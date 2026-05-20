Trump derrota a Massie y otras conclusiones de las elecciones primarias en Kentucky, Georgia, Pensilvania y más

Por Eric Bradner y Arit John, CNN

La campaña de represalias de Donald Trump arrolló el martes a otro rival republicano, cuando un aspirante respaldado el presidente derrotó a uno de los principales antagonistas internos del mandatario, el representante Thomas Massie, en las primarias de Kentucky.

La victoria del excomando de la Marina de EE.UU. Ed Gallrein sobre Massie, dio continuidad a una gira de represalias políticas en mayo, en la que Trump derrotó a cinco senadores estatales de Indiana que votaron en contra de su iniciativa de redistribución de distritos hace dos semanas, y al senador de Louisiana, Bill Cassidy, quien lleva dos mandatos y votó a favor del juicio político contra Trump en 2021.

Fue una de dos contiendas clave en las boletas de las primarias de Kentucky en las que Trump demostró su influencia duradera entre los votantes republicanos.

Las urnas de Kentucky fueron las primeras en cerrar en una jornada en la que Alabama, Georgia, Idaho, Oregon y Pensilvania también celebraban primarias.

Estas son las principales conclusiones de las contiendas de este martes:

Trump ha prometido represalias contra varios republicanos por desaires reales o percibidos. Pero años de batallas sobre el gasto, los archivos de Jeffrey Epstein, el apoyo de Estados Unidos a Israel y otros temas llevaron al presidente a tomarse la primaria de Massie de manera particularmente personal.

“Thomas Massie es un congresista terrible. Ha sido un congresista terrible desde el primer día. Tratar con él es simplemente horrible. No creo que sea republicano. Creo que en realidad, creo que en realidad es un demócrata”, dijo Trump este martes.

El presidente visitó personalmente Kentucky en marzo, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó un viaje sumamente inusual al distrito el lunes para hacer campaña junto a Gallrein e instar a los votantes a enviar “refuerzos” a Trump en el Congreso, donde el Partido Republicano busca conservar su estrecha mayoría en las elecciones intermedias de noviembre.

En el 4º Distrito de Kentucky, que habitualmente ha elegido a Massie por unos 30 puntos porcentuales, los votantes se decantaron por Trump este martes.

La derrota de Massie recuerda a los republicanos en Washington y en las legislaturas estatales de todo el país que, incluso con el índice de aprobación de Trump cayendo a mediados del 30 % y uno de sus grupos demográficos más leales dándole la espalda al presidente, él es el líder del partido, tiene el poder de obligar a quienes no lo siguen a pagar un alto precio político y está ansioso por ejercerlo.

La contienda fue una de las primarias más caras de la historia, con US$ 19 millones gastados en publicidad en apoyo a Gallrein y US$ 14 millones en anuncios a favor de Massie.

El senador saliente Mitch McConnell fue en su día un titán político: el republicano más poderoso del país y durante mucho tiempo una fuerza dominante en la política de Kentucky. Pero Trump se distanció de él cuando McConnell se negó a repetir las mentiras de Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, y este martes el reinado de McConnell terminó sin fuerza.

En la primaria republicana para reemplazar a McConnell, el elegido de Trump, el representante Andy Barr, derrotó al ex fiscal general estatal Daniel Cameron, quien en su momento fue visto como el protegido político de McConnell y una estrella en ascenso dentro del partido, aunque esa estrella brilló con menos intensidad después de que Cameron perdiera la carrera para gobernador de 2023 frente al demócrata y entonces gobernador Andy Beshear.

Trump no solo respaldó a Barr. También despejó aún más su camino hacia la designación al convencer a otro de los principales contendientes, el empresario Nate Morris, de abandonar su campaña y aceptar una embajada.

Los tres candidatos comenzaron su carrera política como pasantes de McConnell. Pero la primaria mostró hasta qué punto la influencia de McConnell se ha desvanecido en los últimos años. Cameron se volvió contra McConnell y abrazó plenamente a Trump durante la primaria. Y McConnell, a su vez, no había respaldado a ningún candidato.

El nombramiento de Barr lo coloca como el gran favorito para convertirse en el próximo senador por Kentucky. Y si gana, marcará el reemplazo de una voz poderosa que en ocasiones se ha distanciado de Trump por un aliado presidencial incondicional en el Capitolio el próximo año.

La contienda del Partido Republicano para reemplazar al gobernador de Georgia, Brian Kemp, impedido de buscar la reelección por límite de mandatos, se encamina a una segunda vuelta después de que ningún candidato superara el umbral del 50 % este martes.

El vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, se enfrentará al empresario Rick Jackson.

Ambos quedaron por encima de un par de funcionarios electos a nivel estatal: el secretario de Estado Brad Raffensperger, cuyo perfil nacional creció después de que se negara a respaldar las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude en las elecciones de 2020, y el fiscal general Chris Carr.

El ganador podría enfrentarse en noviembre a la exalcaldesa demócrata de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Esa primaria aún no ha sido declarada, pero la gran pregunta es si ella superará el 50 % y evitará una segunda vuelta.

Otra oportunidad para que Trump haga valer su influencia y reconfigure la mayoría republicana en el Senado a su medida se cierne en Texas, donde Trump respaldó este martes al fiscal general Ken Paxton en la segunda vuelta de la primaria al Senado del 26 de mayo contra el senador John Cornyn, titular de cuatro mandatos.

