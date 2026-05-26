Iraníes vuelven a conectarse a internet con escepticismo y desafío tras meses de apagón

Por Mohammed Tawfeeq y Aida Karimi, CNN

Los iraníes reaccionaron con una mezcla de escepticismo, cautela y sarcasmo este martes después de que grupos de seguimiento de internet informaran del restablecimiento parcial del acceso a internet, tras meses de aislamiento casi total bajo un apagón nacional impuesto por las autoridades iraníes.

“Sí, estoy conectado, pero todavía tengo que usar una VPN. No se emocionen demasiado: internet no está completamente abierto, simplemente ya no está totalmente bloqueado”, dijo a CNN un hombre de 46 años en Teherán, bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Una VPN, o red privada virtual, crea esencialmente un túnel digital privado que protege la actividad en internet de piratas informáticos, anunciantes y rastreadores.

Otros expresaron su frustración en internet y consideraron que este retorno limitado del acceso es demasiado poco y demasiado tarde.

Una mujer iraní que anteriormente participó en protestas contra el Gobierno dijo en una publicación en X que el régimen quiere “traer de vuelta el ‘filternet’ y está montando un enorme espectáculo con ello”. Corea del Sur y Japón, “con toda su velocidad de internet, no sermonean tanto a su gente”, escribió, al añadir que las autoridades iraníes estaban “creando toda esta expectativa por una conexión básica a internet”.

Mientras tanto, algunos iraníes parecieron aprovechar el momento como una muestra simbólica de resistencia, al publicar autorretratos en Instagram por primera vez en meses.

“Habrá más gente conectándose, publicando y enviando mensajes en las próximas 24 horas. Probablemente necesiten tiempo para preparar sus VPN”, dijo a CNN otro residente iraní, que también pidió no ser identificado ni revelar su ubicación por motivos de seguridad, y añadió que estaba ayudando a otros a reconectarse mediante VPN.

La actividad de internet en Irán ha sido restablecida parcialmente, dijo este martes el grupo de seguimiento NetBlocks, después de que el presidente Masoud Pezeshkian ordenara a las autoridades restablecer el acceso, según medios oficiales iraníes que citaron al Ministerio de Comunicaciones del país.

NetBlocks dijo que el restablecimiento llegó en el día 88 del apagón, al que calificó como “el cierre nacional de internet más largo de la historia moderna”.

La medida podría marcar el comienzo del fin del apagón más largo impuesto en cualquier país en la historia moderna, según NetBlocks, aunque aún no está claro hasta qué punto avanzará el restablecimiento ni si la orden se aplicará por completo.

Irán comenzó a restringir el acceso a internet a finales de diciembre de 2025, de acuerdo con NetBlocks y otros grupos de seguimiento, después de manifestaciones masivas contra el Gobierno impulsadas por una inflación disparada, el colapso de la moneda y una crisis económica cada vez más profunda.

A medida que las protestas se ampliaron y derivaron en llamados más amplios a un cambio político, Teherán intensificó las restricciones. Para finales de febrero, en medio de ataques militares de Estados Unidos e Israel, las autoridades habían impuesto una desconexión casi total.

En una publicación posterior en X este martes, NetBlocks dijo que los sistemas de filtrado de internet, conocidos en Irán como el “filternet”, seguían activos, pero podían sortearse en algunos casos. El grupo añadió que WhatsApp seguía restringido y requería herramientas para eludir esas restricciones, mientras que algunos usuarios aún seguían desconectados.

El tardío restablecimiento también pone de relieve hasta qué punto el acceso a internet está estrictamente controlado en Irán.

El sistema de control de internet en el país está altamente centralizado, con múltiples capas de instituciones estatales que en última instancia responden ante el líder supremo. En el centro está el Consejo Supremo del Ciberespacio, un organismo establecido por el entonces líder supremo Alí Jamenei en 2012, cuyos miembros incluyen altas figuras políticas, judiciales, de inteligencia y religiosas con diferentes posturas sobre cuánto acceso al mundo exterior deberían tener los iraníes.

Eso ha contribuido a afianzar profundas desigualdades en el acceso. Un pequeño número de iraníes utiliza terminales Starlink introducidas de contrabando para conexiones directas; otros dependen de VPN costosas para eludir las restricciones; y algunos usuarios autorizados por el Gobierno conservan acceso al internet abierto.

Sin embargo, para la mayoría de la población, el acceso a internet sigue siendo limitado e incierto, mientras el Gobierno sopesa cuánta conectividad permitir.

A pesar de ello, algunos iraníes en Teherán y otras ciudades marcaron el regreso del acceso limitado con un acto de desafío silencioso, pero poderoso: publicar autorretratos en Instagram por primera vez en meses, una pequeña señal de que, tras semanas de silencio impuesto, estaban decididos a dejarse ver de nuevo.

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Con información de Mostafa Salem, de CNN.