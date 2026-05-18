Un estudio señala que las demoras en Lima durante las elecciones no habrían afectado el resultado en Perú

Por Jimena De La Quintana, Gonzalo Zegarra y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Las aperturas tardías de mesas de votación durante la primera vuelta presidencial de Perú redujeron la participación electoral en Lima, aunque no existen evidencias suficientes para sostener que esas irregularidades hayan cambiado qué candidatos pasaron al balotaje, según concluyó un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford.

La investigación, presentada como amicus curiae ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), analizó el impacto de las fallas logísticas registradas el 12 de abril, cuando cientos de mesas abrieron con horas de retraso y algunas incluso tuvieron que abrir al día siguiente en una decisión inédita del JNE.

“La evidencia científica muestra que las aperturas tardías redujeron la participación electoral en determinados sitios de votación de Lima Metropolitana”, señala el informe, pero concluye que esos eventuales votos no habrían cambiado el orden de puestos.

Hasta ahora, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien quedó tercero a solo 21.000 votos del segundo lugar (Roberto Sánchez, Juntos por el Perú) y no accedió a la segunda vuelta, considera que perdió hasta cientos de miles de votos por las demoras en la capital, su bastión electoral, pero no ha presentado evidencias para sustentar esos números. Este domingo, tras la proclamación de resultados del JNE, la agrupación ultraderechista dijo que firmó el acta “con reserva” y expresó que solicita la nulidad del documento.

El estudio del Laboratorio de Democracia en Acción de Stanford, elaborado por los académicos Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros junto a los investigadores Christopher Dann y Marcelo Peña, estimó caídas de entre 2,5 y 5 puntos porcentuales en la participación en las mesas afectadas.

Para realizar el análisis, los investigadores reconstruyeron una base de datos de más de 92.600 actas electorales usando información del sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), documentos escaneados y herramientas de inteligencia artificial para extraer horarios de apertura de mesas.

Según los autores, las estimaciones más amplias sugieren pérdidas potenciales de entre 24.000 y 28.000 votos debido a las demoras. Sin embargo, aunque Sánchez contó con muy poco apoyo en la región Lima (quedó noveno en ese distrito electoral), y López Aliaga quedó primero, ello no implica que todos los votantes habilitados que no participaron hubieran apoyado al exalcalde.

El profesor Alberto Díaz-Cayeros, uno de los autores del estudio, explicó a CNN que esa cifra no puede interpretarse como un bloque de votos que habría ido a un solo candidato. “El número de votantes que dejaron de participar se reparte entre todos los partidos”, dijo.

En el caso de Lima Metropolitana, añadió, los investigadores asignaron esos votos de forma proporcional en función de patrones observados en mesas similares, es decir, aquellas con características comparables a las afectadas por las demoras. “Aún en la zona metropolitana de Lima López Aliaga no recibiría todos esos votos”, señaló.

Ese punto es clave para entender por qué el impacto no altera el orden entre candidatos. Aunque el exalcalde de Lima quedó tercero a poco más de 21.000 votos del segundo lugar, el estudio estima que el efecto neto sobre la diferencia entre él y Roberto Sánchez habría sido mucho menor: entre 5.000 a 5.700 votos debido a la dispersión entre los 35 candidatos y el voto en blanco o nulo.

“Bajo las especificaciones más conservadoras y metodológicamente precisas, el margen potencialmente perdido se ubica en el orden de algunos miles de votos”, indicó el documento. “En otras palabras, si las mesas no hubieran abierto extraordinariamente tarde, la ventaja final de Roberto Sánchez sobre López Aliaga habría sido menor con entre 15,510 y 16,210 votos, pero manteniendo el segundo lugar para la segunda vuelta”, añadieron los autores.

Los investigadores concluyen que, aun considerando distintos escenarios contrafactuales, “la evidencia empírica disponible no respalda la hipótesis de que dichas irregularidades hayan modificado el resultado de la elección presidencial”.

El estudio también detectó patrones “consistentes con un reporte estratégico de horarios” en algunas mesas, particularmente alrededor del límite legal de las 2 p.m., aunque aclara que ese hallazgo “no implicaría por sí mismo una alteración del resultado entre el segundo y el tercer lugar”.

Según Díaz-Cayeros, se observaron picos justo antes de las 12 y de las 2 p.m. “Existe lo que en inglés se llama ‘heaping’, un término usado en demografía para describir una acumulación mayor a la esperada estadísticamente en ciertos puntos del tiempo”, explicó. Sin embargo, aclaró que este patrón no permite concluir por sí mismo la existencia de manipulación deliberada. “Posiblemente un esfuerzo estratégico de los encargados de la mesa o los personeros no es claro de donde viene el cálculo estratégico, de asegurarse que las mesas fueran contadas”, explicó.

En la nota de prensa que acompaña el informe, los autores afirmaron que las fallas logísticas “fueron graves en tanto que redujeron la participación electoral” y advirtieron que estos episodios pueden alimentar “narrativas de fraude y deslegitimación” en un contexto de baja confianza institucional en Perú.

Díaz-Cayeros dijo a CNN que las acusaciones de fraude suelen aparecer “como parte del repertorio político aún en contextos democráticos”, pero subrayó que el punto central es la fortaleza institucional. “Lo central es si las instituciones son lo suficientemente fuertes para crear credibilidad entre la ciudadanía sobre su imparcialidad”, señaló.

Sánchez enfrentará en segunda vuelta a Keiko Fujimori, quien lideró la votación de abril con 17,2 %.

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