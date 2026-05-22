Trump enviará 5.000 soldados a Polonia y alimenta confusión sobre despliegues militares de EE.UU. en Europa

Por Lex Harvey, Kit Maher y Haley Britzky, CNN

El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia, lo que supone un aparente cambio de postura tras las recientes medidas adoptadas por su administración para reducir el número de tropas estadounidenses en Europa.

El anuncio se produce una semana después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth detuviera el despliegue previsto de un equipo de combate que debía rotar por Polonia, una decisión que, según su departamento, se basó en la frustración con las naciones europeas que “no han estado a la altura de las circunstancias cuando Estados Unidos las ha necesitado”.

Esto se produce tras el anuncio de Trump a principios de este mes de que retiraría 5.000 soldados de Alemania. La decisión se tomó después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que Estados Unidos estaba siendo “humillado” en su guerra con Irán, lo que enfureció a Trump.

En cambio, Trump afirmó que el despliegue en Polonia, un canal clave para la ayuda europea a la vecina Ucrania, se basaba en su buena relación con el presidente populista de derecha Karol Nawrocki.

“Tras la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y gracias a nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, publicó Trump.

No está claro de dónde provendrán los 5.000 soldados que mencionó Trump ni cómo afectará esto al número de tropas estadounidenses en Europa.

El anuncio sorpresa genera aún más incertidumbre sobre la postura de Estados Unidos en Europa, después de que Trump se distanciara de los aliados de la OTAN que se pronunciaron en contra de la guerra con Irán o que no proporcionaron la ayuda que el presidente considera suficiente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, asiste este viernes a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia, donde “discutirá la necesidad de aumentar la inversión en defensa y de compartir más la carga en la Alianza”, según un portavoz del departamento.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que acogía con satisfacción el anuncio de Trump, pero que la trayectoria de la OTAN apunta hacia una “Europa más fuerte y una OTAN más fuerte” que “dependa menos de un solo aliado”, informó Reuters.

Polonia es miembro de la OTAN y ha servido como principal centro de distribución de la ayuda militar occidental que llega a Ucrania desde la invasión rusa en 2022.

En 2023, Estados Unidos estableció la guarnición militar estadounidense en Polonia, consolidando así su presencia militar en el país. Estados Unidos suele tener unos 10.000 soldados estacionados en Polonia.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Nawrocki agradeció a Trump en una publicación el jueves X, calificando la alianza entre Estados Unidos y Polonia como “un pilar vital de seguridad para cada hogar polaco y para toda Europa”.

“Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad compartida”, afirmó Nawrocki.

Nawrocki fue elegido en junio de 2025 y visitó el Despacho Oval para reunirse con Trump en septiembre, donde le agradeció su apoyo.

La semana pasada, Hegseth canceló abruptamente dos despliegues militares estadounidenses en Europa y ordenó la retirada de otro personal del continente, reduciendo el número de tropas del Pentágono en Europa en aproximadamente 5.000 efectivos.

Según dos funcionarios de defensa, un memorando firmado por Hegseth suspendió el despliegue previsto de la 2.ª Brigada Blindada de Combate de la 1.ª División de Caballería, que debía rotar por Polonia y otros países, incluidos los estados bálticos y Rumania.

Parte del personal de la brigada ya se encontraba en Europa y ahora debe regresar a Estados Unidos.

Según informaron los responsables de defensa, el memorando también cancelaba el futuro despliegue en Alemania de un batallón especializado en el lanzamiento de cohetes y misiles de largo alcance, y ordenaba la retirada del continente del mando en Europa que supervisaba dichas capacidades.

Según un funcionario de defensa, hay aproximadamente 4.700 soldados en el equipo de combate de brigada cuyo despliegue a Europa ha sido cancelado, y más de 500 soldados en el batallón de misiles y cohetes de largo alcance.

La decisión del Pentágono de cancelar los despliegues de tropas programados sin consultar al Congreso provocó críticas de los legisladores republicanos, quienes dijeron que Polonia fue “tomada por sorpresa”.

El representante republicano Don Bacon manifestó en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que la decisión de Hegseth de cancelar los despliegues era “reprochable, es una vergüenza para nuestro país lo que acabamos de hacerle a Polonia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Zach Cohen y Jennifer Hansler, de CNN.