¿Qué pasó con las deportaciones masivas descaradas de la administración Trump?

Análisis por Zachary Wolf, CNN

La Casa Blanca se ha retirado intencionalmente de su enfoque de deportaciones agresivas después de que estallaran enfrentamientos entre funcionarios federales y estatales en varios estados, cuando un video de agentes enmascarados matando a manifestantes en Minneapolis a principios de este año provocó indignación y protestas.

Los funcionarios, además de Trump, más asociados con esas tácticas ya no están. El funcionario de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Greg Bovino, se ha retirado. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue despedida.

Acudí a Priscilla Alvarez de CNN, quien ha cubierto temas de inmigración durante años, para entender qué ha cambiado y qué no en los esfuerzos de la administración Trump.

WOLF: En los meses desde Minneapolis, parece que ha habido un cambio real en la forma en que la administración está llevando a cabo su política de deportaciones masivas. ¿Qué ha sucedido?

ALVAREZ: Para responder mejor a tu pregunta, creo que es bueno volver a Minneapolis por una razón en particular, que es la llegada de Tom Homan.

Recuerda que después de la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, el presidente envió a Tom Homan, su zar de la frontera, a Minneapolis para corregir el rumbo. Cuando Homan llegó, hubo un cambio notable en la forma en que se llevaban a cabo las operaciones de control migratorio. Mientras que antes estaba Gregory Bovino, entonces alto funcionario de la Patrulla Fronteriza con su enfoque agresivo en la aplicación de la ley, también estaba la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en última instancia fue quien respaldó y aprobó el estilo de Bovino; todo era bastante llamativo y directo.

Cuando llegó Homan, el cambio notable fue que, de repente, la aplicación de la ley migratoria, aunque seguía ocurriendo, se realizaba de manera mucho más discreta. Lo que ocurrió allí ahora está sucediendo en todo el país.

Bovino dejó la Patrulla Fronteriza de EE.UU., y en el DHS, la secretaria Kristi Noem fue despedida por el presidente Donald Trump, lo que llevó a Markwayne Mullin a ocupar ese puesto.

La esencia de las políticas no ha cambiado. Siguen siendo agresivos en la detención de inmigrantes indocumentados en todo el país, pero la forma en que se hace y la manera en que lo muestran ha cambiado. Antes, había videos muy llamativos y directos en todas las redes sociales sobre estas operaciones. Ahora, no necesariamente es así. Es mucho más discreto, como lo describe el secretario Mullin.

¿Quién está estableciendo la agenda migratoria de la administración Trump en este momento?

WOLF: ¿Homan está estableciendo efectivamente la política, o Mullin ha dejado su propia huella?

ALVAREZ: La manera de pensar en esto es, primero que nada, que Tom Homan es un funcionario veterano de las fuerzas del orden. Trabajó en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante muchos, muchos años, tanto para administraciones republicanas como demócratas. Ahora, está en esta posición única de zar de la frontera de la Casa Blanca. Bajo la secretaria Noem, ellos dos no se hablaban. Tenían una relación bastante tensa. Con el secretario Markwayne Mullin, Homan sí habla con él. De hecho, suelen decir públicamente con qué frecuencia se comunican.

Lo que estamos viendo ahora es el enfoque característico de Tom Homan en la aplicación de las leyes migratorias. Él lo llama un enfoque dirigido; es decir, enfocado en personas con antecedentes penales, pero sin descartar que, si se encuentran con otros inmigrantes indocumentados que quizás no tengan antecedentes penales, ellos también puedan ser detenidos en esas operaciones.

Pero cuando hablamos en términos generales; es decir, de la agenda migratoria de la administración o del presidente, esa también está dictada por Stephen Miller, el secretario general adjunto de la Casa Blanca. Él también ha dejado su huella en todo esto. Creo que la diferencia, y donde la gente puede confundirse, es que Homan está muy enfocado en la aplicación de la ley. Esa es la parte en la que él se concentra. Miller, en general, ha liderado la agenda migratoria en términos generales, impulsando políticas y cambios de políticas en varios departamentos que tienen que ver con inmigración.

WOLF: ¿Siguen los funcionarios de inmigración y de la frontera haciendo las cosas que fueron tan controvertidas hace meses, como usar máscaras, apuntar a personas cerca de escuelas, cosas que molestaron a los estadounidenses antes de lo de Minneapolis? ¿Eso sigue ocurriendo?

ALVAREZ: La respuesta corta es sí. Y quiero dejar claro que Homan ha estado presente todo este tiempo. La diferencia era que Homan y Noem no estaban de acuerdo sobre cómo se llevaba a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, y ahora Homan y Mullin sí lo están, así que están más coordinados en cuanto a cómo se hace cumplir la ley de inmigración.

