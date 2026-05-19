Ambos afirman que no tienen aspiraciones presidenciales, pero Rubio y Vance dan un giro hacia 2028

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, acaba de presentar su propuesta en las primarias republicanas sobre la baja por maternidad.

El vicepresidente presidió la rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca el martes, ante la ausencia de la secretaria de prensa Karoline Leavitt se encontraba en casa con su recién nacido.

Vance sucedió al secretario de Estado Marco Rubio —la otra mitad de un posible drama de sucesión presidencial republicana en 2028—, quien ofreció su propia rueda de prensa hace dos semanas, que dio lugar a un video viral al estilo de una campaña electoral sobre sus esperanzas para Estados Unidos.

Los dos republicanos de mediana edad —Rubio tiene 54 años, sin una sola cana a la vista, y Vance tiene 41— retrocedieron en el tiempo a una era anterior a Trump, de una política menos brutal y cruelmente personal, presagiando cómo podrían evolucionar los movimientos MAGA cuando el presidente finalmente regrese a Florida definitivamente.

Dadas las crisis que azotan a la administración —una guerra con Irán que no puede terminar, un brote de ébola que se extiende por África y encuestas que muestran que la nación nunca ha tenido menos confianza en Trump— hablar de 2028 parece una fantasía delirante de Washington.

Pero la política presidencial nunca descansa. E incluso Trump disfruta jugando con la posibilidad de un enfrentamiento entre Vance y Rubio para convertirse en su sucesor.

Ambos insisten en que no se postulan a la presidencia. Es obvio, porque el presidente en funciones siempre está al acecho.

Lo más llamativo de esta primera ronda de “El Aprendiz: 2028” fue lo que Rubio y Vance no hicieron.

Las comparecencias de Leavitt suelen comenzar con una diatriba contra los periodistas.

Cuando Trump se cierne sobre el podio, su discurso rebosa de resentimientos personales.

Ni Vance ni Rubio imitaron la arrogancia del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Y si bien ambos se mostraron respetuosos con Trump, ninguno actuó para el jefe como el director del FBI, Kash Patel, o la exsecretaria de Justicia Pam Bondi en sus espectáculos circenses en el Capitolio.

Tanto Vance como Rubio dieron la impresión de ser personas serias, algo poco común en una administración tan centrada en la puesta en escena.

Ambos hombres se mostraron respetuosos con los periodistas y parecían preferir los temas a los insultos.

Ambos demostraron una gran agudeza intelectual, estaban bien informados y derrochaban seguridad en sí mismos. Cada uno se expresó con elocuencia en sus discursos.

Vance, graduado de la Facultad de Derecho de Yale, acumuló pruebas para construir argumentos sólidos.

Rubio, por su parte, orquestó una retórica grandilocuente que convenció a muchos analistas de que sería el próximo presidente antes de que Trump irrumpiera en la contienda por la Casa Blanca en 2016.

Es fácil cerrar los ojos e imaginar a cualquiera de los dos hablando desde el mismo lugar dentro de unos años, como comandante en jefe.

Estados Unidos ha estado gobernado por personas nacidas en la década de 1940 —Trump y Joe Biden— durante casi una década.

El espectáculo de jóvenes aspirantes a ocupar el cargo puso de manifiesto que una nación que suele buscar la juventud y la promesa en años electorales ha vuelto recientemente la mirada hacia una generación mayor para que la lidere.

Vance y Rubio reconocieron sutilmente su relativa juventud. Rubio se negó a revelar su nombre artístico como DJ.

Vance jugó la carta del padre joven, diciendo que le pediría a Leavitt que lo sustituyera cuando su esposa Usha dé a luz a su cuarto hijo en julio. E insistió en que sus ojos de cuarentón no estaban a la altura de leer una identificación de un periodista. Protesta demasiado.

Ambos fueron mucho mejores portavoces de las políticas de Trump que el propio presidente.

Vance demostró comprender, no por primera vez, que negar que muchos estadounidenses estén sufriendo en medio de una crisis de asequibilidad es una mala estrategia política. “Somos muy conscientes de que, debido a lo que está sucediendo en Medio Oriente, los precios de la gasolina han subido y muchos estadounidenses están pasando apuros por ello”.

El vicepresidente también ofreció una explicación más coherente de las advertencias de Trump sobre el programa nuclear iraní que la que ha dado el presidente.

Si Irán consiguiera un arma nuclear, las naciones del Golfo y de otros lugares también la querrían, afirmó. “Si todos los países del mundo se apresuraran a intentar conseguir un arma nuclear, estaríamos todos mucho menos seguros”.

