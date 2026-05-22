Trump se reúne con funcionarios de seguridad nacional mientras sopesa los próximos pasos sobre Irán

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió este viernes con altos funcionarios de seguridad nacional mientras sopesa un camino a seguir en la guerra con Irán, dijo una persona familiarizada con la reunión.

La sesión en la Casa Blanca —que Trump celebra de forma rutinaria— se produjo mientras la diplomacia avanza lentamente en un intento de asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra. Terminó sin una decisión sobre lo que sucederá después.

Delegaciones de Qatar y Pakistán viajaron a Teherán con la esperanza de poner fin al conflicto, dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. Pero Baghaei añadió que aún había diferencias “muy profundas” entre las posiciones iraní y estadounidense, y que llegar a un acuerdo requerirá “más tiempo y nuevas negociaciones”, según IRNA.

Trump, quien se ha sentido frustrado por el ritmo de las conversaciones, ha recibido opciones para reanudar la acción militar. Dijo que a principios de esta semana estaba a una hora de ordenar ataques, pero que se contuvo a petición de naciones del Golfo. El viernes, canceló planes de viajar a su resort de golf en Nueva Jersey para el fin de semana y confirmó que no asistiría a la boda de su hijo en las Bahamas, optando en cambio por quedarse en Washington debido a lo que dijo que eran “circunstancias relativas al Gobierno, y mi amor por Estados Unidos de América”.

“Siento que es importante para mí permanecer en Washington, en la Casa Blanca, durante este importante período de tiempo”, escribió en Truth Social, al referirse a su esperada ausencia en la boda de Donald Trump Jr. Anteriormente, Trump había dicho que las nupcias llegaban en un mal momento, citando: “Todo lo llamado Irán y otras cosas”.

Entre los funcionarios presentes en la reunión de seguridad nacional del viernes estuvieron el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth. El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, aludió a una reunión del viernes en el Despacho Oval durante sus palabras de graduación en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis.

Aún está por verse cómo procederá Trump. A principios de esta semana, dio a Irán un plazo flexible hasta principios de la próxima semana para que regrese con una oferta adecuada para poner fin a la guerra.

Algunos funcionarios han proyectado optimismo de que las conversaciones avanzan, pero hasta ahora no está claro cómo se resolverá cualquiera de los puntos de fricción entre los dos países.

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