Pero sí, los agentes siguen usando máscaras.

Todavía hay personas que están siendo arrestadas que no tienen antecedentes penales, pero que están en Estados Unidos ilegalmente. Así que no siempre se trata solo de los peores de los peores, que es lo que escuchamos de esta administración. Ellos mismos han dicho de manera similar que hay personas a las que están arrestando que no tienen antecedentes penales.

Aún así los están poniendo en detención y siguen deportándolos, y todavía los están deportando a países lejanos con los que tal vez no tengan ninguna conexión.

Yo diría que una diferencia que ciertamente ha causado revuelo ahora es el uso de órdenes de arresto. Recuerden, hubo un tiempo en que había una interpretación por parte de ICE de que las órdenes administrativas (órdenes emitidas sin un juez) podían usarse para entrar en propiedad privada. Mullin dijo durante su audiencia de confirmación que esa debería ser una autoridad bajo una orden judicial, no una orden administrativa, que es la que se usa para arrestos migratorios. Ese cambio ha ocurrido en la práctica, pero por lo demás, mucho sigue igual.

WOLF: La administración Trump quería deportar a un millón de personas o más. ¿Sigue siendo ese el objetivo? ¿Van en camino de alcanzar ese número?

ALVAREZ: Ese es absolutamente un objetivo para ellos. Creo que aquí hay matices. No alcanzaron un millón de deportaciones en un año, que era su objetivo declarado al inicio de la administración Trump el año pasado. Lo que suelen decir —ellos, el Departamento de Seguridad Nacional— es que millones de personas se han “auto-deportado”, y de alguna manera incluyen eso en su objetivo general de que han deportado a un millón de personas.

No tenemos los datos que respalden la cifra de personas que han abandonado el país de manera voluntaria de la que la administración suele hablar. Sabemos por nuestros propios reportes que decenas de miles de personas han optado por usar su programa CBP Home, como lo llaman, para facilitar su “auto-deportación” y aprovechar los incentivos financieros de los que la administración ha hablado a menudo. Pero no tenemos nada ni evidencia alguna que demuestre que millones de personas han decidido auto-deportarse.

Cabe señalar que he informado sobre “auto-deportaciones”, y ciertamente hay casos en los que las personas no desean usar el programa, o incluso hacer público que se han “auto-deportado” de Estados Unidos. Así que es una cifra muy difícil de cuantificar.

También hemos escuchado de Tom Homan este año que las deportaciones masivas ciertamente están en marcha, y que avanzan con mucha fuerza en su campaña agresiva.

WOLF: ¿Qué sabemos sobre si las personas están aceptando dinero de la administración para “autodeportarse”?

ALVAREZ: He hecho algunos reportajes sobre esto, y he hablado con personas que sí recibieron el dinero, los incentivos financieros, que llegan hasta US$ 2.600. Hay un programa que la administración estableció para que las personas opten por la llamada autodeportación.

Podían inscribirse, regresarían a su país de origen, y allí es donde recibirían el incentivo financiero. He hablado con personas que han hecho eso y han cobrado el dinero. Todavía hay personas con las que he hablado, y una familia que perfilamos el año pasado decidió autodeportarse a México, pero nunca se lo comunicaron al Gobierno. No querían que el Gobierno supiera lo que estaban haciendo. No tenían interés en cobrar el incentivo financiero. Esa fue su decisión, y decidieron irse.

Mi punto es que es un número muy difícil de cuantificar en términos de cuántas personas se están autodeportando. La administración ha publicado su cifra repetidamente: supera los 2,2 millones. Simplemente no tenemos ninguna evidencia que respalde eso.

WOLF: La administración también ha eliminado el estatus de protección temporal (TPS) para varias comunidades de personas que buscaron refugio en Estados Unidos (Haití, Siria, Afganistán y más). ¿Cómo están funcionando esos esfuerzos en este momento?

ALVAREZ: Bueno, creo que a lo que te refieres es algo que he escuchado de varios funcionarios de Seguridad Nacional, que es hacer que sea tan difícil para los inmigrantes indocumentados y algunos inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos permanecer en el país, que elijan irse. Deportar a alguien es difícil. Hay una razón por la que administraciones anteriores no han podido llegar a un millón de deportaciones en un año. Es un proceso. Y para alcanzar las cifras que quieren alcanzar, sí tienen que depender en parte de que las personas decidan irse por su cuenta, y pueden lograr que la gente haga eso haciéndoles sentir la presión.

