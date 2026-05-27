Así llega Messi al Mundial 2026: estos han sido sus asombrosos números históricos en el Inter Miami

Por Esteban Campanela, CNN en Español

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami hace casi tres años revolucionó un equipo, una liga, una ciudad y un país entero. Puso la MLS en un foco mundial en el que nunca había estado. Muchos jugadores de primer nivel decidieron mudarse a Estados Unidos, se multiplicaron las suscripciones a Apple TV —empresa que televisa los partidos—, los precios de los tickets aumentaron de manera estratosférica, la “10” del equipo rosa se ubicó entre las más vendidas de Adidas en el planeta y Miami se convirtió en una inesperada capital del fútbol.

Desde que debutó, el argentino jugó 104 partidos y convirtió nada menos que 90 goles. Es decir, un promedio de 0,86 por juego. Además, brindó 51 asistencias (promedio de 0,49). Números brutales para un jugador brutal.

Si mirásemos las estadísticas en frío, en este equipo Messi tiene los mejores promedios de su carrera. En su largo paso por Barcelona también promedió 0,86 tantos por encuentro y el segundo mejor registro de asistencias lo tuvo en PSG con 0,45. Pero es una mirada engañosa. La exigencia de primer nivel que tienen las ligas europeas hace que esos números valgan mucho más que los actuales.

La llegada de Messi también obligó a las Garzas a desempolvar las vitrinas. Antes del argentino, el club no tenía títulos, pero desde su arribo levantó tres trofeos: la Leagues Cup 2023, el Supporter’s Shield 2024 y, el más importante, la MLS 2025. Además, participó en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos el año pasado, donde el desempeño del equipo rosa fue sorprendente, llegando a octavos de final, donde fue eliminado por el poderoso PSG.

Tras su determinante rol en el campeonato del mundo obtenido con Argentina, el rosarino también levantó su octavo Balón de Oro, ya como jugador del Inter Miami.

En la temporada actual, el equipo de la Florida es el más goleador de toda la MLS. En 15 partidos han convertido 39 veces. El talento de Messi es la explicación. El crack es el segundo máximo anotador de la liga con 12 y el segundo máximo asistidor, con siete pases gol. También convirtió una vez en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde solo disputó dos partidos, ya que su equipo quedó eliminado.

En los dos últimos encuentros brilló como de costumbre. Ante el Portland Timbers convirtió el primer gol con uno de sus sellos: descarga a un compañero, búsqueda de la devolución por el centro del área, definición y adentro. El segundo tanto fue luego de otra típica apilada de jugadores en un espacio súper reducido, para luego descargar generosamente con un compañero que solo tuvo que empujar el balón al arco. Messi en su máxima expresión.

En el último partido antes del receso por el Mundial pidió el cambio y detuvo la respiración de millones de fanáticos del fútbol. Sin embargo, su entrenador y posteriormente el club dejaron en claro que solo se trató de una sobrecarga muscular por fatiga. El 10 nunca quiere salir, pero esta vez eligió ser prudente. Una muestra más de que no piensa ir a la Copa del Mundo sólo a despedirse. Quiere competir y defender el título. Los 73 minutos que disputó le alcanzaron para dar dos asistencias dentro del área.

Disputar un Mundial con 38 años (cumplirá 39 durante el Mundial) al máximo nivel es un desafío muy grande. Hasta no hace mucho tiempo, eran muy pocos los jugadores profesionales que conseguían estirar sus carreras más allá de los 34 o 35 años. En la actualidad, los futbolistas tienen un comportamiento, entrenamiento y cuidado integral que le permite prolongar su actividad. Y, además, Messi se caracteriza por pulverizar límites. Sin dudas se está preparando para hacerlo. Rodrigo De Paul, su amigo, compañero de equipo y selección, reveló que ambos estuvieron haciendo una preparación especial para la Copa del Mundo, entrenándose doble turno con el objetivo de llegar físicamente al mejor nivel.

Los resultados se notan: desde el 1 de julio de 2025, el capitán disputó 46 encuentros (41 con su club y cinco con la selección argentina). En 40 de esos partidos disputó todos los minutos. Y de los 12 goles que marcó este año en la MLS, tres han sido en el último cuarto de hora. Es decir que no solo completa los juegos, sino que los completa en plenitud.

Nadie duda de que Messi sigue vigente. Pero la pregunta es, ¿sigue vigente porque juega en una liga de mucha menor exigencia? ¿Podrá brillar ante rivales más fuertes, más talentosos y más competitivos? Su desempeño en el Mundial de Clubes 2025 y en las eliminatorias sudamericanas hacen pensar que sí. Su talento y su insaciable hambre de gloria también.

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