Dentro del epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo mientras el virus se propaga

Por Lauren Kent y Erikas Mwisi, CNN

Hélène Akilimali dice que está tomando todas las precauciones para no contraer el ébola, incluyendo el uso constante de mascarilla en público. Pero su trabajo como vendedora de cacao en el este de la República Democrática del Congo (RDC), epicentro del último brote, la pone en contacto diario con otras personas, algunas de las cuales dudan incluso de la existencia de la enfermedad, y ella no puede controlar cómo se comportan.

“El ébola es una enfermedad real. La gente debe dejar de engañarse a sí misma”, dijo Akilimali, advirtiendo de que la desinformación, los mitos sobre el virus y las actitudes laxas están matando a personas.

“Yo siempre uso mi mascarilla. Pero en cuanto a los clientes, cuando vienen, pueden o no estar usando mascarilla”, dijo Akilimali a un periodista en el lugar que trabaja para CNN. “No los vas a echar”.

Los habitantes de Ituri y Kivu del Norte, las dos provincias más afectadas por el brote, dicen que no solo están lidiando con la respuesta tardía a la epidemia, sino también con la desinformación en materia de salud y una actitud despreocupada hacia el uso de mascarillas en sus comunidades.

“Mientras vemos morir a personas, solíamos pensar que era una broma, pero ahora podemos ver que es real”, dijo Élie Ilunga, un residente de la ciudad de Bunia, la capital de la provincia de Ituri. “La enfermedad definitivamente está aquí”.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que al menos 177 muertes se cree que están relacionadas con el brote de ébola en la RDC, con casi 750 casos sospechosos hasta ahora. Se cree que el brote se originó en una zona rural, pero ahora se ha extendido a ciudades como Bunia y Goma. La vecina Uganda también ha registrado cinco casos confirmados, así como dos muertes.

La OMS elevó el viernes el nivel de riesgo a “muy alto” en la RDC y a “alto” a nivel regional, aunque afirma que el riesgo epidémico sigue siendo bajo a nivel global. Se espera que el número de casos de ébola “siga aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote”, ha advertido la organización.

“Aquellos que dudan son quizás quienes aún no han experimentado esto (la muerte) o cuyas familias aún no se han visto afectadas”, añadió Ilunga, quien instaló un lavabo en casa para proteger a su propia familia. Ha estado instando a otros a dejar de dudar de la realidad de la amenaza que representa el virus.

Las tensiones estallaron el jueves en Ituri, cuando los familiares de un joven que murió de ébola intentaron llevarse su cuerpo “por la fuerza” del Hospital Rwampara, dijo un político local a CNN. Los manifestantes provocaron un incendio en ese centro de salud, quemando dos carpas del hospital, según informaron las autoridades.

El viernes, las autoridades locales en Ituri anunciaron restricciones a las reuniones públicas y prohibieron los velorios.

Las autoridades sanitarias han alertado que los funerales tradicionales y las prácticas de duelo pueden propagar rápidamente el virus, ya que los cadáveres de las víctimas de ébola son altamente infecciosos. Un movilizador comunitario con base en Bunia dijo anteriormente a CNN que una costumbre funeraria local que implica que los dolientes toquen al difunto pudo haber contribuido al aumento de infecciones.

“Generar confianza en las comunidades afectadas es fundamental para una respuesta exitosa y es una de nuestras máximas prioridades”, dijo el viernes el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, después del incendio en el hospital. “También estamos comprometidos a garantizar que los servicios esenciales para las comunidades afectadas se mantengan y se fortalezcan”.

Más allá del miedo y la duda, existen múltiples factores que complican enormemente la respuesta de emergencia: la zona está en conflicto y se estima que dos millones de personas están desplazadas. El este de la RDC históricamente ha tenido una infraestructura sanitaria subfinanciada. Además, la cepa del virus que impulsa el brote no tiene una vacuna ni tratamiento aprobados.

Trabajadores humanitarios también dijeron a CNN que el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los recortes de fondos estadounidenses realizados antes del brote han dificultado la respuesta. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado negó las afirmaciones y dijo que ninguno de los cambios de la administración Trump ha obstaculizado sus esfuerzos.

Hablando poco después de regresar de una visita humanitaria a la provincia de Ituri, Greg Ramm, director nacional de Save the Children en la RDC, dijo que sus equipos están trabajando junto a las autoridades locales para entregar suministros básicos como desinfectante y cloro a las clínicas. La financiación humanitaria es mucho menor que hace un par de años, señaló.

“Estamos en un juego de ponerse al día. No hay suficientes recursos sanitarios”, dijo Ramm a CNN el martes. “Se trata de llevar medidas básicas de prevención y control de infecciones a los centros de salud”.

“El objetivo es mantener los centros de salud en funcionamiento para animar a las personas que están enfermas de ébola o de otra cosa a que busquen ayuda”, añadió. “Lo último que necesitamos ahora es que el sistema de salud se detenga”.

Los expertos temen que muchas más personas puedan morir si los ciudadanos tienen miedo de ir al hospital por otras enfermedades, como la malaria, el sarampión y la desnutrición. Los niños menores de cinco años están particularmente en riesgo por la malaria, dijo el director regional de la OMS para África.

Mientras tanto, los médicos que trabajan en el este de la RDC están recalcando el mensaje de que la gente debe evitar tocar a cualquier persona que pueda tener ébola, dejar de tener contacto físico innecesario como abrazar a alguien, y evitar tocar animales muertos.

“Cada persona debe adoptar una actitud preventiva para romper esta cadena de infección”, dijo el Dr. Mwarabu Hugue.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, instó a los ciudadanos a evitar darse la mano, aunque señaló que la gran mayoría de los casos están en la RDC. El viernes, la OMS describió la situación en Uganda como “estable”.

Mientras tanto, el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), que tiene la tarea de coordinar los asuntos de salud en todos los países de la Unión Africana, ha dicho que las autoridades están intensificando los esfuerzos para asegurar que haya medicamentos disponibles para tratar a las personas, mientras también avanzan en el desarrollo de una vacuna.

“Nos tomará algunos meses completar la vacuna”, dijo a los periodistas el director general de Africa CDC, Dr. Jean Kaseya. “Cualquiera que les dé un número específico de meses no está diciendo la verdad. Puede que tome bastante tiempo”.

La residente de Bunia, Aline Kitambala Masika, originaria de la provincia de Kivu del Norte, dijo que espera que la gente entre en razón en lo que respecta al uso de protección personal.

“El ébola devastó a toda mi familia”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Niamh Kennedy y Nimi Princewill, de CNN.