La temporada de incendios forestales en EE.UU comenzó de forma histórica y podría empeorar

Por Kasha Patel, CNN

En el sur de Georgia, llamas que avanzaban rápidamente destruyeron una cifra récord de viviendas; en las Grandes Llanuras, en Nebraska, el mayor incendio en la historia del estado dejó una persona muerta y arrasó más de 600.000 acres (242.811 hectáreas) de zonas ganaderas; y en las afueras de Los Ángeles, un incendio inusualmente temprano provocó alertas de evacuación para miles de personas.

La temporada de incendios forestales ha estado lejos de ser moderada esta primavera.

En todo Estados Unidos, la actividad de incendios forestales alcanzó niveles históricos esta primavera y probablemente empeore en los próximos meses, según expertos. Desde comienzos de año, se han registrado casi 30.000 incendios en todo el país, la mayor cifra en casi dos décadas. Más de 2 millones de acres se han quemado, el doble del promedio de los últimos 10 años y la mayor pérdida registrada en 14 años.

El sureste ha acumulado hasta ahora la mayor cantidad de incendios del país, con focos más cerca de zonas pobladas de lo habitual. Sin embargo, los incendios más grandes se han producido en las Grandes Llanuras, donde fuertes vientos empujaron las llamas a través de distintas comunidades. El oeste ya ha experimentado eventos destructivos e inusualmente tempranos, lo que genera preocupación por una peligrosa temporada de incendios.

“Aquí estamos en mayo y ya estamos hablando de personas que pierden sus casas y sus vidas”, dijo Morgan Varner, director de investigación de Tall Timbers Research Station & Land Conservancy, en Tallahassee, Florida. Diversos factores “apuntan a un año realmente malo” en muchas regiones, afirmó.

Entre ellos figuran una baja acumulación de nieve, abundante vegetación, sequía y cambios esperados en los patrones climáticos debido al desarrollo de un “súper” El Niño, todo ello sobre un clima cada vez más cálido que intensifica las condiciones secas y calurosas que favorecen el inicio y la propagación de incendios.

Estas son, región por región, las zonas con los incendios más importantes registrados hasta ahora en Estados Unidos y las principales preocupaciones de cara al verano.

Los incendios en Georgia son comunes entre marzo y mayo, pero este año ya quedó registrado en los libros de historia.

Desde comienzos de año, más de 3.000 incendios han quemado 83.000 acres en el estado, según datos de la Comisión Forestal de Georgia. Eso representa casi el doble de incendios y ocho veces más superficie quemada que en este mismo período de los últimos cinco años.

“Hemos estado en sequía y la situación se ha ido agravando desde finales del verano de 2025”, dijo Thomas Barrett, jefe de protección forestal de la Comisión Forestal de Georgia. “Ha tomado todo este tiempo llegar finalmente a un punto tan grave como podía llegar a ser”.

Además, explicó, los sistemas meteorológicos llevaron aire más seco y fuertes vientos a la región, creando una combinación perfecta para los incendios esta temporada. Los pronósticos del Centro Nacional Interagencial de Incendios prevén una elevada actividad de incendios hasta julio, cuando las tormentas estivales podrían traer alivio.

“Cruzo los dedos para que estemos alcanzando el punto máximo ahora y que la situación comience a mejorar en un par de meses”, dijo Barrett. “Todos en el sureste del país han estado más o menos en la misma situación esta primavera”.

A diferencia de años anteriores, los incendios también están afectando zonas más cercanas a áreas pobladas, particularmente en Georgia.

El incendio Highway 82 Fire de abril, que se cree fue provocado por un globo de fiesta que cayó sobre una línea eléctrica, destruyó más de 120 viviendas, la mayor cantidad destruida por un incendio desde que comenzaron los registros en la década de 1950 y probablemente en la historia del estado, según Barrett. Algunos incendios enviaron humo a cientos de millas de distancia, hasta Atlanta.

Más al sur, en Florida, los incendios quemaron decenas de miles de acres cerca de Jacksonville y en las afueras del área metropolitana de Miami, enviando humo a comunidades que rara vez lo experimentan.