Vance no tenía pruebas que demostraran que Irán había alcanzado ese umbral antes de la guerra. Pero si Trump hubiera dicho algo similar antes de lanzar su ofensiva, tal vez no habría perdido el apoyo de la opinión pública.

Rubio explicó minuciosamente el “Proyecto Libertad” de Trump, un plan para proteger a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz.

Desafortunadamente para él, estaba condenado como cualquier funcionario designado por Trump para hacer una declaración pública.

En cuestión de horas, el presidente, se marcó otro TACO (Trump siempre se acobarda), y suspendió la operación.

Pero ni Vance ni Rubio lograron transmitir la arrolladora presencia con la que el presidente llena las salas.

Por momentos, parecían novatos intentando controlar a la multitud de periodistas que surgieron junto con la política radical de Trump. “No conozco a muchos medios de comunicación aquí, no sé quiénes son”, declaró Rubio.

Vance opinaba lo mismo. “Marco tiene razón, esto es un verdadero caos”.

En definitiva, con su actitud enérgica pero contenida, Vance y Rubio ofrecieron un atisbo de un estilo político más convencional, perdido entre la cacofonía de Trump.

Recordaron que su jefe es una aberración respecto a generaciones de decoro presidencial. La pregunta para sus sucesores será si esa imagen transgresora encaja con el futuro.

Rubio declaró a Vanity Fair el año pasado que si Vance se presentaba a las elecciones de 2028, lo apoyaría.

Por lo tanto, las aspiraciones presidenciales del excongresista de Florida podrían depender de una derrota republicana dentro de dos años y de su propia campaña en 2032.

Mientras tanto, Vance insistió el martes: “No soy un posible futuro candidato. Soy vicepresidente y me gusta mucho mi trabajo”.

Pero en política todo puede cambiar rápidamente.

¿Cómo sería una campaña entre Rubio y Vance?

Vance conoce bien la base de MAGA. También dio muestras de que está empezando a ampliarla con una de las suyas. Reprendió a los liberales que no condenaron el asesinato de su amigo Charlie Kirk.

Dijo que nadie debería tener miedo de defender su cultura frente a los inmigrantes al respaldar una marcha de activistas nacionalistas de extrema derecha en Londres.

Y situó los derechos fundamentales estadounidenses, incluida la libertad religiosa, en un contexto claramente cristiano: “No se puede obligar a nadie a seguir un camino hacia Dios”, manifestó Vance. “Deben, mediante su propia voluntad, encontrar a Dios por sí mismos”.

La comparecencia de Rubio se centró más en la política exterior, en consonancia con sus dos cargos simultáneos como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado. Pero ante la oportunidad que le brindó la pregunta de un periodista, supo aprovecharla al máximo.

“Mi esperanza para Estados Unidos sigue siendo la misma de siempre”, contestó, mientras el candidato Rubio salía con fuerza de su letargo posterior a 2016. “Creo que es una esperanza que todos compartimos. Queremos que siga siendo un lugar donde cualquiera, de cualquier procedencia, pueda lograr lo que se proponga. Donde no haya limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico”.

Poco después, su perorata apareció completa en formato de video vertical en su cuenta de redes sociales.

Sus creadores de imagen se aseguraron de intercalar numerosos videos de Trump, pero la música envolvente y el aire a “El ala oeste de la Casa Blanca” no dejaron lugar a dudas.

Rubio es un político diferente tras una década de haberse vuelto compatible con MAGA. Pero sus comentarios ofrecieron la tentadora posibilidad de que no haya renunciado por completo a una versión más ambiciosa, positiva y poética del conservadurismo, que algún día podría ofrecer un antídoto contra el trumpismo destructivo.

Aun así, Vance y Rubio no pueden controlar su futuro. A pesar de sus habilidades políticas, defienden posturas cada vez más alejadas de la opinión de la mayoría de los estadounidenses.

Si alguno de los dos llega a participar en un debate presidencial, será acusado por un candidato demócrata de ser cómplice de lo que los críticos consideran la administración más corrupta, incompetente y autoritaria de la historia moderna de Estados Unidos.

Y en la búsqueda del poder, ahora y en el futuro, ambos aspirantes al trono de Trump han hecho concesiones que vienen acompañadas de una buena dosis de hipocresía.

En definitiva, dada la enorme impopularidad de Trump y las graves crisis que amenazan con hundir su segundo mandato, la pregunta para Rubio y Vance quizás no sea quién de ellos será el heredero de Trump, sino si vale la pena heredar su legado político.

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