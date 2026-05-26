BTS presenta una edición limitada de Oreos con sabor a hotteok

Por Auzinea Bacon, CNN

El grupo de K-pop BTS causó revuelo en marzo con su primer concierto conjunto en casi cuatro años. Ahora, la famosa boy band se asocia con Oreo, una de las marcas de galletas más célebres de Estados Unidos, para lanzar un sabor de edición limitada.

Los lanzamientos de edición limitada ayudan a la marca Oreo —con más de un siglo de historia— a mantener su relevancia cultural. Además, la colaboración con BTS podría permitirle capitalizar la creciente popularidad de la cultura pop coreana. Esta colaboración también supone un impulso adicional para BTS a medida que la banda retoma el escenario global tras un paréntesis de varios años, periodo durante el cual el panorama del K-pop experimentó grandes cambios.

La galleta de BTS, que saldrá a la venta el 1 de junio, estará rellena de una crema dulce formulada para evocar el sabor del hotteok, un panqueque relleno de azúcar moreno muy popular en Corea del Sur que los siete miembros de la banda solían comer durante su infancia, según se indica en un comunicado de prensa.

Las galletas tendrán un color morado, un guiño al tono asociado tanto con BTS como con su base de seguidores, conocida como ARMY. Las galletas llevan grabados 13 diseños distintos. Tres de ellos, al unirse, conforman un mensaje dirigido a los fans. Entre los diseños también se incluye uno con los nombres de los siete miembros de la banda —RM, Jin, Suga, Jimin, V y Jung Kook—, otro con la forma del light stick oficial de BTS y varios más.

Esta colaboración con BTS es “mucho más que una simple activación en Estados Unidos”, afirmó Matt Foley, vicepresidente de marketing de Oreo.

Según la compañía, las galletas de BTS se comercializarán en más de 80 países. Esta cifra supera con creces los cuatro países (fuera de EE.UU.) donde estuvieron disponibles las galletas de Selena Gomez, inspiradas en el sabor de la horchata.

BTS, grupo que debutó en 2013, ha permanecido inactivo desde 2022, periodo durante el cual sus miembros cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El grupo regresó este año con el concierto más multitudinario de su historia, celebrado en Seúl como parte de la gira promocional de su quinto álbum de estudio. Si bien el grupo sigue siendo considerado una potencia del K-pop, ahora se enfrenta a una competencia mucho mayor como marca global del género, con artistas como BlackPink, Stray Kids, Ateez, Twice y otros que luchan por la atención y el dinero de los fans de todo el mundo.

Por su parte, Oreo se enfrenta a las mismas preocupaciones económicas que otras marcas. El repunte en los precios de la gasolina y años de inflación han mermado el optimismo de los estadounidenses. Y la inflación avanza ahora con tal fuerza que ha eclipsado el aumento en los ingresos salariales de la población.

No obstante, Oreo sigue siendo una de las marcas más importantes de Mondelēz International, y superó los US$ 4.000 millones en ventas en 2023. Esto se debe, en parte, a que se ha posicionado como un capricho asequible.

Aun así, Mondelēz ha procurado mantener la relevancia de Oreo. En julio de 2025, Mondelēz informó que las ventas en Norteamérica habían caído un 3,5 %. Días después de dicho informe, anunció una colaboración por tiempo limitado con los dulces Reese’s, de la compañía Hershey, con el fin de impulsar las ventas. En el trimestre siguiente, Mondelēz comunicó que convertiría esas galletas en un producto permanente para contrarrestar el debilitamiento de la confianza del consumidor.

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