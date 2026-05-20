Mientras EE.UU. alista acusación a Raúl Castro, Cuba rechaza injerencias y llama a festejar el cumpleaños 95 del expresidente

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Al tiempo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, que podría darse a conocer este mismo miércoles durante una ceremonia en Miami, el Gobierno de Cuba insistió en su rechazo “a toda forma de injerencia extranjera” y llamó a su población a que el próximo 3 de junio celebre el cumpleaños 95 del exmandatario.

Durante las primeras horas del día, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta de X un mensaje sobre el 131 aniversario de la muerte del líder histórico José Martí, conmemorado el martes.

En ese mismo acto público, Díaz-Canel recibió firmas de ciudadanos que, según el Gobierno, suman más de 6 millones y simbolizan la respuesta de Cuba frente al embargo económico que Estados Unidos ejerce sobre la isla desde la década de 1960, las crecientes presiones de la Casa Blanca y todo tipo de injerencias.

“Esas firmas representan el rechazo rotundo de nuestro pueblo al bloqueo, al cerco energético y a toda forma de injerencia extranjera. Es la voluntad soberana de una nación que defiende con dignidad su derecho a vivir en paz”, dijo.

Desde inicios de este año, Estados Unidos ha ido aumentando su presión sobre Cuba. El presidente Donald Trump exige que haya cambios e incluso ha dicho que podría buscar tomar el control del país. Frente a estas declaraciones, Cuba ha rechazado lo que considera posibles agresiones militares y niega ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, como argumenta Trump.

En este contexto, CNN y otros medios reportaron la semana pasada que el Departamento de Justicia trabaja para presentar cargos penales contra el expresidente Raúl Castro.

Fuentes con conocimiento del asunto dijeron que una posibilidad sería vincular a Castro con el derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. El Departamento de Justicia convocó este miércoles a un anuncio en Miami en el marco de una ceremonia para recordar ese hecho.

Previo al anuncio del Departamento de Justicia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio —un político de ascendencia cubana y duro crítico del castrismo—, publicó en X un mensaje en video —en español— en el que aseguró que la crisis que vive Cuba no es responsabilidad de su país, sino del Gobierno cubano y del consorcio de empresas con mando militar Grupo de Administración Empresarial (GAESA).

“Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA, un Estado dentro del Estado, que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite, y el único rol que desempeña el llamado Gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse”, dijo Rubio.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA”, señaló el secretario, e insistió en que debe haber “una nueva Cuba”.

Según Rubio, lo único que se interpone en “un nuevo capítulo” en la relación entre ambos países son quienes controlan el Gobierno cubano.

En Cuba, mientras tanto, medios oficialistas como Granma y Cubadebate llamaron a celebrar el 3 de junio el cumpleaños 95 de Raúl Castro, hermano del fallecido expresidente Fidel Castro y quien encabezó el Gobierno de la isla entre 2008 y 2018.

“El movimiento llama también a la creatividad de pioneros, adolescentes y jóvenes, que puedan expresar, mediante todas las iniciativas posibles, la admiración y el amor hacia un hombre excepcional como Raúl”, publicó Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único existente en el país.

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