Tiempo en EE.UU.: las tormentas fuertes avanzan hacia el este tras un brote de varios días en las Llanuras

Por Taylor Ward, Briana Waxman, Chris Dolce y Kate S. Petersen, CNN

El sistema que alimentó un brote de tormentas fuertes que se ha prolongado durante varios días y ha generado múltiples tornados en el centro de Estados Unidos finalmente perderá algo de fuerza este martes.

El sistema avanza hacia el sur y el este, generando un riesgo de tormentas severas extenso —aunque de menor intensidad— que se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta la frontera con Canadá.

Desde el sábado, el sistema ha generado docenas de tornados reportados, concentrados principalmente en las zonas de Nebraska, Iowa, Kansas y Missouri. Un tornado de categoría EF3, que impactó la localidad de St. Libory (Nebraska) el domingo, ha sido hasta el momento el más potente de este episodio.

Las tormentas eléctricas también han provocado inundaciones repentinas en Iowa, Kansas, Nebraska e Indiana. El lunes se reportaron rescates acuáticos en Martinsburg y New Pekin, en el condado de Washington, Indiana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por si fuera poco, los fuertes vientos de este sistema meteorológico también han hecho que varios incendios forestales se propaguen rápidamente a través de la vegetación, extremadamente seca, en el sur de las Altas Llanuras.

El potencial de tormentas fuertes y tornados disminuirá el martes a medida que el sistema meteorológico se desplace hacia el este. No obstante, existe un riesgo de nivel 2 de 5 de tormentas eléctricas severas en una extensa zona que abarca desde Texas hasta la región oriental de los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra. Los vientos dañinos y el granizo serán las principales amenazas durante la tarde y la noche del martes.

Las lluvias intensas también podrían desencadenar inundaciones repentinas el martes. El Bajo Valle del Ohio y algunas zonas del centro y el este de Texas son las que corren mayor riesgo.

Tormentas con supercélulas generaron varios tornados y granizo del tamaño de huevos en Kansas y Nebraska durante la tarde del lunes.

Un tornado clásico, con forma de tubo de estufa, atravesó tierras de cultivo en el condado de Richardson, Nebraska, causando daños limitados y sin dejar heridos, según informó Brian Kirkendall, director de Gestión de Emergencias del condado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una inusual “emergencia por tornado” en el sureste de Nebraska el lunes, después de que se avistara un tornado en el condado de Pawnee. No se reportaron daños en el condado de Pawnee a causa de dicho tornado, según informaron a CNN los funcionarios de gestión de emergencias.

Fue la segunda emergencia por tornado —el nivel más grave de alerta de tornados— registrada durante este evento. La primera se produjo el domingo por la tarde, ante un tornado de categoría EF1 que impactó cerca de Hebron, Nebraska, en el condado de Thayer, a poco más de 15 km al norte de la frontera con Kansas.

No se registraron viviendas dañadas ni destruidas, ni tampoco se reportaron heridos hasta la tarde del lunes, según declaró a CNN Colt Farringer, director de Gestión de Emergencias del condado de Thayer.

El domingo, un tornado impactó al norte de Grand Island, Nebraska, concretamente en la localidad de St. Libory, en el condado de Howard.

Varias estructuras sufrieron daños, y un video grabado en el lugar de los hechos mostraba el rescate de dos personas y un perro del sótano de una vivienda que se había derrumbado. No hubo víctimas mortales ni heridos, según informó el servicio de Gestión de Emergencias del condado de Howard. El tornado fue clasificado como de categoría EF3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas del lunes también avanzaron con fuerza a través de la región de los Grandes Lagos, acompañadas de vientos destructivos. Se registraron ráfagas de viento con fuerza de huracán en el aeropuerto Midway de Chicago (127 km/h) y cerca de Grand Rapids, Michigan (130 km/h).

Los incendios forestales en la región sur de las Grandes Llanuras cobraron fuerza y ​​se expandieron explosivamente en los últimos días, avivados por los fuertes vientos, la humedad baja y las condiciones de sequía.

En particular, el lunes, el incendio Stinky —ubicado en el condado de Potter, en el Panhandle de Texas— rompió las líneas de contención y obligó a realizar nuevas evacuaciones. El fuego abarca ya más de 2.500 acres y cuenta con un 20 % de contención. Actualmente amenaza 300 estructuras, según la página de información sobre el incidente.

Este es uno de los varios incendios forestales que arden en el Panhandle de Texas. Hacia el sur, en el condado de Randall, más de 55.500 acres han sido consumidos por los incendios Hunggate y Chocolate Chip. La semana pasada, un caballete ferroviario de la compañía BNSF resultó destruido por el incendio Hunggate.

El incendio Sharpe ha arrasado más de 44.000 acres, extendiéndose desde Oklahoma a través de la frontera estatal hasta Colorado, y se encuentra contenido en un 10 %. El domingo por la tarde se emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes de Campo y sus alrededores, en el condado de Baca (Colorado), ante el temor de que el fuego pudiera invadir la localidad; sin embargo, la orden fue levantada a última hora del domingo. Los bomberos establecieron una línea de contención alrededor del pueblo que logró resistir, y no se han perdido viviendas habitadas, según una publicación del condado en redes sociales.

Más de 100.000 acres han ardido en una oleada de incendios forestales que afecta al suroeste de Kansas. El Meade County Complex 1 es el de mayor magnitud, con más de 92.000 acres afectados y un 0 % de contención, según la agencia forestal estatal. Las órdenes de evacuación emitidas el domingo en Meade y Fowler (Kansas) han sido levantadas desde entonces, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Meade.

Las condiciones meteorológicas han mejorado considerablemente este martes gracias a las temperaturas más frescas y a la disminución de la intensidad de los vientos, aunque el riesgo de incendios se mantiene elevado en gran parte de Nuevo México y en el este de Arizona.

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