Diosdado Cabello dice que la deportación de Alex Saab a EE.UU. está “apegada a estricto derecho”

Por Juan Paz Zelaya y Mauricio Torres, CNN en Español

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, defendió este lunes la decisión de su país de deportar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, quien fuera un cercano aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y está acusado en territorio estadounidense de varios delitos.

Durante una rueda de prensa del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que también es secretario general, Cabello insistió en que Saab “no es venezolano” y, mientras estuvo en Venezuela, portaba una “cédula fraudulenta”.

“Alex Saab no es venezolano, no lo es, es un ciudadano de origen colombiano. Siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)”, dijo.

De acuerdo con Cabello, las autoridades venezolanas revisaron la situación de Saab, comprobaron que no es venezolano y, ante las investigaciones de Estados Unidos en su contra, decidieron enviarlo allá para que enfrente los cargos en su contra.

Cabello leyó el artículo 271 de la Constitución de Venezuela y argumentó que el Gobierno se basó en éste para deportar a Saab. El artículo que citó señala: “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.

“Está en nuestra Constitución, no podemos negarnos al tema de la extradición de un ciudadano extranjero que está investigado por esos delitos”, dijo Cabello, quien durante su argumentación usó indistintamente los términos “deportación” y “extradición”.

“La decisión del Estado venezolano está apegada a estricto derecho”, insistió. “Fue deportado porque, ¿por qué hacia allá?, porque es el último país de donde vino para Venezuela, la razón fundamental, y que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”.

En una sentencia del 12 de mayo de 2023, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) se refirió a Saab como “ciudadano venezolano” y exhortó al Gobierno a que exigiera a Estados Unidos, donde entonces estaba detenido, que respetara las prerrogativas e inmunidades con las que contaba en su condición de diplomático del país.

Saab fue deportado el sábado desde Venezuela hacia Estados Unidos. El SAIME informó ese día que Saab está acusado de “diversos delitos” en ese país.

El empresario, de nacionalidad colombiana y origen libanés, llegó a Miami esa misma noche y este lunes tuvo su primera audiencia judicial, en la que fue acusado de cargos relacionados con lavado de dinero. Saab permanecerá detenido y su próxima cita en la Corte será el 24 de junio.

CNN busca contactar a sus abogados para saber cómo se declara. CNN también contactó al Consulado de Colombia en Miami para preguntar si se ha comunicado con la defensa de Saab o le han pedido ayuda consular.

No es la primera vez que Saab está detenido en Estados Unidos. Después de ser detenido en 2020 en Cabo Verde, fue extraditado a ese país para enfrentar cargos de lavado de dinero y de presuntamente ser testaferro del Gobierno de Venezuela. En esa ocasión, se declaró inocente.

En 2023, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo indultó como parte de un intercambio de prisioneros.

Saab regresó después a Venezuela, donde en octubre de 2024 Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional. Permaneció en ese puesto hasta enero de este año, cuando, pocos días después de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo retiró del gabinete.

Desde el derrocamiento de Maduro, Rodríguez ha criticado la operación estadounidense contra él pero, al mismo tiempo, se ha declarado dispuesta a tener una nueva relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

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