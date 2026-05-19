El Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años: el City de Pep Guardiola empató con el Bournemouth

Por Federico Leiva, CNN en Español

Tardó, pero llegó. Después de tres subcampeonatos consecutivos y un par de décadas de frustraciones, el Arsenal vuelve a ser el rey de la Premier League. Los Gunners cerraron el título este martes por televisión, ya que la matemática les dio el campeonato gracias al empate del Manchester City en su visita al Bournemouth.

Los del norte de Londres habían quedado a cinco puntos de ventaja el lunes, cuando vencieron por la mínima diferencia al descendido Burnley. La igualdad de los Citizens ubica a la gran dinastía de esta era a cuatro unidades de distancia, con solo una jornada por disputar.

Para el Arsenal significa el fin de 22 años de espera. No lograba el título desde la temporada 2003/2004, cuando los “invencibles” de Arsene Wenger pusieron de rodillas a toda Inglaterra. Este es el campeonato número 14 de los Gunners en la primera división, siendo el tercer equipo más ganador de la historia, lejos de los 20 que tienen el Manchester United y el Liverpool. Por detrás viene el City, que si bien durante la era de espera del Arsenal se había puesto a tres títulos, ahora quedó a cuatro, y con la continuidad de Pep Guardiola más en duda que nunca.

Este Arsenal, a diferencia de aquel de Wenger, no se caracterizó por el buen juego ni un fútbol súper ofensivo, sino por una defensa infranqueable. Los de Mikel Arteta apenas recibieron 26 goles en 37 partidos jugados, siendo la valla menos vencida con diferencia (le sigue el City, con 33).

El estratega español mucho tiene que ver con este campeonato, porque después de varios sinsabores en temporadas pasadas, ajustó las piezas correctas en el equipo. La incorporación del argentino Gabriel Heinze (exdefensor del Manchester United y la selección albiceleste) como ayudante técnico claramente dio sus frutos. También lo hizo la compra del sueco Viktor Gyökeres, quien en su primera temporada como Gunner llegó a los 14 goles en la Premier League, siendo el máximo goleador del equipo.

Para Arteta es un logro desde múltiples frentes. Primero, corona un proceso que tuvo muchas decepciones y que había comenzado a poner en tela de juicio su capacidad para ganar trofeos importantes. Además, termina siendo una revancha personal: pasó cinco temporadas como jugador del equipo londinense, sin poder levantar el trofeo, que ahora sí consigue desde el banquillo. También es uno de esos muchos episodios de la saga “el alumno supera al maestro”, ya que el propio Arteta fue durante un tiempo ayudante de Guardiola en el City.

Con una buena defensa y un goleador entre sus filas, el plus acabó siendo el laboratorio de los balones detenidos, aunque no sin polémicas, ya que fueron muchas las veces que sus rivales reclamaron infracciones sobre los arqueros. Sin embargo, para eso están los jueces y el VAR. El Arsenal, mientras tanto, seguirá disfrutando.

El título anticipado le soluciona un dolor de cabeza a Arteta, ya que todavía puede cerrar la temporada como rey de Europa, si vence al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League el 30 de mayo. Como el PSG ya abrochó el título en Francia hace unas semanas y ya está pensando en esa final desde hace días, el Arsenal corría con desventaja si aún debía jugarse el título este domingo, cuando se juegue la jornada 38 de la liga inglesa. Ahora, todos los “cañones” apuntan a Luis Enrique y compañía.

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