Lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre la sepsis

Por Dr. Jamin Brahmbhatt

La muerte del campeón de la NASCAR Cup Series Kyle Busch, cuya familia informó que padecía una neumonía grave que derivó en sepsis, ha reavivado las interrogantes en torno a una afección de la que muchas personas han oído hablar, pero que pocas comprenden plenamente.

La sepsis es más común y más impredecible de lo que la mayoría de la gente imagina.

Como urólogo, atiendo con frecuencia a pacientes que llegan a la sala de urgencias con cálculos renales infectados. A menudo, los síntomas habían comenzado días antes: dolor en el flanco, fiebre, escalofríos, náuseas o una sensación general de que algo no iba bien. Para cuando llegan a urgencias, algunos presentan un aspecto visiblemente enfermo: frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja, cansancio y, en ocasiones, confusión.

Esto ya no es una simple infección. Se trata de sepsis: la respuesta extrema del organismo ante una infección.

La neumonía no es la única infección que puede desencadenar una sepsis. Una infección cutánea que se extiende progresivamente y acelera el ritmo cardíaco, una infección del tracto urinario que provoca una caída repentina de la presión arterial, un cálculo renal infectado que eleva la temperatura corporal… estos casos dejan de ser meras infecciones. Podrían ser sepsis.

Aproximadamente 1,7 millones de adultos en Estados Unidos desarrollan sepsis cada año, y al menos 350.000 fallecen durante su hospitalización o son dados de alta para recibir cuidados paliativos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La sepsis contribuye a más de un tercio de las muertes hospitalarias en este país.

Sin embargo, el nivel de concienciación pública sigue siendo sorprendentemente bajo. Muchas personas aún no reconocen los síntomas ni son conscientes de que infecciones comunes pueden desencadenar esta afección.

Cuando el equipo médico sospecha que se trata de sepsis, comienza una carrera contrarreloj. Administramos líquidos por vía intravenosa y antibióticos de amplio espectro durante la primera hora, y posteriormente buscamos el foco de la infección original.

He visto a pacientes llegar apenas capaces de articular palabra y, pocas horas después, estar sentados en la cama pidiendo agua. No obstante, no todos los casos siguen el mismo curso. Algunos llegan en una etapa temprana y reciben un tratamiento intensivo, pero aun así terminan ingresados ​​en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La sepsis puede ser impredecible, y es precisamente por ello que su detección temprana resulta tan crucial.

Muchas personas conciben las infecciones como afecciones que se limitan a una sola parte del cuerpo. La neumonía afecta a los pulmones. Una infección urinaria afecta a la vejiga. Una infección cutánea permanece en la piel.

A veces, esto es cierto. Sin embargo, cuando se desarrolla una sepsis, la respuesta del organismo puede volverse mucho más intensa y generalizada que la infección original.

La sepsis es comparable a un incendio en una cocina que activa los rociadores de emergencia en todo un edificio. El problema inicial puede surgir en un área específica, pero, de repente, la respuesta de emergencia se propaga mucho más allá de lo previsto o necesario. El cuerpo intenta contener la amenaza; no obstante, en ciertas situaciones, la respuesta inflamatoria se vuelve tan extensa que la presión arterial desciende, los niveles de oxígeno se ven comprometidos y los órganos comienzan a fallar.

Precisamente esto es lo que hace que la sepsis sea tan peligrosa. La infección es importante, pero la respuesta del organismo lo es tanto o más.

El fallecimiento de Busch ha puesto el foco de atención en la neumonía; sin embargo, esta es solo una de las posibles causas de la sepsis.

La neumonía se produce cuando una infección y la inflamación afectan a los pulmones, dificultando el transporte de oxígeno a través del organismo. Muchos casos mejoran con tratamiento y la recuperación es habitual. No obstante, una neumonía grave puede evolucionar y, en determinadas circunstancias, desencadenar una sepsis.

La sepsis también puede originarse a partir de infecciones urinarias, cálculos renales, problemas intraabdominales, heridas cutáneas y sitios quirúrgicos.

En el ámbito de la urología, los cálculos renales infectados y obstructivos constituyen uno de los ejemplos más peligrosos. Las bacterias quedan atrapadas detrás de la obstrucción, e impiden que el organismo logre erradicar la infección por sí mismo. El año pasado, el actor Billy Porter relató que desarrolló una sepsis en cuestión de minutos a causa de un cálculo renal; un recordatorio público de que esta enfermedad puede evolucionar con extrema rapidez.

