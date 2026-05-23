El Servicio Secreto dice que agentes mataron a un hombre que les disparó cerca de la Casa Blanca

Por Evan Perez, Alejandra Jaramillo y Julia Benbrook, CNN

Agentes del Servicio Secreto dispararon y mataron a una persona que, según la agencia, se acercó este sábado a un control de seguridad cerca de la Casa Blanca y abrió fuego contra ellos, de acuerdo con un portavoz de la agencia.

Poco antes de las 6 p.m., un individuo se acercó a un puesto de control justo fuera del complejo de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes, dijo el portavoz, citando una investigación preliminar.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego e hirieron al sospechoso, quien más tarde murió en un hospital del área, dijo el portavoz.

“Durante el tiroteo, un transeúnte también fue alcanzado por disparos. Aún no está claro si el transeúnte fue alcanzado por los disparos iniciales del sospechoso o durante el posterior intercambio de disparos”, añadió el portavoz.

El personal del Servicio Secreto no resultó herido, y el presidente Donald Trump estaba en la residencia y no se vio afectado, dijo el portavoz. Ha sido informado del incidente por el Servicio Secreto, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El transeúnte se encuentra en estado crítico, según un funcionario de las fuerzas del orden.

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca, lo que desencadenó un confinamiento y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Los disparos se produjeron casi una hora después de que se diera por terminada la jornada informativa a las 5:06 p.m., hora de Miami, una señal de que los reporteros no esperaban volver a ver a Trump por el resto del día. Para ese momento, muchos periodistas y miembros del equipo de prensa de la Casa Blanca ya habían abandonado el complejo.

Miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron llevados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, a los periodistas se les indicó que permanecieran resguardados mientras agentes del Servicio Secreto gritaban “agáchense” y advertían sobre “disparos”.

Se pudo ver a agentes del Servicio Secreto armados con rifles desplazándose por el área del Jardín Norte y bloqueando el acceso a la sala de prensa de la Casa Blanca. El confinamiento fue levantado poco después de las 6:45 p.m. (hora de Miami).

El presidente Donald Trump se encuentra en la residencia de la Casa Blanca. CNN se comunicó con la Casa Blanca, la Policía Metropolitana de Washington y el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington para solicitar comentarios.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que la agencia “está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca; actualizaremos al público cuando sea posible”.

Selina Wang, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, publicó un video en X que muestra el momento en que se escucharon los aparentes disparos y cómo buscó resguardo.

“Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”, publicó.

El incidente ocurre un mes después de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde reporteros y funcionarios del Gobierno de Trump buscaron resguardo cuando se escucharon disparos.

El sospechoso de ese tiroteo, Cole Tomas Allen, corrió a través de un punto de control de seguridad con una escopeta en la mano e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto que lo perseguían, según imágenes de seguridad. Allen se declaró inocente del cargo de intento de homicidio contra el presidente Donald Trump, así como de otros cargos.

Esta historia y su titular fueron actualizados con nuevos detalles.

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Con información de Holmes Lybrand, de CNN.