Los mejores protectores solares de 2026, avalados por expertos

Por Sandee LaMotte, CNN

Es hora de abastecerse de protector solar, pero pocas opciones en los estantes de las tiendas hoy en día son seguras y efectivas, según un informe anual del Environmental Working Group (EWG), una organización sin fines de lucro que defiende la salud y el medio ambiente.

La Guía de Protectores Solares 2026 de EWG, que ya cumple 20 años, analizó 2784 productos y descubrió que solo 550 (aproximadamente el 20 %) ofrecen una protección segura y eficaz contra los rayos dañinos del sol.

La nueva guía, publicada el 19 de mayo, enumera los mejores protectores solares para bebés y niños, incluidos aquellos que ofrecen una buena relación calidad-precio , así como los mejores protectores solares recreativos diseñados para actividades al aire libre como deportes o pasar tiempo en la playa.

Además, en el informe los consumidores pueden encontrar protectores solares de uso diario mejor valorados, incluyendo cremas hidratantes con factor de protección solar (FPS) y los mejores bálsamos labiales con FPS.

Para ser recomendados por EWG, los protectores solares deben proteger contra los rayos UVA y UVB, dos tipos de rayos ultravioleta conocidos por dañar el ADN y envejecer la piel. Debido a los riesgos de inhalación, no se incluyen los aerosoles ni los polvos. Los fabricantes no pueden afirmar tener un FPS superior a 50 ni utilizar afirmaciones de marketing prohibidas por la ley federal, como “resistente al agua”.

Los consumidores suelen optar por productos más caros con un factor de protección solar (FPS) de hasta 100+, que supuestamente bloquean el 99% de los rayos UVB. Sin embargo, la diferencia en su eficacia es mínima: según el informe, un protector solar más económico con un FPS de 50+ puede bloquear el 98% de los rayos.

En algunos productos, el factor de protección solar (SPF) puede estar inflado. Un estudio revisado por pares realizado por científicos de EWG reveló que, en promedio, los protectores solares solo proporcionaban una cuarta parte de la protección contra los rayos UVA y el 59 % de la protección contra los rayos UVB indicada en las etiquetas.

Los protectores solares recomendados en la nueva guía también evitan el palmitato de retinilo, una forma de vitamina A; y las sustancias químicas sospechosas de causar cáncer, irritación de la piel, reacciones alérgicas o daños reproductivos, problemas de desarrollo o neurotoxicidad.

“El palmitato de retinilo forma parte de la familia de los retinoides que los dermatólogos recomiendan para combatir las arrugas y otros signos de envejecimiento. Estos productos incluyen advertencias para no exponer la piel al sol”, afirmó Alexa Friedman, científica sénior de EWG.

“En 2010, alrededor del 40% de los productos contenían palmitato de retinal”, dijo Friedman. “Hoy esa cifra ha bajado al 3%, lo cual es una buena noticia para los consumidores”.

De los 550 productos recomendados por EWG, 497 están elaborados principalmente con minerales que se depositan sobre la piel y desvían y bloquean físicamente los rayos solares. Dado que no se absorben en la dermis, los protectores solares a base de minerales causan poca irritación o toxicidad en la piel.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó dos minerales para su uso en protectores solares: el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Estos minerales solían ser conocidos por dejar un residuo blanquecino y calcáreo en la piel tras su aplicación. Según los expertos, las nuevas fórmulas innovadoras y las opciones con color disponibles en el mercado han eliminado en gran medida este problema.

Los protectores solares químicos, sin embargo, están diseñados para penetrar en la piel y funcionan mediante una reacción química que absorbe la radiación ultravioleta como energía y la disipa en forma de calor. Durante décadas se utilizaron una docena de sustancias químicas en los protectores solares sin ningún problema. Sin embargo, en 2019, científicos de la FDA descubrieron que seis de los ingredientes más comunes podían ingresar al torrente sanguíneo humano en niveles peligrosos después de tan solo un día de uso .

Esos compuestos químicos permanecieron en la sangre días después de cesar su aplicación. De hecho, dos de los ingredientes —homosalato y oxibenzona— permanecieron en el torrente sanguíneo por encima de los límites de seguridad durante más de dos semanas.

La Unión Europea está regulando el homosalato como un potencial disruptor endocrino, una sustancia química que puede interferir con las hormonas del cuerpo y causar efectos adversos en el desarrollo, la reproducción, el sistema neurológico o el sistema inmunitario.

La oxibenzona es un disruptor endocrino ampliamente estudiado, relacionado con defectos congénitos, alteraciones hormonales reproductivas y tiroideas , y alergias cutáneas. Se ha detectado en la leche materna, la sangre y la orina humanas; un estudio halló oxibenzona en más del 97 % de las muestras de orina estadounidenses.

Debido a su impacto en el medio ambiente, la oxibenzona ha sido prohibida en Hawái, Key West, Florida, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Tailandia y otros países. Diversos estudios han detectado un aumento del blanqueamiento de los corales y la muerte de los arrecifes, así como daños genéticos en la vida marina.

En los últimos 19 años, el número de productos que utilizan oxibenzona ha disminuido del 70 % a tan solo el 5 %, según la guía de 2026. A pesar de este cambio, la guía solo pudo recomendar 53 protectores solares de base química con pocos ingredientes preocupantes.

