Agente de ICE acusado de apuntar con un arma a un conductor de Minnesota se entregará por cargos penales, dice su abogado

Por Holmes Lybrand y Whitney Wild, CNN

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de apuntar con un arma de fuego emitida por el Gobierno a otro vehículo y a sus ocupantes mientras estaba de servicio, se entregará el jueves, dijo su abogado a CNN.

﻿En abril se emitió una orden de arresto contra Greg Morgan, después de que la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunciara dos cargos de agresión en segundo grado en su contra.

Morgan “NO inició” el incidente, escribió su abogado, Ryan Pacyga, en un comunicado enviado a CNN este miércoles. Añadió que el caso “no debe reducirse a suposiciones incendiarias ni a ataques generalizados contra profesionales de las fuerzas del orden, que a menudo deben tomar decisiones rápidas en situaciones tensas e inciertas”.

“Es importante destacar que este incidente no surgió de ninguna conducta criminal planificada. Se desarrolló repentinamente durante un alarmante incidente de tránsito iniciado por el otro conductor”, dijo.

El caso surge mientras fiscales e investigadores locales y estatales han abierto una oleada de casos en Minnesota sobre la conducta de agentes de ICE durante la Operación Metro Surge del Gobierno de Trump a principios de este año, durante la cual varias personas, entre ellas Alex Pretti y Renee Good, murieron por disparos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

El lunes, Moriarty anunció que otro agente federal, Christian Castro, fue acusado de cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno de denuncia falsa de un delito en relación con un tiroteo ocurrido en enero que involucró a dos inmigrantes venezolanos en Minnesota.

En el caso de Morgan, mientras regresaba al final de su turno a principios de febrero, el agente de ICE conducía por el arcén de la carretera, dijo Moriarty durante una conferencia de prensa en abril. Otro vehículo se metió brevemente en el arcén delante de Morgan antes de regresar al carril.

Moriarty dijo que Morgan luego acercó su vehículo al otro automóvil y apuntó con su arma de fuego emitida por el Gobierno por la ventanilla hacia los dos ocupantes.

Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones del Gobierno de Trump de que los agentes de ICE gozan de inmunidad absoluta mientras están de servicio, Moriarty respondió que “no existe tal cosa como inmunidad absoluta para agentes federales que violan la ley en el estado de Minnesota o en cualquier otro estado”.

Los fiscales dijeron durante la conferencia de prensa de abril que no sabían dónde estaba Morgan ni si seguía trabajando para ICE. No ha habido comunicación con el Departamento de Seguridad Nacional sobre el incidente y los cargos, dijo Moriarty.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

La Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin ha hablado con el abogado de Morgan después de que este se comunicara, dijo a CNN este miércoles el portavoz Daniel Borgertpoepping, aunque no dijo si la entrega de Morgan fue coordinada con la oficina.

En un giro inusual para un caso de este tipo, Morgan fue entrevistado en su momento por investigadores de la Patrulla Estatal de Minnesota y, según Moriarty, “admitió que desenfundó su arma después de que el vehículo de la víctima ya se había reincorporado al flujo normal del tráfico”.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, hablando en MS NOW después de que se presentaran los cargos, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de excederse frente a la autoridad estatal con su operación, que “cubrió nuestra ciudad y nuestro estado con paramilitares”.

“Recuerden, estos individuos van enmascarados, armados y han matado a dos habitantes de Minnesota; han herido de bala a más personas. Y esto es, francamente, propio del autoritarismo”, dijo Ellison.

En algunos casos que involucran a agentes de ICE en Minnesota, funcionarios federales han impedido que los investigadores estatales tengan acceso a evidencia, incluido negar acceso a los agentes y negarse a compartir sus identidades.

Un ejemplo notable ocurrió cuando investigadores estatales intentaron entrevistar a agentes federales sobre la muerte de Pretti, pero se les negó el acceso. Los fiscales estatales han demandado al Departamento de Seguridad Nacional y exigen que entregue toda la evidencia recopilada en la investigación sobre Pretti.

El mes pasado, Moriarty también dijo que Morgan les había dicho a los investigadores “que gritó ‘policía’” a los ocupantes, que tenían las ventanillas cerradas y no sabían, según los fiscales, que Morgan era un agente de ICE.

“Lo único que vieron fue un arma apuntándoles a la cabeza”, añadió.

Moriarty introdujo la noticia explicando por qué el caso se presentó antes que los cargos en los tiroteos de Pretti, Good y otros a manos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, así como en varios otros incidentes relacionados con presuntos abusos de agentes federales en el condado de Hennepin.

“Sé que la comunidad está siguiendo muy de cerca las decisiones de esta oficina, y quiero ser transparente sobre por qué estas situaciones se están desarrollando a ritmos diferentes”, dijo.

La fiscal del condado dijo entonces que su oficina lleva a cabo 17 investigaciones relacionadas con ICE y ha realizado más de 50 entrevistas. Pero señaló que el caso contra Morgan pudo avanzar más rápido debido a las cámaras de carretera y a su entrevista.

“Así que seguimos investigando esos casos”, dijo Moriarty. “Estamos avanzando muy bien en ellos”.

Esta historia y titular fueron actualizados con detalles adicionales.

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Con información de Lauren Mascarenhas y Taylor Romine, de CNN.