“Hemos estado en una zona donde casi nunca se ven incendios forestales”, dijo Varner. “Estamos tosiendo por el humo mientras cortamos el césped o miramos nuestras azaleas”.

La mayoría de los incendios forestales registrados este año se han producido en estados del sureste, particularmente Georgia, Florida y North Carolina. Investigaciones muestran que la región ha experimentado un aumento en la actividad de incendios forestales en las últimas décadas, en gran medida debido a cambios en la vegetación y el clima.

Mientras los bomberos combatían las llamas, Varner señaló que muchos estados no pudieron realizar las quemas prescritas programadas, una práctica que consiste en quemar vegetación acumulada en áreas controladas para evitar que sirva de combustible para futuros incendios.

En Florida, la cantidad de quemas prescritas ejecutadas se encuentra entre las más bajas de los últimos 25 años, indicó. En todo el sureste, “casi todos los estados están aproximadamente a la mitad de lo que deberían haber hecho”.

“El problema no es solo lo que ocurra a finales de mayo de este año o a finales del verano”, afirmó. “Está el efecto acumulativo que podría afectar el próximo año”.

En menos de un día, el incendio Morrill Fire arrasó 70 millas de praderas en el oeste de Nebraska el 12 de marzo. El fuego atravesó la localidad de Oshkosh, donde el departamento de bomberos recomendó a los residentes encender los aspersores hasta que llegara ayuda adicional. Los fuertes vientos dificultaron las tareas de contención y el incendio terminó consumiendo 642.000 acres, convirtiéndose en el mayor registrado en la historia del estado y en el incendio más grande del país este año.

Las Grandes Llanuras, particularmente Nebraska, Colorado, Kansas y South Dakota, concentran algunas de las mayores extensiones quemadas esta primavera. Solo Nebraska, que ha registrado 25 incendios forestales hasta ahora, representaba cerca del 40 % de toda la superficie forestal quemada en Estados Unidos hasta el 21 de mayo, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Al igual que el sureste, las Grandes Llanuras han estado bajo una intensa sequía durante meses y han registrado fuertes vientos y baja humedad esta temporada, condiciones que ayudaron a propagar las llamas a través de pastizales extremadamente secos.

Los incendios han aumentado en número y tamaño en las Grandes Llanuras a medida que predominan condiciones más cálidas y secas. Un estudio de 2017 concluyó que la superficie total quemada ha aumentado un 400 % desde la década de 1990, acompañado de un mayor número de incendios cada año.

La temporada de incendios no suele intensificarse hasta el verano y el otoño en el oeste de Estados Unidos, pero los bomberos ya están trabajando. Y esto podría ser apenas el comienzo de un año devastador, especialmente en California.

Frente a la costa del sur de California, un incendio forestal ha consumido más de 17.000 acres en la isla Santa Rosa, hogar de numerosas plantas y animales raros que no existen en ninguna otra parte del mundo. Grandes incendios en los condados de Riverside y Ventura también provocaron alertas de evacuación para decenas de miles de personas.

“Hemos tenido un invierno bastante anómalamente seco en gran parte del oeste de Estados Unidos y eso es lo que realmente preocupa a la gente”, dijo Craig Clements, profesor de meteorología y director del Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Incendios Forestales de la Fundación Nacional de Ciencias.

El calor histórico registrado en marzo redujo la acumulación de nieve a niveles inferiores a lo normal en el sur de California, secando la vegetación más temprano de lo habitual. Las cuencas fluviales desde la costa oeste hasta Colorado y el suroeste también se encuentran por debajo del 20 % de sus niveles normales, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Los pronosticadores esperan que la actividad de incendios forestales esté por encima del promedio a medida que avance el verano en California, el suroeste y la Gran Cuenca. Las lluvias de abril y mayo están generando más vegetación que puede servir como combustible para incendios. El desarrollo de El Niño también podría traer más tormentas secas a la región y más rayos capaces de iniciar incendios.

“Lo que me preocupa es que tengamos una ola de calor prolongada seguida de tormentas eléctricas secas”, dijo Clements. “Todos lo están anticipando, pero dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas”.

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