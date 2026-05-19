¿Qué cargos tiene Alex Saab en Estados Unidos y qué sigue para su caso?

Por Ana María Mejía y Mauricio Torres, CNN en Español

El empresario colombiano Alex Saab, quien fuera un cercano colaborador del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y el sábado fue deportado de Venezuela a Estados Unidos, tuvo este lunes su primera audiencia en una Corte federal de Miami, donde le fue presentada la acusación en su contra, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Saab se presentó ante una Corte del Distrito Sur de Florida, donde fiscales presentaron cargos relacionados con lavado de dinero, dijo el Departamento.

La acusación, también difundida por el Departamento de Justicia, señala que, entre octubre de 2015 y enero de este año, Saab y otras personas también acusadas —a quienes no menciona— presuntamente participaron en un esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno de Venezuela.

“Los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios públicos de Venezuela y fueron recompensados por el Gobierno de Venezuela con lucrativos contratos del CLAP para importar alimentos con falsas intenciones”, dice el documento.

“En vez de cumplir con esos contratos, los conspiradores usaron compañías falsas, facturas falsas, registros de embarque falsos y otros documentos fraudulentos, así como sobornos y contragolpes, para obtener cientos de millones de dólares para ellos que debían ser empleados para comprar comida para venezolanos necesitados. Algunas de esas ganancias ilegales fueron gastadas u ocultadas de las autoridades a través de transferencias de bienes ilícitos hacia y por medio de cuentas en Estados Unidos”, agrega.

Además, dice que desde 2019, cuando se intensificaron las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, los acusados usaron su influencia en el Gobierno venezolano para tener acceso al petróleo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), venderlo y conseguir ganancias.

De acuerdo con la acusación, bajo este esquema Saab y otras personas presuntamente realizaron estas actividades ilícitas en los condados de Miami Dade, Palm Beach y Broward.

El documento dice que Saab presuntamente cometió lavado de dinero al participar en transacciones financieras que implicaron recursos de origen ilícito, mover fondos dentro y fuera de Estados Unidos para ocultar su actividad ilegal e involucrarse en operaciones irregulares de comercio exterior.

Durante la audiencia de este lunes, Saab no dijo cómo se declara frente a estas acusaciones, reportaron los medios locales presentes en la Corte. La jueza Marty Fulgueria Elfenbein citó a una nueva audiencia para el 24 de junio, informó la agencia EFE. Mientras tanto, Saab seguirá bajo custodia.

CNN contactó a los abogados de Saab para pedir comentarios sobre el caso y espera respuesta.

Saab ya había estado detenido en Estados Unidos, luego de que en 2020 fue arrestado en Cabo Verde y posteriormente extraditado. Las autoridades de Estados Unidos lo acusaron entonces de lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela. Él se declaró inocente.

En 2023, Saab fue indultado por el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de un intercambio de prisioneros. Más tarde regresó a Venezuela, donde en octubre de 2024 Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional.

Saab ocupó ese cargo hasta principios de este año. En enero, pocos días después del operativo militar de Estados Unidos para capturar a Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo removió del gabinete. Algunos analistas interpretaron la decisión como un intento de Rodríguez por desmarcarse de Maduro.

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