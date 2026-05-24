Trump dice que el acuerdo con Irán ha “sido en gran parte negociado” y que el estrecho de Ormuz será abierto

Por Alejandra Jaramillo, Tim Lister, Kevin Liptak y Jennifer Hansler, CNN

El presidente Donald Trump dijo el sábado que un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán ya está prácticamente negociado, y anunció que el estrecho de Ormuz volverá a abrirse, lo que sugiere un posible avance para poner fin a la guerra en curso.

“Un acuerdo ha sido en gran medida negociado, sujeto a su finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La agencia de noticias Fars, afiliada al Estado iraní, cuestionó la caracterización de Trump e informó que el estrecho de Ormuz permanecerá bajo control iraní, según la versión más reciente de la propuesta intercambiada entre Estados Unidos e Irán.

Según una persona familiarizada con el asunto, las versiones recientes del memorando de entendimiento que Trump parece estar a punto de finalizar pondrían fin a las hostilidades con Irán, al tiempo que reabrirían gradualmente el estrecho de Ormuz y levantarían el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El acuerdo descongelaría algunos activos iraníes retenidos en bancos fuera de Irán.

Además, pondría en marcha un plazo de al menos 30 días para continuar las negociaciones destinadas a resolver los puntos pendientes sobre el programa nuclear iraní, incluido qué ocurrirá con las existencias de uranio de Teherán enriquecido a un nivel cercano al grado armamentístico.

Trump dijo que todavía se estaban ultimando los detalles finales y que seguía siendo posible que algunos aspectos del memorando cambiaran.

Fars News dijo que las afirmaciones de Trump sobre la reapertura del estrecho “no son ciertas” y “no se corresponden con la realidad”.

“Aunque Irán ha accedido a permitir que el número de embarcaciones que pasan regrese a los niveles previos a la guerra, esto de ninguna manera significa ‘libre paso’ como existía antes de la guerra”, informó el medio.

Se espera que el acuerdo se desarrolle en dos fases, dijo a CNN una fuente regional con conocimiento de las negociaciones.

En la primera fase, Irán reabrirá el estrecho de Ormuz a su estatus previo a la guerra con la seguridad marítima en la región garantizada, y proporcionará garantías de que no buscará armas nucleares, dijo la fuente. A Irán también se le permitirá reanudar la venta de combustible y petróleo.

La segunda fase, que durará entre 30 y 60 días, se centrará en negociaciones detalladas sobre el tema nuclear y otros asuntos más amplios, según la fuente.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, felicitó a Trump por sus “extraordinarios esfuerzos para buscar la paz” en X a primera hora del domingo, pero no se refirió a ningún acuerdo ni al estrecho de Ormuz. Islamabad ha sido un mediador clave en las conversaciones entre Washington y Teherán.

En cambio, mencionó una “muy útil y productiva llamada telefónica” que Trump mantuvo con líderes de varios Estados del Golfo, Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán, representado por el jefe militar del país, Asim Munir.

“Las discusiones brindaron una oportunidad útil para intercambiar puntos de vista sobre la situación regional actual y cómo avanzar en los esfuerzos de paz en curso”, añadió Sharif.

Trump dijo que su llamada con líderes regionales incluyó negociaciones en torno a Irán y lo que describió como un memorando de entendimiento vinculado a la “PAZ”.

Los líderes instaron a Trump durante la llamada a aceptar el marco propuesto con Irán, según una persona informada sobre la discusión, quien describió la conversación como alentadora. Otra fuente regional calificó las conversaciones como positivas.

“La llamada fue muy positiva. Se está logrando un buen progreso. Los líderes regionales respaldaron el progreso y el avance que el presidente Trump consiguió con las conversaciones”, dijo a CNN un diplomático regional que participó en la llamada.

Trump dijo que mantuvo una llamada aparte con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “que, igualmente, salió muy bien”.

“Los aspectos y detalles finales del acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz será abierto”, dijo.

La principal preocupación de Israel es que se alcance un acuerdo interino limitado que extienda el alto el fuego, abra el estrecho de Ormuz y alivie gradualmente las sanciones a Irán, sin abordar los puntos más críticos para Israel —el programa nuclear de Teherán y el uranio enriquecido—, dijo una fuente israelí. Estados Unidos siguió tratando de tranquilizar a Israel sobre el tema del uranio.

Netanyahu convocó el sábado por la noche una consulta de seguridad limitada con ministros seleccionados y funcionarios de seguridad para discutir los acontecimientos en las negociaciones con Irán, dijo la fuente a CNN.

