Dos esposas del show “Married at First Sight UK” dicen que fueron violadas por sus maridos en pantalla

Por Christian Edwards, CNN

Dos mujeres alegaron que fueron violadas durante la grabación de “Married at First Sight UK”, según una investigación de la BBC que llevó a Channel 4, una emisora británica, a retirar todas las temporadas anteriores del reality show mientras revisa las acusaciones.

El programa, conocido como MAFS, se presenta como un “audaz experimento social” en el que personas solteras “se casan” con desconocidos que conocen por primera vez el día de su boda, aunque el matrimonio no es legalmente vinculante. Las parejas, mientras son filmadas casi a diario, luego van de “luna de miel”, se mudan juntas y navegan su relación.

Una tercera mujer alegó que fue sometida a un acto sexual no consentido durante la grabación del programa. Las tres exparticipantes contaron a BBC Panorama, que emitió una investigación sobre las acusaciones el lunes, que el programa no hizo lo suficiente para protegerlas.

La BBC dijo que Channel 4 estaba al tanto de algunas de las acusaciones antes de que se emitieran las series de MAFS en cuestión y que los episodios en los que aparecían las mujeres habían estado disponibles en su servicio de streaming hasta hace poco.

Channel 4 dijo que había retirado todos los episodios del programa de sus servicios de streaming y lineales, así como de los canales sociales de MAFS, y encargó una revisión externa.

“En abril, Channel 4 recibió graves acusaciones de mala conducta contra un pequeño número de antiguos participantes, acusaciones que, según entendemos, esos participantes han negado”, dijo.

“El canal es consciente de la privacidad y del deber continuo de cuidado hacia todos los participantes, y no puede comentar ni divulgar detalles sobre esas acusaciones”.

La emisora dijo que cuando se plantearon preocupaciones sobre el bienestar de los participantes del programa a través de sus protocolos existentes, se tomaron “medidas rápidas y apropiadas”. “Channel 4 rechaza rotundamente cualquier afirmación en sentido contrario”, añadió.

Priya Dogra, directora ejecutiva de Channel 4, expresó su simpatía hacia los participantes que “claramente se habían sentido angustiados” después de aparecer en el programa. “El bienestar de nuestros colaboradores siempre es de suma importancia”.

El programa forma parte de una franquicia internacional enormemente exitosa que abarca múltiples países, incluidos Estados Unidos y Australia.

Los abogados de CPL, una productora independiente que realiza la versión británica, dijeron a la BBC que su sistema de bienestar es líder en la industria y de “estándar de oro”, y que había actuado de manera apropiada en todos estos casos.

En respuesta a la investigación de la BBC, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Gobierno británico dijo que las acusaciones son “graves” y que “todas las personas que trabajan y participan en la televisión deben ser tratadas con dignidad y respeto en todo momento”. Advirtió de que debe haber “consecuencias para la criminalidad o el comportamiento indebido”.

Una participante, a quien la BBC no nombró, dijo que su esposo en pantalla la violó y la amenazó con un ataque con ácido.

Afirmó que notó “señales de alerta” sobre su pareja en el programa casi de inmediato, y que su vida sexual pronto se volvió violenta. Dijo que él le dejaba moretones durante el sexo, aunque ella “seguía diciendo que se detuviera”.

“Estábamos en nuestro apartamento, en el sofá, y él intentó tener sexo conmigo. Y yo seguía diciendo que no, que no quería hacerlo”, dijo. “Pero él seguía diciendo: ‘No puedes decir que no, eres mi esposa’. Y lo hizo de todos modos”.

Los abogados que representan al esposo en pantalla de la mujer dijeron a BBC que él niega la violación y afirmó que todo contacto sexual fue completamente consensuado. También dijeron que él niega cualquier violencia o amenaza violenta hacia ella.

Los abogados de CPL dijeron que los moretones fueron descritos a su equipo de bienestar en ese momento como el resultado de sexo brusco, pero consensuado. Dijeron que la mujer no informó a la empresa que su pareja le había dicho que “no podía decir que no” y que ella había reportado el comentario sobre el ácido como una observación pasajera, pero no como una amenaza. Los abogados dijeron que CPL actuó de inmediato una vez que la mujer dijo que se sentía insegura.

Una segunda mujer dijo que comenzó a tener sexo consensuado con su esposo en pantalla, pero que él tuvo sexo con ella después de que ella le dijo “no” en una ocasión.

Le dijo a la BBC que informó tanto a Channel 4 como a CPL sobre la supuesta violación, pero que sus episodios se emitieron de todos modos. Los abogados de su esposo en pantalla dijeron que él cuestiona los detalles de su relato. Dijeron que el sexo comenzó de manera consensuada, pero que ella luego comunicó a través de su lenguaje corporal que ya no estaba consintiendo y que él se detuvo de inmediato en ese momento.

Los abogados de CPL dijeron que la mujer había informado a la empresa que toda la actividad sexual fue completamente consensuada.

Una tercera mujer, Shona Manderson, quien apareció en cámara en el programa “Panorama” de la BBC, alegó que su esposo en pantalla, Bradley Skelley, la sometió a un acto sexual no consensuado al eyacular dentro de ella sin permiso cuando previamente habían acordado el método de retiro como anticonceptivo. Le dijo a la BBC que posteriormente quedó embarazada y se sometió a un aborto. Manderson dijo que no sabe si el embarazo fue resultado del incidente alegado.

CPL y Channel 4 retiraron a Manderson y a su esposo en pantalla del programa poco después del incidente, en 2023, debido a preocupaciones de que su relación podría ser potencialmente poco saludable.

En una declaración reportada por la BBC, Skelley negó “cualquier acusación de conducta sexual inapropiada” y dijo que entendía que Shona había consentido que él eyaculara dentro de ella esa noche. Su relación “se basaba en el consentimiento mutuo, el cuidado y el afecto”, dijo, rechazando las sugerencias de que él fuera “controlador”.

Tras el informe de la BBC, Dogra, directora ejecutiva de Channel 4, dijo: “Nos tomamos estos temas muy en serio y estamos comprometidos a garantizar que sigamos liderando la industria en nuestro deber de cuidado hacia los participantes”.

“En base a lo que sabíamos en ese momento, actuamos de manera apropiada, rápida y con sensibilidad”, dijo en una declaración grabada en video.

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