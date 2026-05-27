Disidente escapa de China en una lancha inflable: es su cuarto intento de reunirse con la familia

Por Yoonjung Seo y Stephanie Yang, CNN

Un disidente chino protagonizó una audaz huida por mar desde China hasta Corea del Sur, en un trayecto de 30 horas que constituye su cuarto intento por escapar de las autoridades de su país natal y reunirse con su familia, a la que se le ha concedido asilo en Canadá.

Dong Guangping, un expolicía que ha sufrido años de encarcelamiento y detención debido a su activismo, huyó a bordo de una lancha inflable y fue rescatado por la Guardia Costera surcoreana el lunes, según informaron a CNN su abogado y un compañero activista.

Dong, a quien también se le ha concedido asilo en Canadá, había huido anteriormente a Tailandia y, más tarde, a Vietnam. Sin embargo, las autoridades de esos países lo detuvieron y lo deportaron de regreso a China, lo que provocó gran angustia en su familia y suscitó críticas por parte de grupos de derechos humanos y funcionarios de las Naciones Unidas.

Su llegada a Corea del Sur podría ejercer ahora presión sobre la administración del presidente Lee Jae Myung, quien asumió el cargo el año pasado y ha intentado restablecer las a menudo inestables relaciones de su país con China.

Funcionarios de la Guardia Costera surcoreana confirmaron que, en la tarde del lunes, unos pescadores avistaron una embarcación no identificada y dieron aviso a las autoridades.

La Guardia Costera comunicó a CNN que la persona a bordo de la embarcación era un ciudadano chino de sexo masculino, de unos 60 años de edad. No obstante, declinó confirmar su identidad en cumplimiento de la ley de protección de la privacidad del país.

El abogado de Dong, Kim Joo-kwang, confirmó la identidad de su cliente a CNN, pero señaló que no podía revelar más detalles, dado que la investigación de la Guardia Costera se encuentra aún en curso.

Sheng Xue, una activista chino-canadiense, relató que había conversado telefónicamente con Dong tras su llegada a Corea del Sur, y añadió que la Guardia Costera también le había confirmado la identidad del disidente.

“Durante mucho tiempo estuvimos analizando distintas formas de escapar de China”, declaró a CNN.

Dong le contó a Sheng que permaneció más de 30 horas en el mar desde que partió de Weihai, una ciudad costera situada en la provincia oriental china de Shandong.

“Cuando hablé con él, exclamó: ‘¡Lo logré, ya estoy aquí!’. Se sentía muy orgulloso de ello”, recordó ella.

Asimismo, relató que el motor de su embarcación se averió cuando se aproximaba a la costa de Taean, un condado situado en el oeste de Corea del Sur. Según el testimonio recogido por Sheng, Dong llevaba dos días sin dormir y estaba a punto de desmayarse en el momento en que alcanzó las aguas territoriales surcoreanas.

“Tuvo mucha suerte de lograr acercarse tanto a la orilla”, comentó ella. “Era un bote pequeño en el mar, por lo que resulta muy difícil de controlar”.

El grupo de derechos humanos Human Rights in China ha instado a Corea del Sur a proteger a Dong y a no enviarlo de regreso.

“Durante más de una década, no ha dejado de luchar por la libertad y por reunirse con su familia”, declaró el grupo. “El hecho de que un hombre próximo a cumplir los setenta años se viera empujado a cruzar el mar abierto en un pequeño bote inflable constituye, en sí mismo, una acusación demoledora contra la situación de los derechos humanos en China”.

CNN se ha puesto en contacto con los ministerios de Asuntos Exteriores tanto de Canadá como de Corea del Sur para solicitar comentarios, así como con la embajada china en Seúl.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declinó hacer comentarios sobre el caso cuando se le preguntó al respecto durante una rueda de prensa habitual celebrada el miércoles.

Dong, de 68 años, trabajó como agente de policía en Zhengzhou, una ciudad en la provincia central china de Henan, hasta que fue despedido por firmar conjuntamente una carta que conmemoraba el décimo aniversario de la sangrienta represión contra los manifestantes en la plaza de Tiananmen en 1989.

