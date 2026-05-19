De “Euphoria” a “Dune 3”: así fue cómo Zendaya conquistó la Cultura Pop en 2026

Por Gonzalo Jiménez, CNN Español

Al igual que Keanu Reeves en 2020 y Pedro Pascal en 2025, quienes estrenaron varias películas en un mismo año, la actriz Zendaya se prepara para dominar la llamada Cultura Pop de 2026 con cuatro largometrajes y una serie de TV.

Zendaya, cuyo nombre completo es Zendaya Maree Stoermer Coleman, ha copado también los titulares de los medios debido a las especulaciones sobre si contrajo matrimonio con su novio, el actor Tom Holland.

En la actualidad, la actriz de 29 años mantiene en la cartelera de los cines la película “The Drama” y en televisión participa en la serie “Euphoria”, cuya tercera temporada concluye este 31 de mayo en HBO. (HBO, al igual que CNN Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

A continuación, los títulos protagonizados por Zendaya este 2026, entre los que se encuentran tres de las superproducciones más importantes de Hollywood este año.

“The Drama” es el tipo de películas que ya no se ve con frecuencia en la gran pantalla: una comedia negra de bajo presupuesto sobre una pareja que tiene previsto casarse en una semana, pero una revelación de un hecho pasado descarrilará la relación entre los protagonistas, interpretados por Zendaya y Robert Pattinson.

Estreno: la película se estrenó el pasado 3 de abril y actualmente permanece en cartelera en las salas de cine de EE.UU. y Latinoamérica.

Si bien Zendaya se hizo famosa en la serie de Disney Channel “Shake It Up” (2010-2013), el proyecto que hizo de ella una actriz respetada en Hollywood fue “Euphoria”, lanzada en 2019 y por la que la actriz ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmy, de los que ganó dos estatuillas como mejor actriz principal en una serie dramática en 2020 y 2022.

La actriz interpreta en “Euphoria” a Rue Bennett, a quien vimos en la primera temporada como una adolescente que acaba de salir de rehabilitación, pero que siempre se siente tentada a recaer en las drogas. En los episodios de la temporada 3, Rue superó su adicción, pero mantiene una gran deuda de dinero con un narcotraficante, por lo que se ve obligada a trabajar de mula contrabandeando drogas entre México y Estados Unidos.

Estreno: la temporada 3 se estrenó el 12 de abril. Su final de temporada se emite este 31 de mayo, en HBO y HBO Max.

En “The Odyssey”, Zendaya interpreta a la diosa Atenea, hija de Zeus, principal protectora y mentora de Odiseo (Matt Damon) en su viaje de regreso a Ítaca. Es la que intercede ante Zeus para que permita que Odiseo abandone la isla de la ninfa Calipso.

Se trata de un personaje secundario en una película de gran presupuesto y con un elenco que reúne a muchas estrellas de cine: Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, entre otros. Según Variety, se estima que “The Odyssey” será una de las películas que más recaudarán en 2026. Un año antes de su estreno, la película ya había vendido todos los boletos de su estreno en las pantallas Imax de EE.UU., de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Estreno: 17 de julio.

Desde el 31 de julio y a partir de agosto coincidirán en las salas de cine “The Odyssey” y “Spider-Man: Brand New Day”, en las que también participa su novio, Tom Holland. En la nueva cinta del Hombre Araña, la actriz vuelve a interpretar a M. J., quien, tras los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home” (2021), no recuerda, al igual que el resto de la humanidad, a Peter Parker (Holland).

Es un personaje secundario —en una película ya nutrida de superhéroes y villanos—, pero que desempeña el eje sentimental sobre el que gravita Peter Parker, quien ama y extraña a M. J., pero evita acercarse demasiado a ella pues sabe que no lo reconoce.

Estreno: 31 de julio.

En “Dune: Part Three”, final de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, Zendaya vuelve a interpretar al personaje de la guerrera Chani, quien espera un hijo del ahora emperador Paul Atreides (Timothée Chalamet).

La película tiene un tono más sombrío, pues el ascenso al poder de Paul Atreides lo pone en el centro de una “mayor intriga política y de una guerra santa a escala galáctica”, según indica la sinopsis oficial. El director Villeneuve dijo a CNN en Español en marzo que “es una historia bastante intensa, pero en esencia sigue siendo una historia de amor. El latido de la película todavía es la relación entre Paul y Chani”.

Estreno: 18 de diciembre.

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