Rusia lanzó un poderoso misil balístico en un ataque masivo contra Kyiv

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

Rusia utilizó un nuevo misil balístico hipersónico en uno de sus mayores bombardeos en la región de Kyiv desde que comenzó la guerra, un ataque que dejó al menos cuatro muertos.

Estados Unidos clasifica el Oreshnik, que puede portar múltiples ojivas convencionales o nucleares, como un misil de alcance intermedio. Su velocidad y trayectoria lo hacen casi imparable para los sistemas de defensa aérea disponibles para Ucrania. Es solo la tercera vez que Rusia ha utilizado este misil.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el misil había caído cerca de la ciudad de Bila Tserkva, en el centro de Ucrania, y añadió: “Realmente están fuera de sí. Es vital que esto no quede impune para Rusia”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que el misil disparado llevaba una ojiva falsa.

“Moscú, al parecer, está utilizando misiles balísticos de alcance intermedio Oreshnik –sistemas diseñados para portar ojivas nucleares– como una táctica política de intimidación y una temeraria apuesta nuclear”, dijo la jefa de asuntos exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una publicación en X.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque nocturno de Rusia, diciendo que el uso del Oreshnik significa una “escalada” en la “guerra de agresión de Rusia”, en una publicación en X.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que el uso del Oreshnik por parte de Rusia fue una “escalada temeraria”, y reiteró la promesa de Alemania de “mantenerse firmemente al lado de Ucrania”.

En total, Rusia lanzó 600 drones y 90 misiles contra Ucrania durante la noche, según la Fuerza Aérea de Ucrania, que afirmó que las defensas aéreas derribaron 604 de las armas. Sybiha lo describió como “uno de los mayores” ataques contra la capital.

Los servicios de emergencia de Ucrania informaron que al menos 87 personas resultaron heridas en los ataques a Kyiv, incluidos tres niños.

“Desafortunadamente, no todos los misiles balísticos fueron derribados. Kyiv sufrió la mayor cantidad de impactos, y fue Kyiv el principal objetivo de este ataque ruso”, dijo este domingo.

El ataque nocturno contra la capital se produjo después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenara represalias por un mortal ataque ucraniano en una zona de Ucrania ocupada por Rusia.

Putin acusó a Ucrania de un acto “terrorista”, afirmando que drones ucranianos atacaron una residencia universitaria en Starobilsk, una ciudad ocupada por Rusia en el este de Lugansk el viernes.

La agencia estatal de noticias rusa TASS informó el sábado que el número de muertos de “niños asesinados en el ataque con drones ucranianos” había aumentado a 18, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Se cree que otras tres personas están atrapadas bajo los escombros.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que el uso de Oreshnik y otros misiles balísticos fue “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles dentro del territorio ruso”.

Las fuerzas armadas ucranianas han rechazado la afirmación de Putin y reiteraron que ataca “infraestructura militar e instalaciones utilizadas con fines militares”.

Agregó que entre los objetivos alcanzados a primera hora del viernes se encontraba “una de las sedes de la unidad ‘Rubicon’ en la zona de Starobilsk”.

El elitista Centro Rubicon de Tecnologías Avanzadas No Tripuladas ha sido pionero en la tecnología y el direccionamiento de drones rusos desde su formación en 2024.

Refugiándose de la represalia rusa en una estación de metro de Kyiv la madrugada del domingo, Nataliia Zvarych relató una noche de “horror”.

“Caminábamos bajo las explosiones, veíamos cosas volando allá arriba. Fue aterrador, daba miedo, llevamos más de tres horas aquí sentados, escuchando las explosiones allá arriba”, contó la financiera de 62 años a la agencia de noticias Reuters, denunciando el ataque ruso como “horrible”.

En una mordaz referencia a Putin, Zelensky dijo el domingo que “se necesitan decisiones de Estados Unidos, de Europa y de otros, para que este viejo gruñón en Moscú pronuncie la palabra ‘paz’.”

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Con información de Victoria Butenko, Aleena Fayaz y Max Saltman, de CNN.