El respaldo de Trump a Paxton, una figura controvertida con un largo historial de escándalos y alineada con el movimiento “Make America Great Again” de Trump, llega pese a las advertencias de destacados republicanos de que hacerlo podría poner al partido en riesgo de perder la contienda frente al candidato demócrata James Talarico en noviembre.

Cornyn respondió al respaldo de Trump a Paxton señalando en redes sociales que había votado con el presidente el 99 % de las veces.

Pero se asoció con los demócratas en 2022 para aprobar legislación sobre seguridad de armas, y tardó en alinearse con la campaña presidencial de Trump de 2024. Paxton, por su parte, acudió rápidamente a los tribunales en 2020 para impugnar las elecciones presidenciales. Y Trump dejó claro que buscaba lealtad personal.

En su publicación en Truth Social respaldando a Paxton, Trump llamó al fiscal general “alguien que siempre me ha sido extremadamente leal a mí y a nuestro ASOMBROSO MOVIMIENTO MAGA”.

Dijo que Cornyn es un “buen hombre”, pero añadió que “no me apoyó cuando los tiempos eran difíciles”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se presenta a la reelección este año. Pero su discurso en la noche de las primarias en el condado de Bucks sonó como si contuviera la estructura básica de un discurso de campaña que podría pronunciar con frecuencia en las primarias presidenciales demócratas de 2028.

Shapiro contrastó repetidamente sus logros en ese estado clave para las elecciones presidenciales con el “caos, la crueldad y la corrupción” que, según él, provienen de Trump y su administración.

Criticó los recortes de gastos de Trump en Medicaid. Atacó al presidente por la guerra con Irán, de la que dijo que Trump “se equivocó al entrar y no tiene idea de cómo salir”, y que ha disparado los precios de la gasolina.

Afirmó que los aranceles de Trump “han encarecido todo”.

“En lugar de reducir los costos como prometió, Trump y sus cómplices están perjudicando a la clase media y luego dicen que no le importa ‘ni un poquito’”, señaló, refiriéndose a los comentarios de Trump la semana pasada cuando se le preguntó si la situación financiera de los estadounidenses estaba influyendo en sus negociaciones con Irán. “Eso es cruel, y aquí en Pensilvania sufrimos su crueldad todos los días”.

Shapiro también acusó a Trump de una “corrupción sin precedentes” y afirmó que el “único objetivo” de su administración es enriquecer a los aliados del presidente y “protegerlos a todos para que no paguen las consecuencias de su conducta”.

Y describió a Pensilvania como “el antídoto” contra la corrupción de Trump.

Shapiro argumentó que cuatro escaños en la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas y que los demócratas pretenden arrebatar en noviembre, podrían ser la clave para reemplazar “un Congreso de aduladores débiles”, liderado ahora por los republicanos, por una mayoría demócrata que, según él, “devolvería la responsabilidad a la capital de nuestra nación”.

Los demócratas de Pensilvania esperan que el camino para recuperar la Cámara de Representantes de Estados Unidos pase por este estado. Ahora ya tienen a sus candidatos.

Bob Brooks, presidente de la Asociación Profesional de Bomberos de Pensilvania, logró forjar una amplia coalición de simpatizantes a nivel estatal y nacional antes de las primarias del martes.

Se postuló como un hombre del pueblo, argumentando que era el más indicado para recuperar el voto de la clase trabajadora en el séptimo distrito congresional de Pensilvania.

Pero aún así se enfrentó a unas primarias muy concurridas, entre las que se encontraban el exejecutivo del condado de Northampton, Lamont McClure, el exfiscal federal Ryan Crosswell y la ingeniera energética Carol Obando-Derstine, que fue reclutada para la contienda por la exrepresentante demócrata del distrito, Susan Wild.

Brooks se enfrentará al congresista republicano novato Ryan Mackenzie en noviembre.

El bombero jubilado es uno de los cuatro candidatos respaldados por Shapiro, quien hizo campaña con Brooks en el distrito a principios de esta semana.

El gobernador también apoya al comisionado del condado de Bucks, Bob Harvie, en el primer distrito de Pensilvania; a la alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti, en el octavo distrito; y a la expresentadora de noticias de televisión, Janelle Stelson, en el décimo distrito.

Harvie y Stelson ganaron primarias menos reñidas, mientras que Cognetti se presentó sin oposición.

El senador Tommy Tuberville, exentrenador de fútbol americano de Auburn, ganó las primarias republicanas para gobernador el martes, lo que lo convierte en el gran favorito en noviembre frente al exsenador demócrata Doug Jones.

Será la segunda vez que se enfrenten. En su primera candidatura a un cargo político, Tuberville derrotó a Jones por más de 20 puntos porcentuales en las elecciones al Senado estatal de 2020. Ambos compiten para suceder a la gobernadora republicana Kay Ivey, cuyo mandato está por terminar.

Mientras tanto, las primarias de ambos partidos para el Senado, que buscan reemplazar a Tuberville, se definirán en una segunda vuelta el 16 de junio.

En la contienda republicana, que determinará al favorito indiscutible en la conservadora Alabama en noviembre, el representante Barry Moore, respaldado por Trump, lideró el martes, pero no logró superar el 50 % de los votos.

Se enfrentará al fiscal general de Alabama, Steve Marshall, o al ex SEAL de la Marina, Jared Hudson. Ambos estaban muy igualados la noche del martes mientras se contabilizaban los resultados.

Los demócratas Everett Wess, abogado, y Dakarai Larriett, propietario de un negocio de cuidado de mascotas, también se enfrentarán en una segunda vuelta.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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