Trump, en una entrevista telefónica con Axios, describió las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Irán como un “sólido 50/50” antes de la llamada con los líderes del Golfo y otros dirigentes regionales, y agregó que podría decidir el domingo si reanuda la acción militar contra Irán.

El presidente dijo que las conversaciones podrían desembocar en un acuerdo “bueno” o en que Estados Unidos decida “arrasarlos por completo”.

Funcionarios estadounidenses e iraníes sugirieron que podrían estar más cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a la guerra después de que mediadores de Qatar y Pakistán mantuvieran conversaciones en Teherán. Una fuente regional dijo que Estados Unidos e Irán se estaban acercando a un acuerdo con miras a uno más detallado en el futuro.

Trump dijo a Axios que también planeaba hablar con el enviado Steve Witkoff y con su yerno y asesor Jared Kushner. Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance fue visto al llegar a la Casa Blanca este sábado.

Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, criticó el acuerdo reportado y lo comparó con los acuerdos de la era Obama. “Para nada Estados Unidos primero”, escribió en X.

Eso provocó una respuesta insultante en X del director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien escribió: “Mike Pompeo no tiene ni p**a idea de lo que está hablando. Debería cerrar su estúpida boca y dejar el trabajo real a los profesionales”.

Mientras tanto, el senador de Mississippi Roger Wicker y el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, dos republicanos de línea dura frente a Irán, expresaron cautela ante la posibilidad de que Trump alcance un acuerdo de paz con Teherán.

Graham expresó preocupación por que Irán sea visto como una potencia regional que obligue a una salida diplomática, algo que, según dijo, podría tener amplias implicaciones para la región.

“Esta combinación de que Irán sea percibido como capaz de aterrorizar el estrecho de forma indefinida y de infligir daños masivos a la infraestructura petrolera del Golfo supone un cambio importante en el equilibrio de poder en la región y, con el tiempo, será una pesadilla para Israel”, publicó Graham en X este sábado.

Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, cree que las negociaciones “definirán” el legado de Trump e instó al presidente a “terminar lo que empezamos”.

“Su instinto ha sido terminar el trabajo que empezó en Irán, pero está recibiendo malos consejos para buscar un acuerdo que no valdría ni el papel en que está escrito”, escribió Wicker el viernes. Y agregó: “Seguir buscando un acuerdo con el régimen islamista de Irán corre el riesgo de proyectar una imagen de debilidad”.

Anteriormente, funcionarios iraníes dijeron que Teherán se centraría en poner fin a los combates, incluido el conflicto entre Israel y el grupo extremista Hezbollah, y en liberar sus activos congelados en el extranjero. Teherán ha buscado durante mucho tiempo separar las conversaciones de paz inmediatas de las negociaciones sobre su capacidad nuclear.

Después de reuniones en Teherán el viernes y el sábado, el jefe militar de Pakistán, Munir, partió hacia Islamabad a última hora de la tarde, hora local. El Ejército de Pakistán dijo que la visita fue “altamente productiva” y agregó que las conversaciones “contribuyeron de manera significativa al proceso de mediación”.

“Las intensas negociaciones de las últimas veinticuatro horas han resultado en un progreso alentador hacia un entendimiento final”, dijo el ejército en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que se habían incluido plazos de 30 y 60 días en un texto del memorando, pero que aún no se había finalizado.

“Durante la última semana, los puntos de vista se han ido acercando”, dijo. “Debemos esperar y ver qué sucederá en los próximos tres a cuatro días”.

Baghaei dijo que cualquier mecanismo relativo al estrecho de Ormuz debería acordarse entre Irán, Omán y los países que bordean la vía navegable, y que Estados Unidos “no tiene nada que ver” con ello.

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, adoptó un tono desafiante después de sus conversaciones con Munir y advirtió que Irán “no retrocederá en los derechos de nuestra nación y nuestro país, especialmente cuando se trata con una parte que nunca ha mostrado sinceridad y en la que no existe confianza”.

“Nuestras Fuerzas Armadas se han reconstruido durante el alto el fuego de tal manera que, si Trump comete el error de reiniciar la guerra, sin duda será más aplastante y amarga para Estados Unidos que el primer día de la guerra”, añadió Ghalibaf, según un informe de la radiodifusora estatal de Irán.

Esta historia y el titular fueron actualizados con acontecimientos adicionales.

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Con información de Tal Shalev, Mitchell McCluskey, Nic Robertson, Matthew Chance, Becky Anderson, Emily Condon, Billy Stockwell, Aleena Fayaz, Jeremy Diamond y Laura Sharman, de CNN.