Sí, la administración ha rescindido el estatus de protección temporal, que es una forma de alivio humanitario para que personas que ya están en Estados Unidos puedan vivir y trabajar aquí legalmente por un período de tiempo. Esto también sucedió bajo la primera administración de Trump. En general, a los republicanos no les gusta este programa porque sienten que algo que se supone que es temporal se extiende una y otra vez, y pierde un poco el aspecto temporal, lo cual es cierto.

Algunos de estos estatus han durado mucho tiempo. Se renuevan durante varias administraciones, así que eso hace que alguien que vivía aquí con la protección que tenía, protecciones para estar aquí, para vivir y trabajar aquí. Si le quitas eso, entonces está aquí ilegalmente, ¿verdad? Y eso hace que la vida sea mucho más difícil. Así que, antes podías trabajar legalmente, ahora ya no puedes trabajar legalmente.

Todo esto es objeto de demandas que aún continúan en los tribunales, pero creo que todo esto realmente se reduce a hacer que sea tan difícil estar en Estados Unidos que elijas irte, siendo tú la persona que es objeto de esta ofensiva.

Hacen eso endureciendo las restricciones en todo el sistema de inmigración para quienes están indocumentados y para quienes están tratando de estar aquí legalmente o ya están aquí legalmente y están tratando de obtener la residencia permanente, y demás.

WOLF: Trump ha presumido de que la frontera está efectivamente segura ahora, y que nadie está cruzando la frontera. ¿Creemos que eso sea cierto?

ALVAREZ: No, la gente siempre está cruzando la frontera. Creo que es solo una cuestión de números. Hay menos personas cruzando la frontera que antes. Hay menos liberaciones que antes. ¿Qué significa eso? Bajo, por ejemplo, la administración Biden, estaban tan abrumados por la cantidad de personas cruzando que, después de examinar y verificar a los individuos, los liberaban en Estados Unidos para que continuaran con sus procesos de inmigración.

Eso está ocurriendo mucho menos bajo la administración Trump. Están siendo detenidos y luego pueden ser retenidos, o pueden ser enviados de inmediato de regreso a su país de origen. Pero la gente siempre está cruzando la frontera, es solo una cuestión de cuántos, y ciertamente hay muchos menos cruzando ahora que bajo la administración anterior, cuando había una crisis en la frontera sur de Estados Unidos.

WOLF: ¿Creemos que el mensaje que la administración ha intentado transmitir, que esencialmente Estados Unidos no es hospitalario con la inmigración, y particularmente con la inmigración indocumentada, ha tenido el efecto de hacer que menos personas quieran venir aquí?

ALVAREZ: Estados Unidos generalmente ha recurrido a políticas de disuasión a lo largo de los años para evitar que las personas migren ilegalmente a Estados Unidos. Creo que eso es algo frágil. Por ejemplo, existió la política de tolerancia cero, también conocida como la política de separación familiar, bajo la primera administración de Trump en 2018 y, ciertamente, eso fue impactante y tenía la intención de disuadir a las personas de migrar ilegalmente. Sin embargo, un año después yo estaba cubriendo una crisis en la frontera bajo la primera administración de Trump. Luego ocurrió la pandemia, y eso llevó a flujos migratorios masivos en el hemisferio occidental que no se podrían haber anticipado antes de la pandemia.

Ciertamente, las personas están viendo lo que sucede en Estados Unidos y se sienten desanimadas o no interesadas en venir y migrar aquí, pero existe un mundo de posibilidades de cosas que pueden suceder en todo el mundo que están fuera del control de los responsables de las políticas y que podrían llevar a que más personas vengan aquí en mayor número, y creo que eso es algo que el Departamento de Seguridad Nacional siempre está vigilando.

WOLF: Como alguien que cubre esto todos los días, ¿qué es lo que desearías que más personas entendieran sobre el esfuerzo de deportación masiva en los últimos meses

ALVAREZ: A menudo usamos el término deportación masiva porque eso fue lo que el presidente Trump propuso en su campaña. Es lo que escuchamos de sus funcionarios cuando hablan de su agenda migratoria, pero la agenda migratoria de la administración no se enfoca únicamente en las personas que están ilegalmente en Estados Unidos, ni en las personas que están ilegalmente en Estados Unidos y han cometido delitos.

La agenda es más amplia que eso. Es un endurecimiento de todo el sistema migratorio estadounidense que no solo tiene consecuencias para las personas que están ilegalmente en el país, sino también para quienes están aquí legalmente, quienes son, o quienes intentan venir legalmente a Estados Unidos, y creo que esa parte a menudo se pasa por alto. No se trata solo de deportar inmigrantes indocumentados, es una reconsideración total del sistema migratorio estadounidense y de quién puede o no puede estar aquí.

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