hombre enmascarado con uniforme militar le mostraba cómo desmontar y ensamblar el arma.

A pocos metros de distancia, una niña pequeña jugaba con un Kalashnikov descargado, apuntando el arma al aire antes de apretar el gatillo y devolverle el arma a su instructor sonriente.

El llamamiento general a las armas también se está reiterando en la televisión estatal, y varios canales emiten imágenes de sus presentadores blandiendo fusiles de asalto.

Un presentador, Hossein Hosseini, del canal estatal Ofogh, disparó su rifle, en directo por televisión, contra el techo del estudio tras recibir una lección de un miembro enmascarado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

“Me enviaron un arma desde la plaza Vanak para que yo también, como todos ustedes, pueda aprender a usarla”, anunció.

Pero no todos los iraníes están dispuestos a entrar en conflicto.

Justo a la vuelta de la esquina de la manifestación en la plaza Tajrish, en un parque tranquilo cerca del Museo del Cine de Irán, los lugareños curioseaban en un puesto de libros al aire libre y tomaban té, mientras las parejas paseaban de la mano.

“No a la guerra”, dijo un joven al pasar.

Sentada en un banco del parque con su marido, una mujer, profesora universitaria que pidió permanecer en el anonimato, me contó cómo ambos deseaban desesperadamente que Irán cambiara.

“Solo queremos vivir en un país normal, donde nuestros hijos puedan tener un futuro”, susurró en inglés.

“Queremos la paz”, dijo una joven, dejando entrever una vez más la diversidad de opiniones que existen en Irán.

Pero con un ambiente cada vez más tenso en la República Islámica y el país potencialmente al borde de una reanudación de la guerra, todos los mensajes oficiales, salvo los de la línea dura, parecen quedar silenciados.

NOTA DEL EDITOR: CNN opera en Irán con el permiso del gobierno, pero mantiene el control editorial total de sus reportajes.

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