Las infecciones no afectan a todas las personas de la misma manera. La edad, las patologías preexistentes y el estado del sistema inmunitario son factores determinantes; sin embargo, no lo explican todo.

La mayoría de los casos de sepsis se presentan en personas que poseen, al menos, un factor de riesgo: adultos mayores, lactantes, personas con enfermedades crónicas (como diabetes o cáncer), individuos con sistemas inmunitarios debilitados o cualquier persona que haya sido hospitalizada recientemente o se encuentre en fase de recuperación tras una intervención quirúrgica. Según los CDC, aproximadamente una de cada cinco hospitalizaciones por sepsis está relacionada con el cáncer.

Precisamente por ello resulta difícil analizar los relatos públicos sobre casos de sepsis y asumir automáticamente que la persona afectada tardó demasiado en buscar ayuda, ignoró los síntomas o recibió una atención médica inadecuada. Si bien es cierto que tales situaciones ocurren, la sepsis también puede desarrollarse a pesar de haberse recibido una evaluación y un tratamiento oportunos. Mirar atrás resulta difícil. Y muchos de nosotros estamos programados para subestimar los síntomas —médicos incluidos—.

Hace unos años, ignoré mi propio dolor intenso en el costado, provocado por cálculos renales, e intenté sobrellevarlo durante más tiempo del debido, hasta que finalmente terminé yo mismo en la sala de urgencias. No derivó en una sepsis, pero podría haberlo hecho. Tuve la suerte de que todo saliera bien. Pero aquella experiencia me recordó lo fácil que resulta convencerse a uno mismo de que los síntomas mejorarán al día siguiente.

Una vez que se sospecha de sepsis, el factor tiempo se vuelve crucial. Por este motivo, los servicios de urgencias de los hospitales cuentan con protocolos diseñados para identificarla y tratarla con rapidez.

Los equipos actúan con celeridad para realizar análisis de sangre, buscar signos de disfunción orgánica, administrar líquidos intravenosos y antibióticos, e identificar el foco de la infección mediante cultivos o pruebas de imagen.

Tratar el origen del problema es tan importante como tratar la infección en sí. En algunos casos, esto implica drenar un absceso, extirpar tejido infectado o desobstruir un riñón bloqueado mediante la colocación de un stent, permitiendo así la evacuación de la orina y de la infección.

El objetivo es intentar controlar tanto la infección como la respuesta inmunitaria del organismo —que se encuentra en plena escalada— antes de que todo el sistema se vea desbordado.

Incluso cuando el tratamiento resulta eficaz, la sepsis puede dejar secuelas. Un aspecto que sorprende a muchos pacientes y a sus familias es que la sepsis puede tener efectos persistentes a largo plazo.

Muchas personas logran recuperarse por completo. Sin embargo, hasta la mitad de los supervivientes experimentan lo que se conoce como síndrome post-sepsis: fatiga, trastornos del sueño, dificultades de concentración, ansiedad e infecciones recurrentes que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Asimismo, según los CDC, los supervivientes presentan un mayor riesgo de desarrollar nuevos problemas cardíacos y renales en el futuro.

De ahí la importancia de detectar la sepsis en sus etapas iniciales; no solo para lograr sobrevivir a ella, sino también por las repercusiones que conlleva posteriormente. En el ámbito de la medicina, lo constatamos a diario: los pacientes que obtienen mejores resultados a largo plazo son, precisamente, aquellos que reciben tratamiento con mayor rapidez.

Mi objetivo no es asustar a las personas cuando tienen tos o un dolor corporal leve. La mayoría de las infecciones no ponen en peligro la vida, pero los síntomas persistentes o que empeoran merecen atención.

Una herramienta mnemotécnica que vale la pena conocer proviene de Sepsis Alliance. Utiliza el acrónimo TIME:

T: Temperatura: más alta o más baja de lo normal.

I: Infección: cualquier signo de ella.

M: Deterioro mental: confusión, somnolencia o dificultad para despertar.

E: Extremadamente enfermo: dolor intenso, dificultad para respirar o la sensación de que algo anda muy mal.

Si usted o un ser querido tiene una infección y presenta confusión, taquicardia, dificultad para respirar o simplemente se siente repentinamente mucho peor, no espere. Acuda a una sala de urgencias de inmediato.

La sepsis avanza con rapidez. Las personas que sobreviven a ella suelen ser aquellas que acudieron temprano a la sala de urgencias del hospital.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.