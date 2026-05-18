Trump se abstiene de atacar a Irán, pero amenaza con una ofensiva total si no hay acuerdo

Por Kit Maher y Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump dijo el lunes que “se abstendrá” de un plan para atacar a Irán el martes, citando una solicitud de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, mientras afirmó que las negociaciones para poner fin a la guerra se vuelven más “serias”.

Trump añadió en su publicación en Truth Social que ha instruido a su liderazgo a “estar preparado para seguir adelante con un ataque total, a gran escala, contra Irán, en un instante” si no se llega a un acuerdo.

Señaló lo que dijo que era el optimismo de los líderes regionales sobre las perspectivas de un acuerdo que sería aceptable para Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

“Me han pedido el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que nos abstengamos de nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana, dado que ahora se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se logrará un acuerdo, que será muy aceptable para Estados Unidos de América, así como para todos los países de Medio Oriente, y más allá”, publicó Trump en Truth Social.

“Este acuerdo incluirá, de manera importante, QUE IRÁN NO TENGA ARMAS NUCLEARES”, añadió Trump.

Trump había advertido a Irán el domingo que “el reloj está corriendo” para llegar a un acuerdo; de lo contrario, enfrentará una reanudación de la campaña militar que ha estado en pausa desde el mes pasado.

Pero la propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra no ofreció concesiones significativas en algunos puntos críticos de fricción, según una persona familiarizada con el asunto el lunes. Los desacuerdos de larga data sobre el enriquecimiento nuclear siguen siendo centrales para el estancamiento, añadió la persona.

“Ese uranio enriquecido que poseen, no pueden conservarlo. El presidente Trump ha sido muy claro al respecto”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una entrevista el lunes en Fox News, calificándolo como una de las “líneas rojas” del presidente. Aunque dejó en manos de Trump decidir cuánto duraría la pausa en las hostilidades, dijo que la postura de fuerzas de EE.UU. “sigue siendo la misma”.

Más temprano el lunes, Irán dijo que había respondido a algunas preocupaciones de EE.UU. sobre su posición negociadora a través de mediadores paquistaníes, pero los funcionarios estadounidenses no consideraron que la última oferta hiciera compromisos lo suficientemente grandes como para cambiar el pensamiento de Trump.

No estaba claro de inmediato qué cambios hizo Irán al documento en este último intercambio, pero Trump ha afirmado repetidamente ciertas líneas rojas —incluidas detener el enriquecimiento de material nuclear y que Irán entregue su reserva de uranio cercano al grado armamentístico.

Cuando Trump anunció una extensión del alto el fuego el 21 de abril, fue Pakistán, dijo, quien le pidió que “detuviéramos nuestro ataque contra el país de Irán”. En ese momento, también citó divisiones dentro del Gobierno de Teherán y dijo que quería esperar una “propuesta unificada”.

Pero el presidente se ha frustrado por el ritmo vacilante de las negociaciones. Y en casa, la guerra —ahora en su tercer mes— ha disparado los precios de la gasolina y ha hundido sus índices de aprobación en la economía.

Tras reunirse con los principales miembros de su equipo de seguridad nacional durante el fin de semana, se espera que Trump convoque al equipo nuevamente a principios de esta semana para discutir un camino a seguir. Como dejó claro en su publicación del lunes en Truth Social, está dejando sus opciones abiertas.

“He instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO realizaremos el ataque programado contra Irán mañana, pero además les he instruido que estén preparados para seguir adelante con un ataque total, a gran escala, contra Irán, en un instante, en el caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”, escribió.

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