Pochettino presentó la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026: ¿qué pasó con Diego Luna?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ya es oficial. Estados Unidos conoce a los 26 futbolistas que lo representarán en el Mundial de 2026, donde será una de las tres selecciones anfitrionas.

No hubo sorpresas. El entrenador Mauricio Pochettino apostó a la misma base de jugadores que venía utilizando en los amistosos, la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, y acabó por delinear un listado que muchos medios deportivos ya habían vaticinado.

El seleccionado, por supuesto, estará liderado por Christian Pulisic, jugador del AC Milan de la Serie A de Italia. Será la segunda Copa Mundial de la FIFA para el talentoso delantero, que supo ganar la Champions League con el Chelsea en la temporada 2020/2021. Pulisic será el capitán seguramente de este combinado nacional, amparado por sus 84 partidos con el conjunto de las barras y estrellas, con 32 goles y 21 asistencias.

A pesar de que la liga local ha dado varios pasos adelante en el último tiempo, la lista final esta conformada mayormente por futbolistas que actúan en el extranjero. Apenas hay 9 jugadores que se desempeñan en la MLS, y ninguno lo hace en el último campeón, el Inter Miami.

Por el contrario, hay mucha presencia de las principales ligas de Europa. Cinco de los convocados actúan en Inglaterra, tres en Francia y otros tantos en Alemania, mientras que hay dos en la Serie A. La única de las cinco grandes ligas de Europa que no tiene presencia en el listado de Pochettino es la de España, aunque se debe en gran parte a la lesión que sufrió el mediocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso, quien parecía ser un gran candidato a jugar el Mundial.

Una ausencia que sí llamó la atención es la de Diego Luna, el jugador del Real Salt Lake de la MLS. Si bien se venía barajando casi con certeza que no estaría en la Copa del Mundo, el futbolista fue uno de los más presentes en la campaña de marketing que realizó la federación estadounidense de fútbol. Motivos para llevarlo había, ya que tiene 18 partidos jugados, con cuatro goles y cuatro asistencias, y una destacada participación en la Copa Oro 2025 (donde Estados Unidos perdió la final con México), pero finalmente Pochettino lo dejó fuera.

Porteros

Matt Turner (New England Revolution – MLS)

Matt Freese (New York City FC – MLS)

Chris Brady (Chicago Fire – MLS)

Defensores

Mark McKenzie (Toulouse – Ligue 1 Francia)

Miles Robinson (FC Cincinnati – MLS)

Sergino Dest (PSV Eindhoven – Eredivisie Países Bajos)

Chris Richards (Crystal Palace – Premier League)

Antonee Robinson (Fulham – Premier League)

Auston Trusty (Celtic – Premiership Escocia)

Tim Ream (Charlotte FC – MLS)

Alex Freeman (Orlando City – MLS)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Bundesliga)

Max Arfsten (Columbus Crew – MLS)

Mediocampistas

Tyler Adams (Bournemouth – Premier League)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Bundesliga)

Weston McKennie (Juventus – Serie A)

Brenden Aaronson (Leeds United – Premier League)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps – MLS)

Cristian Roldan (Seattle Sounders – MLS)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Bundesliga)

Alejandro Zendejas (Club América – Liga MX)

Delanteros

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven – Eredivisie Países Bajos)

Christian Pulisic (AC Milan, Serie A Italia)

Haji Wright (Coventry City – Championship Inglaterra)

Folarin Balogun (AS Monaco – Ligue 1 Francia)

Timothy Weah (Marseille – Ligue 1 Francia)

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