Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 años increíbles

Por Ben Church, CNN

Pep Guardiola dejará su cargo como entrenador del Manchester City al final de la temporada, anunció el club este viernes, poniendo fin a un legado que ha marcado una época.

En un comunicado de prensa del club, Guardiola reflexionó sobre su partida: “Cuando llegué, mi primera entrevista fue con (el líder de Oasis) Noel Gallagher. Salí pensando: ‘Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido’”.

“Y qué gran etapa hemos vivido juntos. No me pregunten los motivos de mi partida. No hay un motivo concreto, pero, en lo más profundo de mi ser, sé que ha llegado mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Lo que será eterno es el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que siento por mi Manchester City”.

“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra propia manera”, añadió Guardiola. “Así que, ahora que mi etapa llega a su fin, sean felices. Oasis ha vuelto… Los quiero a todos”.

Guardiola ya era considerado uno de los mejores técnicos del mundo cuando asumió el mando del City en 2016, y su prestigio no ha dejado de crecer a medida que ha dominado el fútbol inglés, conformando algunos de los mejores equipos que la Premier League haya visto jamás.

Ha conquistado un total de 17 títulos importantes en el Etihad, incluyendo seis títulos de liga, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. Su logro más reciente fue la FA Cup, obtenida tras el triunfo del City sobre el Chelsea por 1-0 en el estadio de Wembley.

La influencia de Guardiola durante su estancia en el City se ha hecho sentir mucho más allá del ámbito profesional: equipos aficionados de todo Reino Unido han adoptado ahora su estilo de juego basado en la posesión del balón.

Los aficionados del City habrían deseado que el técnico español continuara en su puesto; sin embargo, las señales de las últimas semanas sugerían que este día podría llegar más pronto que tarde.

En el comunicado de este viernes, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, declaró sobre la marcha de Guardiola: “Durante los últimos 10 años, la honestidad y la confianza han constituido el pilar fundamental sobre el cual hemos afrontado cada situación junto a Pep, siempre con la certeza de que, unidos, encontraríamos la respuesta adecuada. Hoy, esa respuesta adecuada es que Pep ponga fin a su trayectoria como entrenador del Manchester City”.

“El enfoque singular que aporta a su labor como técnico le ha permitido cuestionar constantemente las verdades establecidas de nuestro deporte. Es la razón por la que, en la última década, no solo ha hecho mejor al Manchester City, sino que también ha hecho mejor al fútbol”.

El club añadió en su comunicado del viernes que, en los próximos días, organizará un “merecido homenaje y despedida” para Guardiola.

Según los informes, el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca será quien sustituya a Guardiola en el banquillo, tras haber sido señalado como el candidato idóneo para el cargo desde hace algún tiempo. Ambos ya habían trabajado juntos anteriormente en el City.

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