El Consejo de Productos de Cuidado Personal, que representa a la industria, declaró a CNN por correo electrónico que cuestionar la seguridad y la eficacia de los protectores solares socava décadas de investigación basada en evidencia.

“Sugerir que solo un número limitado de protectores solares son seguros y eficaces desalienta su uso, lo que puede perjudicar la salud pública, especialmente para quienes se exponen repetidamente al sol”, afirmó el Dr. Jaap Venema, científico jefe del PCPC.

David Andrews, director científico de EWG, declaró a CNN por correo electrónico que «fue la propia FDA, no EWG, quien determinó que 12 de los 16 filtros químicos que actualmente se comercializan en Estados Unidos carecen de datos de seguridad suficientes para ser clasificados como seguros y eficaces. Esta no es la opinión de EWG, sino una conclusión de la propia FDA».

Bajo la dirección del Dr. Scott Gottlieb, comisionado de la FDA nombrado por Trump, la FDA propuso en 2019 nuevas regulaciones para los protectores solares que solicitaban a los fabricantes que investigaran la seguridad de la oxibenzona, el homosalato y otros 10 productos químicos para determinar si debían considerarse GRASE, o “generalmente reconocidos como seguros y eficaces”.

En aquel entonces, esos doce componentes químicos se habían utilizado en protectores solares durante décadas, y todavía se utilizan hoy en día. Hasta la fecha, no se han publicado esos estudios ni la FDA ha aprobado ninguna normativa actualizada.

Un portavoz de la FDA declaró a CNN por correo electrónico que la agencia está revisando los comentarios públicos recibidos. “Estos plazos pueden variar según el volumen y la relevancia de los comentarios. La FDA no puede pronunciarse sobre la fecha exacta de la orden final ni sobre su contenido específico”.

A pesar de la histórica falta de regulación, hay un rayo de esperanza: la FDA anunció en diciembre que podría permitir a los fabricantes estadounidenses utilizar bemotrizinol, un ingrediente químico popular que se ha utilizado durante décadas en Europa.

“El BMT es un filtro que proporciona una protección UVA adecuada, no se absorbe fácilmente en la piel y cuenta con los datos de seguridad más sólidos de cualquier filtro UV hasta la fecha”, afirmó Friedman. “Este es el primer cambio innovador que hemos visto en los últimos 20 años”.

Si bien técnicamente es ilegal vender protectores solares no aprobados por la FDA en Estados Unidos, los consumidores llevan tiempo comprando productos europeos y asiáticos en línea, argumentando que son más ligeros, ofrecen mejor protección y se adaptan a una mayor variedad de tonos de piel. Según los expertos, este toque cosmético es importante, ya que muchas personas evitan los protectores solares por su textura pesada y grasosa.

Según los expertos, el protector solar debería estar casi al final de la lista de opciones para protegerse del sol. Considere un enfoque integral: use ropa de tejido tupido, gafas de sol y sombreros de ala ancha, y combine la protección solar con permanecer a la sombra entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando el sol está más fuerte.

El protector solar solo cumple su función según su FPS cuando se aplica correctamente, y muchas personas no se aplican la cantidad suficiente, afirman los expertos. Una onza de protector solar, suficiente para llenar un vaso pequeño, se considera la cantidad necesaria para cubrir las zonas expuestas del cuerpo, según la Academia Estadounidense de Dermatología .

La academia recomienda aplicar protector solar sobre la piel seca 15 minutos antes de salir al aire libre. Recuerde reaplicar el protector solar en usted y sus hijos cada dos horas o inmediatamente después de nadar o sudar.

Los niños son especialmente vulnerables al sol; los bebés menores de 6 meses no deben exponerse a la luz solar directa. Las quemaduras solares en bebés pueden ser emergencias médicas, según la Academia Estadounidense de Pediatría . Tan solo unas pocas quemaduras solares graves durante la infancia pueden aumentar el riesgo de desarrollar la forma más mortal de cáncer de piel, llamada melanoma. Los químicos tóxicos utilizados durante décadas en los protectores solares pueden dañar el cuerpo y el cerebro en desarrollo.

No te dejes engañar por las exageraciones en las redes sociales que afirman que el sol “no causa cáncer de piel”. La radiación ultravioleta es un “carcinógeno humano comprobado” que causa carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales y melanoma, según la Fundación para el Cáncer de Piel .

Según los expertos, a menos que se acelere mediante el uso de camas de bronceado, el daño en la piel puede tardar años, si no décadas, en desarrollarse, lo que deja a los jóvenes desprevenidos de hoy en día en riesgo de sufrir envejecimiento prematuro de la piel y cánceres de piel letales como el melanoma.

“El melanoma es el cáncer más mortal conocido por el hombre”, dijo la Dra. Kelly Olino, directora clínica del Programa de Melanoma Smilow en el Centro Oncológico de Yale en New Haven, Connecticut, en una entrevista anterior con CNN .

“El melanoma es el único tipo de cáncer en el que, si mide dos milímetros, decimos: ‘¡Dios mío, esto es grave!’”, afirmó. “Si alguien tuviera un cáncer de colon de dos milímetros, estaríamos celebrando y diciendo: ‘¡Guau, lo detectamos muy, muy pronto!’”

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