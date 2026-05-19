¿Quiénes eran las tres víctimas que murieron en el tiroteo en la mezquita de San Diego?

Por Andy Rose, Alisha Ebrahimji, Kyung Lah, Norma Galeana y Elizabeth Wolfe, CNN

Menos de dos semanas antes de su muerte, Amin Abdullah dijo que su idea del éxito no se basaba en lo que la gente pensara de él en vida, sino en si tenía un “alma pura” al final.

“Que Allahu ta’ala (Dios todopoderoso) nos conceda Husnal Khatimah (un final justo de la vida)”, publicó Abdullah en Facebook el 5 de mayo.

“El hermano Amin Abdullah consiguió exactamente lo que deseaba”, dijo un hombre que comentó esa publicación de Facebook el lunes, horas después de que el guardia de seguridad muriera mientras protegía a adultos y niños dentro del Centro Islámico de San Diego de un par de atacantes adolescentes.

Abdullah fue uno de los tres queridos miembros de la comunidad que murieron protegiendo la mezquita de lo que la policía ha dicho que investiga como un crimen de odio. Los otros dos hombres, Mansour Kaziha y Nadir Awad, eran figuras habituales del centro que fallecieron mientras intentaban alejar a los atacantes del edificio.

“Los llamamos nuestros hermanos en la comunidad, los llamamos nuestros mártires y nuestros héroes”, dijo el martes Taha Hassane, imán y director del Centro Islámico.

Las acciones heroicas y desinteresadas de las víctimas finalmente salvaron vidas al impedir que los dos atacantes entraran aún más en el edificio, han dicho los investigadores.

“Nuestras tres víctimas no murieron en vano”, dijo este martes el jefe de Policía de San Diego, Scott Wahl. “Sin sus acciones distractivas, sin aquello que hicieron para retrasar las acciones de estos dos individuos, habría habido muchas más muertes ayer”.

Como muchas instituciones religiosas en Estados Unidos, el Centro Islámico había reforzado su seguridad después de recibir mensajes agresivos y amenazas preocupantes. Levantó una valla, instaló ventanas antibalas y realizó simulacros regulares de atacante armado en su escuela.

Y empleó guardias armados, como Abdullah, que saludaba a los miembros de la mezquita con sonrisas, pero estaba preparado para defenderse ante lo peor.

“Era el primer rostro de esa comunidad para cualquiera que entrara por la puerta”, escribieron los organizadores de una recaudación de fondos para la familia de Abdullah, “y la última línea de defensa cuando más importaba”.

El lunes, Abdullah reconoció de inmediato la amenaza cuando los dos adolescentes armados pasaron corriendo junto a él, dijo Wahl.

El guardia de seguridad intercambió disparos con los adolescentes mientras rápidamente avisaba por radio a la escuela para que entrara en confinamiento. Su acción inmediata impidió que pudieran acceder a las aulas a solo decenas de metros de distancia, donde unos 140 estudiantes y sus maestros comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal, dijo el jefe de policía.

“Sus acciones, sin duda, retrasaron, distrajeron y, en última instancia, disuadieron a estos dos individuos de tratar de acceder a las áreas más amplias de la mezquita”, dijo Wahl.

Abdullah murió durante el intercambio de disparos.

Los atacantes fueron alejados del edificio por Kaziha, el primero en llamar al 911, y Awad, quien había oído los disparos desde su casa cercana.

“Cuando oyó los disparos, se apresuró a hacer algo para proteger, y se unió a Mansour Kaziha. Murieron juntos”, dijo Hassane.

Sin poder huir, los dos hombres fueron acorralados y murieron por disparos de los atacantes, que luego huyeron mientras la policía descendía sobre la calle, dijo Wahl.

“Intentaron hacer algo para proteger, pero lamentablemente sacrificaron sus vidas para cuidar a toda la comunidad dentro del Centro Islámico de San Diego”, dijo Hassane.

Las fotos de Abdullah muestran la imagen que los estadounidenses han llegado a esperar de un guardia de seguridad en lugares de culto y aprendizaje, que con tanta frecuencia se han sentido amenazados por la violencia mortal. De hombros anchos y corpulento. Manos metidas en un chaleco cubierto de equipo táctico. Su rostro, siempre serio. Pero había otro lado de Abdullah, dicen las personas vinculadas a la mezquita. Un video publicado en Facebook este martes por el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas mostraba a Abdullah sonriendo y extendiendo un apretón de manos enérgico mientras un fiel entraba en la mezquita, con un parche de “Agente de Seguridad Armado” en su chaleco como recordatorio visible de su papel que, en última instancia, salvó la vida de otros.

Durante los últimos cuatro años, Sam Hamideh había visto ese lado de Abdullah: el ayudante amable y entusiasta que saludaba a su familia cada mañana al dejarlos en la escuela.

“Cada vez que te lo cruzabas, siempre te sacaba una sonrisa”, dijo Hamideh a CNN. “Siempre traía esa energía de que todo está bien, ya sabes, con esa fe fuerte en Dios y siempre amable”.

Era una amabilidad que a veces sorprendía a Hamideh. Cuando un hombre sin hogar que parecía tener problemas de salud mental se acercó un día al Centro Islámico, dijo Hamideh, Abdullah no lo ahuyentó. En cambio, le ofreció comida y agua y trató con suavidad de responder a sus preguntas sobre el islam.

“Yo dije: ‘Hermano, wow. La forma en que lo trataste’”, recordó Hamideh. “(Abdullah) dijo: ‘Déjame decirte algo: hay personas ahí afuera y lo único que necesitan es ayuda. Y si tú necesitaras ayuda, ¿no querrías ayuda? Así que, si podemos, seamos personas que ayudan’”.

