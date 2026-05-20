Las claves de “The Boys: México”, la nueva serie de superhéroes producida por Diego Luna y Gael García Bernal

Por Gonzalo Jiménez, CNN Español

“The Boys”, la serie televisiva que satiriza a los superhéroes, concluyó este miércoles con la emisión del episodio final. La serie se transmitió durante cinco temporadas, pero su universo continuará a través de dos spinoffs confirmados, uno de los cuales, “The Boys: México”, tiene entre sus productores ejecutivos a Diego Luna y Gael García Bernal.

Publicado como un cómic en 2006 creado por Garth Ennis y Darick Robertson, “The Boys” es una parodia de los superhéroes, preguntándose cómo se comportarían unas personas con súperpoderes, cómo actuaría la corporación que financió los experimentos para darles estas habilidades, pero, sobre todo, ¿serían los superhéroes benévolos o abusarían de sus poderes? “The Boys” se centra precisamente en un grupo de personas comunes y corrientes que ha sufrido a manos de estos superhéroes, en especial a manos del psicópata Homelander, y deciden acabar con ellos por todas las vías posibles.

Su adaptación en serie se estrenó en 2019 y, a lo largo de cinco temporadas, enfrentó a “los muchachos”, liderados por el implacable Butcher (Karl Urban), contra Los 7 (equivalente a la Liga de la Justicia de DC Comics), comandados por Homelander (Antony Starr).

En 2023, Prime Video estrenó el primer spinoff de “The Boys” llamado “Gen V”, centrado en una universidad, fundada por la corporación Vought (creadora del compuesto V, que otorga superpoderes) para entrenar a jóvenes en el manejo de sus habilidades sobrehumanas. Su protagonista es Marie Moreau (Jaz Sinclair), capaz de controlar la sangre de cualquier ser vivo, con lo que se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de esta historia.

Lamentablemente, “Gen V” fue cancelada tras apenas dos temporadas, dejando inconclusa su historia, aunque algunos de sus personajes aparecieron en “The Boys”.

A continuación, referimos las claves de las otras series del universo “The Boys” que están en desarrollo.

Según el sitio web Internet Movie Database, el creador y guionista de “The Boys: México” es el mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, conocido por escribir las películas “Miss Bala” (2023) y “Blue Beetle”, basada en el superhéroe de origen latino de DC Comics. (DC Comics forma parte, al igual que CNN Español, de Warner Bros. Discovery).

“The Boys: México” fue anunciada en 2023. En una entrevista con Entertainment Weekly el pasado abril, el showrunner de “The Boys”, Eric Kripke, dijo que el guion del episodio piloto de la nueva serie fue presentado a Prime Video y que la reacción fue positiva, anque con algunas notas con observaciones por parte del estudio.

La novedad de esta serie es que cuenta como productores a Diego Luna (“Andor”) y Gael García Bernal (“Amores perros”), quienes han trabajado en conjuntos en películas como “Y tu mamá también” (2001), “Rudo y Cursi” (2008) y “Chicuarotes” (2019), entre otras.

Se ignoran los detalles de “The Boys: México”, así que cabe espera que esta serie no se estrenará antes de 2028. García Bernal dijo a Variety en 2023: “Estoy muy emocionado por lo que podemos hacer, porque podemos hacer algo muy interesante en América Latina”. Cabe esperar que la sátira de “The Boys” a la política estadounidense se traduzca en una crítica también a la política mexicana.

El sitio web Comics Basics propone la idea, desde la perspectiva de los fans, que “The Boys: México” podría explorar el concepto de carteles con súperpoderes que trafican Compuesto V a través de la frontera. Las tensiones de la frontera entre México y Estados Unidos, el combate al narcotráfico y el flujo migratorio, unido a la rica cultura e idiosincracia local pueden brindar una perspectiva fresca al universo de “The Boys”.

“Vought Rising” es el spinoff de “The Boys” que más pronto llegará a las pantallas, pues su rodaje concluyó en marzo de 2026 y se espera que se estrenará en 2027.

Es una precuela que contará el origen de la corporación Vought International. La historia se centrá en Soldier Boy (Jensen Ackles), quien ya apareció como personaje invitado en “The Boys”.

La historia se centra en un misterio de asesinato relacionado con los orígenes de Vought en la década de 1950, con los superhéroes Soldier Boy y Stormfront como protagonistas. La actriz Aya Cash, quien interpretó a Stormfront en “The Boys”, ahora será un personaje regular.

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