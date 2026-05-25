Así es la lista de España para jugar el Mundial 2026: ¿qué jugadores del Real Madrid se quedaron afuera?
Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español
Luis de la Fuente entregó su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, a la que su selección española llegará con la etiqueta de favorita. De manera sorpresiva, y para muchos polémica, entre sus filas no habrá ni un solo jugador del Real Madrid, el club más ganador del país, algo que no había ocurrido nunca en la historia de los combinados españoles.
De la Fuente dijo en la rueda de prensa donde presentó la convocatoria que el llamado español fue muy madurado y trabajado. “Llevamos muchos meses pensando en ella (la lista) y todas las demarcaciones generan dificultad. Hay tal nivel en el fútbol español que podríamos hacer otra selección de igual garantía”, explicó.
Más allá de la ausencia absoluta de jugadores del Real Madrid, el llamado de la Roja está fundamentado en futbolistas del FC Barcelona, con los que el estratega ya tuvo éxito en el pasado reciente, tanto en la Eurocopa 2024, que España ganó, como en la Liga de Naciones de la UEFA, en la que el conjunto ibérico perdió la final en Múnich ante Portugal.
“Nos sentimos capaces de ganar el Mundial, pero eso no garantiza nada.”, dijo De la Fuente. “Hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros que son igual de candidatas que nosotros. De lo que nadie debe tener ninguna duda es que pelearemos por todo”, aseguró.
Arqueros:
Unai Simón – Athletic Club
David Raya – Arsenal FC
Joan Garcia – FC Barcelona
Defensas:
Pedro Porro – Tottenham Hotspur
Marcos Llorente – Atlético de Madrid
Aymeric Laporte – Athletic Club
Pau Cubarsí – FC Barcelona
Marc Pubill – Atlético de Madrid
Eric Garcia – FC Barcelona
Marc Cucurella – Chelsea FC
Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen
Medios:
Rodrigo Hernández “Rodri” – Manchester City
Martín Zubimendi – Arsenal FC
Pedri González – FC Barcelona
Fabián Ruiz – París Saint-Germain
Mikel Merino – Arsenal FC
Pablo Páez “Gavi” – FC Barcelona
Álex Baena – Atlético de Madrid
Delanteros:
Mikel Oyarzabal – Real Sociedad
Lamine Yamal – FC Barcelona
Ferrán Torres – FC Barcelona
Borja Iglesias – RC Celta de Vigo
Dani Olmo – FC Barcelona
Víctor Muñoz – CA Osasuna
Nico Williams – Athletic Club
Yeremy Pino – Crystal Palace
La ausencia de futbolistas del Real Madrid no deja de llamar la atención, pese a que los blancos tienen una plantilla plagada de jugadores extranjeros y, claro, el flojísimo nivel que expuso el equipo durante gran parte de la temporada.
Nombres como Asencio y Carreras pagaron el flojo desempeño individual en la última parte de este semestre, mientras que otros como Gonzalo García (que cumplió con goles cuando le tocó aparecer) carecen quizás de la experiencia necesaria para ir al Mundial. Al menos eso parece en la cabeza de De la Fuente.
El nombre que quizás más resonó por su ausencia en la lista final es el de Dean Huijsen, el defensor central valorado en 75 millones de dólares. Incluso el propio madridista pareció quejarse en redes sociales con una republicación en sus historias de Instagram donde él aparece en el 11 ideal de la temporada en LaLiga. Pero la realidad es que su rendimiento fue de más a menos, como el de todo el Madrid, y De la Fuente eligió a Pubill y Eric García por sobre él.
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