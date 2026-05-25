¿Por qué el T. rex tenía brazos tan pequeños? Un nuevo estudio podría finalmente tener la respuesta

Por Jacopo Prisco, CNN

Los científicos podrían haber resuelto finalmente el enigma de los pequeños brazos del Tyrannosaurus rex, que siempre han destacado como la característica más extraña del dinosaurio más poderoso, lo que ha dado lugar a bromas y a un debate de más de un siglo sobre su propósito e historia evolutiva.

Con una longitud de aproximadamente 90 centímetros, los brazos del T. rex medían menos de un tercio de la longitud de sus patas y parecían notablemente desproporcionados en un cuerpo que podía alcanzar más de 12 metros de longitud en los adultos de mayor tamaño.

El T. rex fue uno de los muchos dinosaurios carnívoros con brazos diminutos, y a lo largo de los años los científicos han propuesto diversas teorías sobre la función de sus extremidades anteriores, como sujetar o inmovilizar a la presa e impresionar a posibles parejas durante el cortejo. Estudios más recientes sugieren que los brazos se achicaron para reducir el riesgo de ser mordidos durante los frenesíes alimenticios, mientras que una teoría antigua plantea que simplemente son vestigiales: no tenían ninguna función práctica y, por lo tanto, se encogieron. Sin embargo, aún no existe consenso al respecto.

Un nuevo estudio publicado el 20 de mayo en la revista Proceedings of the Royal Society B pretende cerrar el debate de una vez por todas. Basado en un análisis de 85 especies de dinosaurios, el estudio concluyó que los brazos pequeños fueron una compensación evolutiva causada por el crecimiento progresivo de otra parte del cuerpo, el cráneo, que consumía cada vez más recursos.

“Si eras un dinosaurio con un cráneo muy robusto, lo más probable era que tuvieras extremidades delanteras muy pequeñas”, afirmó Charlie Roger Scherer, estudiante de doctorado del departamento de Ciencias de la Tierra del University College de Londres y autor principal del estudio. “Y realmente no importa tu tamaño: podrías pesar una tonelada o diez. Si tenías un cráneo fuerte, tenías brazos relativamente pequeños”.

La razón es que, como dijo Scherer, “a la evolución no le gusta tenerlo todo a la vez”, porque tiende a priorizar una cosa sobre otra. “Si quieres concentrarte en usar la cabeza para abatir presas grandes, no te conviene esforzarte en mantener los brazos largos y con garras, porque probablemente no los vayas a necesitar. Así que la evolución, en cierto modo, dice: ‘Ya no necesitamos los brazos, así que vamos a reducirlos y a invertir más energía en mantener el cráneo fuerte y usarlo como arma principal’”.

Investigaciones anteriores ya sugerían una relación entre la reducción de las extremidades anteriores y el crecimiento del cráneo en los dinosaurios carnívoros, pero este nuevo estudio es el primero, según Scherer, en identificar esta tendencia en cinco grupos diferentes de dinosaurios y aportar evidencia estadística a la teoría.

Para llegar a su conclusión, los investigadores midieron las extremidades anteriores y los huesos del cráneo de un conjunto de 85 especies de dinosaurios, utilizando tanto fósiles como datos de la literatura científica existente.

También idearon una nueva forma de cuantificar la resistencia del cráneo, considerando factores como el tamaño general, la forma en que encajan los huesos y la fuerza de la mordida. Esto les permitió clasificar cada cráneo en una escala. Como era de esperar, el T. rex obtuvo la puntuación más alta, seguido por el Tyrannotitan, otro enorme carnívoro que vivió en lo que hoy es Argentina durante el Cretácico Inferior, unos 30 millones de años antes que el T. rex.

Además de en los tiranosáuridos, el grupo que incluye al T. rex y sus parientes, los investigadores encontraron la correlación entre cráneos grandes y robustos y extremidades anteriores pequeñas en otros cuatro grupos de dinosaurios: ceratosáuridos, megalosáuridos, abelisáuridos y carcharodontosáuridos, todos ellos grandes carnívoros bípedos. Las especies identificadas vivieron en todo el mundo desde el comienzo de la era de los dinosaurios, el Triásico, hasta el final del Cretácico, un período de aproximadamente 180 millones de años, hasta que el impacto de un gran asteroide extinguió a la mayoría de los dinosaurios no aviares.