Fue encarcelado durante tres años en 2001 por su activismo y detenido nuevamente en mayo de 2014 por participar en otro acto conmemorativo para las víctimas de la plaza de Tiananmen, según Amnistía Internacional.

En 2015, Dong huyó a Tailandia junto con su esposa y su hija, donde los tres solicitaron el estatus de refugiado ante la ONU.

Si bien su esposa y su hija lograron trasladarse a Canadá, Dong fue devuelto a la fuerza a China por las autoridades tailandesas, a pesar de los llamamientos realizados en aquel momento por su familia y por diversos grupos de derechos humanos. Fue condenado a tres años y medio de prisión y puesto en libertad en 2019.

Con la prohibición de salir del país, Dong intentó sin éxito nadar hasta Kinmen, una isla controlada por Taiwán situada a pocos kilómetros de la costa oriental de China.

En 2020, logró cruzar ilegalmente a Vietnam, pero finalmente fue detenido y, en 2022, devuelto nuevamente por las autoridades vietnamitas. Fue condenado en China a 11 meses de prisión por “cruce ilegal de fronteras” y puesto en libertad en octubre de 2023, según la organización internacional de derechos humanos Front Line Defenders.

Durante el periodo en que Dong permaneció desaparecido en aquella época, su familia en Canadá hizo llamamientos públicos para averiguar su paradero, lo que incluyó la entrega de cartas en las embajadas de China y Vietnam en Ottawa.

Su hija, Katherine Dong, declaró anteriormente que su padre había realizado tantos intentos por huir de China porque “su sueño de reunirse con su familia era muy intenso”.

“Y, una vez más, ese sueño de libertad le fue arrebatado”, afirmó en aquel momento. “Sé que en China se enfrentará a más persecución, más maltrato y más injusticia”.

En respuesta a su reciente huida, la familia de Dong declinó hacer comentarios a través de Sheng y otros amigos.

En los últimos años, China ha endurecido su control sobre las protestas y la disidencia política, apoyándose en sofisticados mecanismos de censura y vigilancia mediante reconocimiento facial y otras herramientas de inteligencia artificial.

Esto ha empujado a algunos disidentes chinos hacia rutas de escape poco convencionales en lugar de viajar a través de países vecinos como Vietnam o Tailandia, cuyo historial en la protección de disidentes chinos es variable.

En agosto de 2023, un disidente chino cruzó el mar desde la provincia oriental china de Shandong hasta la ciudad portuaria surcoreana de Incheon, un trayecto de unos 400 kilómetros, a bordo de una moto de agua.

El hombre, que se cree que es el activista chino Kwon Pyong, realizó la audaz travesía llevando consigo únicamente un casco, unos binoculares, una brújula y cinco tanques de combustible de 25 litros atados a la moto de agua, según informó la Guardia Costera de Corea del Sur.

Canadá cuenta con una larga trayectoria de ofrecer refugio a disidentes chinos.

Muchos activistas chinos también han encontrado seguridad en Estados Unidos a lo largo de los años. Sin embargo, esa vía se ha visto restringida por las drásticas limitaciones impuestas por la administración Trump al número de refugiados autorizados a entrar en el país anualmente, con una excepción para los sudafricanos blancos.

No está claro si Dong tiene previsto solicitar el estatus de refugiado en Corea del Sur, país conocido por sus políticas de inmigración notoriamente estrictas, incluidas las relativas a las solicitudes de asilo.

La Guardia Costera comunicó a CNN que Dong ha sido detenido bajo la sospecha de haber infringido las leyes de inmigración y que su caso será remitido posteriormente a la fiscalía.

Sheng ha escrito al Departamento de Asuntos Globales de Canadá en relación con el caso de Dong y ha declarado que instó a las autoridades surcoreanas a no devolver a Dong a China.

“Dado su historial, cualquier repatriación forzosa lo expondría a un grave riesgo de encarcelamiento, tortura, desaparición y, potencialmente, la muerte”, escribió en su carta dirigida a Asuntos Globales de Canadá.

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Ivan Watson, de la CNN, contribuyó a este reportaje.