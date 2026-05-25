Así es la lista de España para jugar el Mundial 2026: ¿qué jugadores del Real Madrid se quedaron afuera?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Luis de la Fuente entregó su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, a la que su selección española llegará con la etiqueta de favorita. De manera sorpresiva, y para muchos polémica, entre sus filas no habrá ni un solo jugador del Real Madrid, el club más ganador del país, algo que no había ocurrido nunca en la historia de los combinados españoles.

De la Fuente dijo en la rueda de prensa donde presentó la convocatoria que el llamado español fue muy madurado y trabajado. “Llevamos muchos meses pensando en ella (la lista) y todas las demarcaciones generan dificultad. Hay tal nivel en el fútbol español que podríamos hacer otra selección de igual garantía”, explicó.

Más allá de la ausencia absoluta de jugadores del Real Madrid, el llamado de la Roja está fundamentado en futbolistas del FC Barcelona, con los que el estratega ya tuvo éxito en el pasado reciente, tanto en la Eurocopa 2024, que España ganó, como en la Liga de Naciones de la UEFA, en la que el conjunto ibérico perdió la final en Múnich ante Portugal.

“Nos sentimos capaces de ganar el Mundial, pero eso no garantiza nada.”, dijo De la Fuente. “Hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros que son igual de candidatas que nosotros. De lo que nadie debe tener ninguna duda es que pelearemos por todo”, aseguró.

Arqueros:

Unai Simón – Athletic Club

David Raya – Arsenal FC

Joan Garcia – FC Barcelona

Defensas:

Pedro Porro – Tottenham Hotspur

Marcos Llorente – Atlético de Madrid

Aymeric Laporte – Athletic Club

Pau Cubarsí – FC Barcelona

Marc Pubill – Atlético de Madrid

Eric Garcia – FC Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea FC

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Medios:

Rodrigo Hernández “Rodri” – Manchester City

Martín Zubimendi – Arsenal FC

Pedri González – FC Barcelona

Fabián Ruiz – París Saint-Germain

Mikel Merino – Arsenal FC

Pablo Páez “Gavi” – FC Barcelona

Álex Baena – Atlético de Madrid

Delanteros:

Mikel Oyarzabal – Real Sociedad

Lamine Yamal – FC Barcelona

Ferrán Torres – FC Barcelona

Borja Iglesias – RC Celta de Vigo

Dani Olmo – FC Barcelona

Víctor Muñoz – CA Osasuna

Nico Williams – Athletic Club

Yeremy Pino – Crystal Palace

La ausencia de futbolistas del Real Madrid no deja de llamar la atención, pese a que los blancos tienen una plantilla plagada de jugadores extranjeros y, claro, el flojísimo nivel que expuso el equipo durante gran parte de la temporada.

Nombres como Asencio y Carreras pagaron el flojo desempeño individual en la última parte de este semestre, mientras que otros como Gonzalo García (que cumplió con goles cuando le tocó aparecer) carecen quizás de la experiencia necesaria para ir al Mundial. Al menos eso parece en la cabeza de De la Fuente.

El nombre que quizás más resonó por su ausencia en la lista final es el de Dean Huijsen, el defensor central valorado en 75 millones de dólares. Incluso el propio madridista pareció quejarse en redes sociales con una republicación en sus historias de Instagram donde él aparece en el 11 ideal de la temporada en LaLiga. Pero la realidad es que su rendimiento fue de más a menos, como el de todo el Madrid, y De la Fuente eligió a Pubill y Eric García por sobre él.

The-CNN-Wire

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