La tarde del lunes, ante la amenaza para la que se había entrenado, el lado amable de Amin se desvaneció. El hombre de mirada potente de las fotos regresó. El protector.

Hamideh se enteró por su esposa de que Abdullah había muerto.

“Ella dijo que le dispararon a Amin. Él fue el primero. Y eso fue devastador”, dijo a CNN.

“De verdad sé en mi corazón, por conocer a ese hombre, que estaba sacrificando su vida y recibió esa bala sabiendo que (él) prefería recibirla antes que los niños, y eso es lo que me conmueve”.

A los pocos minutos del tiroteo, el Centro Islámico, que se enorgullece de ser acogedor, tuvo que rechazar incluso a los fieles, mientras la cinta de la escena del crimen rodeaba la manzana. “Estamos cerrados por el resto del día”, dijo Hassane en Instagram el lunes por la tarde. “Manténganse a salvo. Quédense en casa”.

Otro espacio seguro fue vulnerado, y un hombre amable no regresaría a casa con sus ocho hijos el lunes, durante el último mes del calendario islámico, cuando los musulmanes realizan el Hajj, una peregrinación sagrada, y se preparan para el Eid al-Adha.

“Tener a ese tipo de persona que está dispuesta a dar su vida y proteger a los hijos de otras personas para que ellos puedan abrazar a sus hijos, pero él tiene que volver a casa para ser enterrado por sus hijos… eso duele. Duele mucho”, dijo Hamideh.

Abdullah fue criado como cristiano, dijo en un video de testimonio publicado en YouTube en 2019. Dijo que se sintió atraído por el islam a través de un compañero de trabajo en un restaurante donde él era cocinero después de terminar el bachillerato en 1992: “El concepto del islam de creer que solo hay un dios, un ser responsable de todo, yo estaba como: ‘wow, esto significa tanto’”.

Al describirse como “algo perezoso” en su juventud, Abdullah dijo que un despertar espiritual cambió su vida.

“Después de que hice la shahada y me convertí en musulmán, mi madre vio un cambio en mí”, dijo en el video, donde se lo ve usando un turbante negro y una dishdasha bordada. “Nuestra relación mejoró”.

Abdullah reconoció que su conversión inicialmente resultó en un “choque” entre algunos de sus familiares, pero dijo que su madre finalmente se convirtió en musulmana también. “En resumen, la mitad de mi familia ahora es musulmana; la mitad no lo es, y esa es su elección. Aun así, nos respetamos”.

Aconsejó a la gente mantener el enfoque en ayudar a los demás.

“En esto es en lo que deberíamos estar trabajando: en hacer algo beneficioso para la siguiente persona”, dijo Abdullah en el video. “Que este sea tu legado”.

Cualquiera que hubiera entrado al Centro Islámico no se habría sorprendido de ver los rostros de Kaziha o Awad, cuya presencia casi diaria en la mezquita significa que su ausencia se sentirá mucho. Mientras Awad distraía a los atacantes, su mente sin duda se fue a su esposa, quien es maestra en la escuela del Centro Islámico.

Awad, que vivía tan cerca de la mezquita que el imán lo describió como un “vecino”, iba al centro todos los días para unirse a las oraciones, dijo Hassane.

Kaziha, conocido como Abul Ezz, era un anciano de la comunidad y un “pilar” del centro que había estado allí desde que ayudó a iniciar su construcción en 1986, dijo Hassane. Como director, dijo Hassane: “Nunca he hecho nada sin él”.

“Cualquier cosa que saliera mal, él era el que arreglaba todo; era el cocinero, el cuidador, el encargado de la tienda, era todo. No sé qué voy a hacer en el Centro Islámico sin su ayuda, su ayuda diaria”.

La comunidad de la mezquita ha arropado a las familias de las tres víctimas, dijo Hassane.

Los amigos y padres que el lunes llegaron a las puertas del Centro Islámico seguían aturdidos y hacían lo posible por enfrentar la confusión causada por otra tragedia inexplicable. Quienes conocían a las víctimas estaban unidos en el dolor.

“Cada vez que traía a mis nietos, o los recogía, o venía yo mismo a rezar durante el día, (Abdullah) siempre estaba allí cuidando del centro, así como de los niños, el personal, los maestros”, dijo un hombre que habló con la afiliada de CNN, KFMB.

Flores conmemorativas dedicadas a las víctimas del tiroteo comenzaron a aparecer este martes afuera de las rejas del Centro Islámico, incluida una tarjeta de condolencias de una gran iglesia bautista a unos cinco kilómetros de distancia.

Entre las personas que observaban en silencio había un joven barbudo a quien un funcionario de la escuela identificó como uno de los hijos de Abdullah. El funcionario lo abrazó y se llevó la mano al corazón antes de que el joven se alejara.

“Era querido antes. Ahora se lo quiere todavía más”, dijo Edward Ahmed Mitchell, del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, a Sara Sidner de CNN este martes.

Llega un día después de cada tiroteo masivo en que las cosas vuelven lentamente a la rutina. Se reanudan los servicios religiosos y los niños regresan a clase. Pero para personas como Sam Hamideh y su esposa, que podían contar todos los días con Amin para una palabra amable y una gran sonrisa, su muerte deja un vacío que no saben cómo llenar.

“Ella me contó que esa mañana en particular él dijo: ‘Saluda a Sam’”, recordó Hamideh el lunes. “No sabía que era su despedida”.

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Con información de Sharif Paget, de CNN.