Trump fija fecha límite a su decisión sobre nuevos ataques a Irán: “Aunque no sea popular, tengo que hacerlo”

Por Betsy Klein y Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump estableció una nueva fecha límite para posibles ataques a Irán, mientras los negociadores en la región trabajan en pos de un posible acuerdo de paz.

Trump, cuya frustración ante el estado de las negociaciones ha ido en aumento, declaró el lunes en una publicación en redes sociales que iba a posponer el plan previsto para atacar el martes Irán, citando una solicitud de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Este martes, precisó que dicha suspensión se extendería por “un período de tiempo limitado”.

“Ya había tomado la decisión. Entonces llamaron; se habían enterado de que yo había tomado la decisión. Dijeron: ‘Señor, ¿podría darnos un par de días más? Creemos que están mostrando una actitud razonable’”, comentó Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Y añadió: “Hablo de dos o tres días; tal vez el viernes, el sábado, el domingo, o algo así; quizá a principios de la próxima semana… un período de tiempo limitado. Porque no podemos permitir que obtengan una nueva arma nuclear”.

Trump añadió que estaba dispuesto a esperar hasta finales de esta semana para ver si las conversaciones avanzaban, volvió a advertir que podría reanudar las operaciones de combate. “Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, dijo refiriéndose a Irán.

Trump afirmó que, en su opinión, la guerra de Estados Unidos con Irán goza de popularidad y que, incluso si no fuera así, impedir que Teherán obtenga un arma nuclear constituye una misión que vale la pena.

“Miren, todo el mundo me dice que es impopular; sin embargo, creo que resulta muy popular cuando se enteran de que tiene que ver con armas nucleares: armas que podrían arrasar Los Ángeles, que podrían destruir grandes ciudades en muy poco tiempo”, declaró a los periodistas en la Casa Blanca este martes.

“Sea popular o no, tengo que hacerlo, porque no voy a permitir que el mundo salte por los aires bajo mi mandato”, aseveró Trump. “Eso no va a suceder”.

El índice de aprobación de Trump ha sufrido un revés desde el inicio de la guerra, situándose en un 36 %, según el promedio más reciente de CNN.

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