El nuevo análisis sugiere que la reducción del tamaño de las extremidades no fue una casualidad, sino un rasgo evolutivo que se dio en diferentes especies no relacionadas a lo largo de un extenso período. El proceso de reducción varió entre los grupos: algunos dinosaurios redujeron primero el tamaño de los dedos, mientras que otros priorizaron el acortamiento del antebrazo.

“Siempre hay un factor común que lo explica”, dijo Scherer, “y es que todos cazaban animales que requerían un poco más de fuerza para ser abatidos, razón por la cual desarrollaron un cráneo tan fuerte”.

A medida que sus presas se hacían más grandes, estos animales intensificaron sus ataques haciendo que su arma principal fuera más grande y poderosa, lo que les restó recursos a sus brazos y garras. “Todo se abordaba de cabeza, por lo que la cabeza se convertía en lo único que entraba en contacto con la presa”, dijo Scherer, “y esa era la forma más fácil de abatirlas, en lugar de saltar o luchar con las garras”.

Sin embargo, según Scherer, los brazos no eran del todo inútiles. “Obviamente cumplían alguna función, de lo contrario no los tendrían”, dijo. “Desconozco cuál es esa función exacta, pero espero que podamos averiguarlo con un poco más de trabajo”.

Fuera del ámbito de la paleontología, es posible que mucha gente no conozca la tendencia evolutiva de los brazos pequeños en el T. rex y otros dinosaurios, según Stephan Lautenschlager, paleontólogo de vertebrados y profesor titular de paleobiología en la Universidad de Birmingham, quien no participó en el estudio.

“Para los animales, invertir energía en el crecimiento de diferentes órganos y partes del esqueleto tiene un gran costo. Si algunos órganos, como las extremidades anteriores, desempeñan un papel secundario, puede resultar más beneficioso reducir su tamaño e invertir en otros órganos”, escribió Lautenschlager en un correo electrónico. “Los grandes terópodos, como el T. rex, adoptaron la estrategia más eficiente invirtiendo principalmente en la fuerza de la mordida y mandíbulas fuertes”. Los grandes herbívoros no siguieron este ejemplo y conservaron sus largos brazos, añadió, posiblemente porque estas extremidades eran importantes para sujetar la vegetación y, en algunos casos, también para defenderse de los depredadores.

El T. rex era básicamente un tiburón terrestre gigante que hacía todo su trabajo con su enorme cabeza, dijo Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo de Escocia, quien tampoco participó en la investigación.

“Cuando analizamos el curso de la evolución de los tiranosaurios, vemos que las cabezas se hacen más grandes a medida que los brazos se hacen más pequeños, por lo que hubo una especie de compensación, en la que las cabezas asumieron las funciones que antes realizaban los brazos, como agarrar y matar a las presas”, escribió Brusatte en un correo electrónico.

“Y parece que una tendencia similar se dio en otros dinosaurios carnívoros gigantes, por lo que fue un tema recurrente en la evolución de los dinosaurios: los grandes depredadores aumentaban su tamaño, inflaban sus cuerpos, hacían crecer sus cabezas hasta alcanzar tamaños enormes y dejaban que sus brazos se atrofiaran”, añadió.

Andre Rowe, paleobiólogo e investigador asociado sénior de la Universidad de Bristol en Inglaterra, coincidió en que el hallazgo más interesante del estudio es la gran extensión de la tendencia a tener extremidades anteriores pequeñas.

“Los tiranosaurios suelen acaparar toda la atención, pero algunos grupos, como los abelisaurios, desarrollaron brazos aún más reducidos en relación con el tamaño de su cuerpo”, dijo Rowe, quien no participó en el estudio, en un correo electrónico.

“Lo que hace que esto sea especialmente fascinante es que no todos los dinosaurios depredadores siguieron el mismo camino. Algunos linajes conservaron grandes brazos funcionales de abelisáurido, mientras que otros desarrollaron cabezas enormes y extremidades delanteras diminutas”, añadió.

“Este estudio pone de relieve la gran diversidad e innovación evolutiva que realmente tenían los dinosaurios”, dijo Rowe. “Desarrollaron soluciones muy diferentes para los mismos desafíos ecológicos, lo cual es una de las razones por las que siguen siendo tan fascinantes tanto para los científicos como para el público”.

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