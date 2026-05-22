Al menos seis muertos y más de 100 heridos en enfrentamientos por tierras en zona rural de Colombia

Por Fernando Ramos y Sol Amaya, CNN en Español

Al menos seis personas murieron y más de 100 resultaron heridas en enfrentamientos por límites territoriales entre los pueblos indígenas colombianos misak y nasa en el departamento del Cauca, confirmó en la madrugada el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

El territorio en disputa está ubicado en el municipio de Silvia. El pueblo misak reclama que el lugar es “habitado y cuidado milenariamente” por ellos, mientras que el pueblo nasa reclama a su vez el territorio. Este jueves se desató una disputa violenta entre ambas comunidades con palos, machetes y piedras.

“En estos hechos fue asesinado una autoridad del pueblo misak, situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas”, indicaron los comuneros misak en un comunicado.

En tanto, las autoridades indígenas nasa aseguraron que sufrieron “una arremetida por la comunidad misak” y denunciaron que los “encerraron, quitaron los celulares, las radios y quemaron algunas motos”.

Tras el episodio, la autoridad nasa pidió evitar que la situación empeore, mientras que el pueblo misak hizo un “llamado urgente” al Gobierno colombiano para que investiguen los hechos y “garanticen medidas de protección que eviten una mayor escalada de violencia”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, convocó el próximo lunes a las autoridades de los dos pueblos para hablar de la problemática por las tierras.

Personal del Ejército y de la Policía se desplegaron en la zona del conflicto para contener la violencia.

“Ya tenemos tropa desplegada en el área rural de Silvia, Cauca, con el único objetivo de proteger la vida y restablecer la seguridad, alterada por los enfrentamientos absurdos entre dos comunidades indígenas caucanas: los Nasa Pitayó y los Misak Guambía”, dijo el ministro de Defensa en una publicación en su cuenta de X.

“Este es un momento en el cual los pueblos indígenas deben mostrar lo mejor de su sabiduría ancestral para mantener la armonía. Invitamos a todas las comunidades indígenas de Colombia a expresar su rechazo a este enfrentamiento inconcebible entre dos pueblos indígenas hermanos y a abogar por un diálogo constructivo y pacífico”, insistió el funcionario.

El conflicto en esta zona rural del suroeste de Colombia lleva varios meses, pero la tensión se fue incrementando en medio de reclamos de ambas comunidades por tierras de la parte montañosa del Cauca.

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Con información de la agencia EFE