EE.UU. dice que colaboró con la Policía Nacional de España en la investigación contra Rodríguez Zapatero

Por Pau Mosquera, Gonzalo Zegarra y Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que colaboró con la Policía Nacional de España en una investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español quien, según la indagatoria dada a conocer este martes, es señalado como presunto responsable de encabezar una red de tráfico de influencias. Rodríguez Zapatero rechaza las acusaciones.

“Si bien no podemos comentar sobre los detalles específicos de la investigación criminal en este momento, el DHS sigue comprometido a trabajar con sus socios internacionales para combatir el crimen global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho”, señaló un portavoz del Departamento en un comunicado enviado a CNN este miércoles.

La Audiencia Nacional de España citó este martes a Rodríguez Zapatero, a quien investiga como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, en una causa sobre supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

El juez José Luis Calama levantó el secreto de las actuaciones y citó el 2 de junio a Rodríguez Zapatero por posible organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El exjefe del Ejecutivo español (2004-2011), que ha rechazado anteriormente cualquier vinculación con el rescate de la compañía durante la pandemia de covid-19, expresó en un video enviado a CNN por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al cual pertenece, que toda su actividad pública y privada “se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”. También aseguró que está dispuesto a colaborar con la Justicia.

“Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Lo reafirmo con toda contundencia”, declaró.

CNN contactó a Plus Ultra para pedir comentarios y está en espera de respuesta. La empresa no ha sido acusada como parte de esta investigación.

El despacho de Rodríguez Zapatero y otras tres sedes mercantiles fueron allanadas este martes, según dispuso el magistrado, que asumió la causa en marzo, pero no consideró necesario intervenir el domicilio particular del expresidente del Gobierno como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Calama sostuvo que la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros (US$ 61,6 millones) en 2021 a la aerolínea ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

Esta es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia de España.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, expresó en X: “El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.