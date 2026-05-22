Las 5 cosas que debes saber este 22 de mayo

CNN en Español

Fondo contra la “persecución judicial” frustra aprobación de paquete migratorio en el Senado de EE.UU. El pronóstico de la temporada de huracanes del Atlántico. ¿Por qué perdieron los demócratas en 2024? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó el jueves su pesimismo respecto a la posibilidad de alcanzar una solución diplomática con Cuba, mientras Estados Unidos continúa su campaña de presión. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de intentar incitar una agresión militar que, según dijo, resultaría en el “derramamiento de sangre cubana y estadounidense”.

En una semana vertiginosa, el presidente Donald Trump centró aún más su mandato en beneficiarse a sí mismo mientras se mostraba ajeno a los millones de estadounidenses atrapados en una crisis de asequibilidad. Análisis.

Desde las elecciones de 2024, los demócratas han buscado respuestas sobre qué salió tan mal como para permitir el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Una “autopsia” elaborada por el Comité Nacional Demócrata y dada a conocer el miércoles, busca responder esa pregunta. Esto es lo que muestra el documento.

Ricardo Hernández, un adolescente de 18 años, debería estar preparándose para su graduación de bachillerato. Pero su realidad es muy diferente: en marzo, Ricardo y su madre acudieron a una cita enviada por correo electrónico por autoridades migratorias. Allí, ambos inmigrantes originarios de Colombia fueron detenidos y separados.

Se acerca el 1 de junio, fecha de inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ya finalizó su pronóstico de tormentas para este 2026. Se espera que se formen entre ocho y 14 tormentas con nombre en total.

¿Cómo se llama la organización que dirige una comunidad de “solo blancos” en Arkansas que fue demandada por discriminación?

A. The Promised Land

B. All-White Land

C. European Dream

D. Return to the Land

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Cómo el álbum del Mundial desafía a la inflación y crea su propia economía en América Latina

Desde México hasta la Patagonia, miles se movilizan para completar el álbum oficial de figuritas, cromos, láminas o estampas. Sin embargo, de un Mundial a otro, los precios de la colección han experimentado un aumento significativo que, en la gran mayoría de la región, se ubica muy por encima de la inflación acumulada de los últimos cuatro años.

Muere Kyle Busch, campeón de la NASCAR Cup Series en dos ocasiones

Kyle Busch, campeón de la NASCAR Cup Series en dos ocasiones, murió a los 41 años, apenas unas horas después de que su familia dijera que estaba sufriendo una enfermedad grave.

Estudio vincula la presión alta y los ataques cardíacos a conservantes comunes en los alimentos

Conservadores comunes para eliminar bacterias y moho que se utilizan en muchos alimentos han sido vinculados a un riesgo un 29 % mayor de presión arterial elevada y a un riesgo un 16 % superior de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un nuevo estudio realizado en Francia.

US$ 50

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que 1.000 neoyorkinos podrán adquirir entradas para la Copa del Mundo a un precio reducido: solo US$ 50.

“Tuvimos la suerte de estar aquí durante los últimos 11 años. No pueden dar esto por sentado”

—Lo dijo Stephen Colbert, quien ofreció este jueves un emotivo episodio final de “The Late Show” en el Teatro Ed Sullivan, donde amigos de toda la vida y personalidades importantes llenaron las filas de asientos.

Capturan a puma que se paseaba por vecindario en Chile

Las autoridades chilenas capturaron este miércoles a un puma salvaje que andaba suelto en un vecindario de Paine. El felino será trasladado a un centro de refugio para practicarle los exámenes necesarios y valorar su posible reinserción a la naturaleza, informó el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Return to the Land es una asociación privada que organizó una comunidad de “solo blancos” en las montañas Ozark de Arkansas. La comunidad enfrenta una demanda por discriminación después de rechazar la solicitud de una mujer para comprar tierras allí.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.