Incendios en California queman casi un tercio de la isla de Santa Rosa, del Parque Nacional de las Islas del Canal

Por Kate S. Petersen

Un gran incendio forestal ha quemado casi un tercio de la isla de Santa Rosa, en el Parque Nacional de las Islas del Canal de California, una zona que alberga decenas de plantas y animales raros, incluidos algunos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

El incendio se inició el viernes y ha crecido hasta casi 6.900 hectáreas hasta la noche del martes, lo que lo convierte en el mayor incendio del estado este año, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Está contenido en un 26 %.

El incendio ya se ha cobrado dos estructuras históricas en la isla y obligó a evacuar a 11 empleados del Parque Nacional el domingo, según el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. La isla está cerrada a los visitantes.

El incendio también ha atravesado la arboleda de pinos Torrey de la isla, una especie de pino nativa rara y en peligro crítico de extinción que ahora crece de forma natural solo en la isla de Santa Rosa y en una pequeña reserva cerca de San Diego, según el Servicio de Parques Nacionales. Los bomberos tienen previsto evaluar la arboleda para detectar daños en algún momento del miércoles.

Las Islas del Canal han sido descritas como similares a las Galápagos en Sudamérica, y su aislamiento ha permitido la evolución de especies únicas. Solo la isla de Santa Rosa alberga alrededor de 46 plantas y animales endémicos o únicos, según el servicio de parques.

Cal Fire informó de un “comportamiento extremo del fuego” el lunes, pero los vientos mejoraron lo suficiente el martes como para permitir acciones con aeronaves. El crecimiento del incendio fue más limitado que en días anteriores, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Los funcionarios dicen que el incendio ha sido “causado por humanos”, pero aún está bajo investigación. El portavoz del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, Kenneth Wiese, dijo a CNN que la investigación está siendo gestionada por el Servicio de Parques Nacionales.

La Guardia Costera de EE.UU. respondió al incendio el viernes y rescató a un marinero de 67 años cuyo barco se estrelló contra las rocas allí, según publicaciones en redes sociales. Fotos proporcionadas a CNN por la Guardia Costera muestran al hombre de pie cerca de las letras “SOS” talladas en el suelo carbonizado.

En el continente, múltiples incendios forestales han provocado evacuaciones en el sur de California.

En el condado de Riverside, se han ordenado evacuaciones por el incendio Bain, que ha alcanzado 560 hectáreas y estaba contenido en un 25 % hasta la mañana del miércoles. Más de 700 personas están bajo órdenes de evacuación, mientras que otras 18.800 están bajo avisos de evacuación.

Cuatro personas resultaron heridas en el incendio y fueron trasladadas al hospital, dijo a CNN la portavoz de CalFire, Maggie Cline De La Rosa. Tres de las personas tienen lesiones leves y la otra tiene una “lesión traumática”. El departamento no tenía información adicional sobre esa lesión.

En otra parte del condado, dos bomberos y un civil resultaron heridos en el incendio Verona. Los bomberos fueron trasladados al hospital, pero el civil rechazó el traslado, dijo De La Rosa. También se han emitido órdenes de evacuación para 1.100 personas amenazadas por el incendio, y otras 1.407 están bajo un aviso de evacuación.

De La Rosa dijo que no puede confirmar cuántas estructuras han resultado dañadas o destruidas.

En el condado de Ventura, casi 44.000 personas estaban bajo órdenes de evacuación debido al incendio Sandy hasta la noche del martes. El incendio se propagó rápidamente a principios de semana, impulsado por ráfagas de vientos, y destruyó una vivienda. Estaba contenido en un 15 % hasta la mañana del miércoles y se mantiene en alrededor de 700 hectáreas.

Alrededor de 900 bomberos están combatiendo el incendio desde el aire y por tierra, según una actualización del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

Más al sur, en el este del condado de San Diego, el incendio Tusil se ha extendido a ambos lados de la Interestatal 8. El incendio ha consumido 400 hectáreas y está contenido en un 25 %, aunque los bomberos pudieron lograr algunos avances durante la noche, según una actualización de Cal Fire.

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