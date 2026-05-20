Entre un hecho “simbólico” y la sombra de Maduro: así ven los cubanos en el extranjero la acusación contra Raúl Castro

Por Anabella González y Darío Klein, CNN en Español

Expectativa y ansiedad había entre varios cubanos en Miami este miércoles por la mañana, mientras esperaban el anuncio que formalizó la acusación de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro por un caso ocurrido hace tres décadas. Horas después, las reacciones de la diáspora cubana en varios países se mostraban diversas: mientras algunos celebran, otros creen que la acusación no traerá cambios en la isla, que atraviesa una de sus peores crisis agravada por las tensiones con el Gobierno del presidente Donald Trump.

Activistas y líderes comunitarios cubanos se congregaron este miércoles en las calles del barrio de Miami conocido como la Pequeña Habana. Bajo el sol, mientras ondeaban algunas banderas de Cuba y la música sonaba a alto volumen, varios autos tocaban sus bocinas al pasar y ver el despliegue.

“Esto es una reivindicación para los familiares y para la comunidad en general”, dijo a CNN Ramón Sánchez, activista cubano presente en el lugar.

Raúl Castro fue señalado este miércoles como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, llevado a cabo por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

“Es un día glorioso para los cubanos exiliados que exigen justicia”, dijo a CNN Nelson Morales, hermano del piloto cubano Pablo Morales, quien falleció en el derribo del avión en 1996, hecho por el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al exlíder cubano.

Para otros, en cambio, la decisión de Estados Unidos, que se comunicó este 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, tiene un objetivo: presionar aún más a la isla, que mantiene desde hace meses una tensión con el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel mediante bloqueos petroleros y amenazas.

“Lo veo como una capa de presión más que aplica el Gobierno norteamericano al desgobierno cubano”, dice a CNN Maki Egusquiza, director de cine y televisión cubano que desde hace tiempo vive en Colombia.

El Gobierno de Cuba rechaza las acusaciones y asegura que se trató de un accionar de legítima defensa. Los cargos contra Castro son para justificar “una agresión militar” contra la isla, dijo Díaz-Canel en una publicación en X.

Egusquiza, de 55 años, dejó su Cuba natal en los años noventa para radicarse en Miami. Tenía 18 años y ya por entonces, dice, no veía un futuro claro. Decidió emigrar y no se arrepiente de haber elegido ese camino, al que se refiere como la mejor decisión que ha tomado en su vida, según cuenta a CNN.

Este realizador audiovisual no cree que la acusación contra Castro “por sí sola” genere cambios en la realidad cubana, en la que todavía piensa cada día. “Me parece más simbólico al haber pasado más de 30 años de los hechos, y a la avanzada edad de Raúl Castro”, dice.

El exministro de Defensa de Cuba tiene 94 años. Algunos familiares de las víctimas fatales del derribo del avión de 1996 no dudaron en desestimar esa condición y exigir justicia al ser consultados sobre la posibilidad de que enfrente un proceso judicial similar al que a principios de año enfrentó el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos en su contra, que él rechaza.

Hacia el sureste de América Latina, en Uruguay, Julio Álvarez tampoco cree que los cargos formulados contra Castro por presunta conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato tengan por lo pronto un efecto de cambio considerable.

Pero sí aparece otro elemento que se repite en el testimonio de varios cubanos en la diáspora: la comparación con lo sucedido con Maduro el 3 de enero pasado y la idea de que la acusación puede ser el precedente de otra acción por parte del Gobierno de Trump.

En los últimos meses, Trump y varios funcionarios estadounidenses han reiterado que Cuba necesita cambios y dejaron entrever la idea de “tomar el control” de la isla, lo que generó fuertes rechazos por parte de Díaz-Canel.

“Lo veo como una especie de elemento más que se están sumando al caso de Cuba con respecto a Estados Unidos. Una especie de instrumento, como con Maduro, para tener algún motivo más para realizar el cambio en Cuba”, dice Álvarez, de 40 años, que ha vivido en Uruguay durante los últimos 7 años.

La escasez de petróleo en Cuba luego de perder los envíos de Venezuela —su principal proveedor— tras el operativo militar estadounidense en Caracas en enero pasado profundizó la crisis energética en la isla. Un escenario que combina apagones cada vez más prolongados, escasez de alimentos y bienes de primera necesidad empeoró notablemente las condiciones de vida para los habitantes de Cuba.

En el exilio, muchos cubanos que dieron su testimonio a CNN en los últimos meses contaron que, si no enviaban mensualmente dinero o productos básicos a sus familiares en la isla, la subsistencia era cada vez más difícil.

“Empeorar no podemos. Una guerra es lo que tenemos, sin tirar un tiro. Hambre, miseria, muerte, represión. Un país destruido, aniquilado totalmente”, dice a CNN Agustín Soto, que vive en Uruguay hace 8 años. Para él, cualquier intervención en la isla será positiva: “A nosotros quien sea que venga nos ayuda”.

“En Cuba desgraciadamente va a tener que ser un cambio drástico”, coincide otro cubano también en Uruguay. Cree que sin acciones contundentes, el Gobierno de Cuba “puede sobrevivir absolutamente bien”.

Pocos días después del ataque militar estadounidense en Caracas, varios cubanos residentes en la Pequeña Habana ya pedían también por la “liberación” de su país. Ahora, algunos insisten en creer que ese es un camino posible.

“Me siento super emocionada pero la verdad creo que la justicia va a ser cuando Cuba sea libre”, dijo a CNN una cubana desde Miami, que incluso pidió una intervención militar del Gobierno estadounidense.

La posibilidad de regresar a Cuba, por ahora, algunos la ven lejana. “Espero que los cambios que lleguen a Cuba sean sólidos, con la participación de todos los cubanos”, dice Maki Egusquiza. “A esta Cuba me gustaría regresar, me gustaría compartir mi experiencia de hombre libre”.

Pero para que esa Cuba sea posible, agrega, “las reglas del juego deben cambiar, deben ser claras y nadie debe ostentar un poder absoluto”.

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Con información de Mauricio Torres, Carolina Peguero, Abel Alvarado, Fernando Ramos, de CNN.