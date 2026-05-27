El camino de Uruguay hasta el Mundial 2026

Por Darío Klein, CNN en Español

Arrancó a todo trapo y terminó clasificando en medio de fuertes cuestionamientos. Así podría resumirse a grandes rasgos el camino que la Celeste transitó para llegar a su quinto Mundial consecutivo. Uno que empezó sobre ruedas pero que terminó empantanado.

El comienzo de Uruguay en las eliminatorias sudamericanas al mando de Marcelo Bielsa tuvo de todo: una victoria contra Chile de local, una derrota ajustada en la altura de Quito y un empate con Colombia, también de visitante. Después llegaría lo mejor.

El 17 de octubre de 2023 le quitó el invicto a Brasil con un contundente triunfo por 2 a 0, y una jornada más tarde repitió el marcador cuando visitó al campeón del mundo, Argentina, que no conocía la derrota desde la sufrida en el debut de Qatar 2022. A eso se sumó un 3-0 frente a Bolivia en el estadio Centenario. Fueron nueve puntos consecutivos que despertaron elogios propios y ajenos. La Celeste volaba. Era un equipo rápido, intenso, voraz y efectivo.

Pero después llegó un duro 2024, con una larga pausa por una Copa América que, con el periódico del lunes, alteró los pronósticos. Pese a que la selección uruguaya entusiasmó a sus hinchas durante la cita continental, clasificando de manera holgada a la segunda fase y eliminando por penales a Brasil, la eliminación en semifinales contra Colombia terminó en escándalo, con la suspensión de varios jugadores por una pelea en las tribunas. El torneo terminó marcando el fin del idilio de los uruguayos con Bielsa y el comienzo de una sequía de goles y una tormenta de dudas.

Un empate sin goles con Paraguay en Montevideo, otro 0-0 con Venezuela y el mismo resultado con Ecuador fueron una dura bienvenida a la segunda parte de las eliminatorias para la Celeste. Todo empeoró con una inesperada derrota en su visita a Perú, uno de los países más flojos de toda la confederación.

Cuatro partidos seguidos sin ganar. Pese a eso, el flojo nivel de otros seleccionados como Brasil, Ecuador (comenzó con -3 puntos por una sanción de la FIFA) y Paraguay la mantuvo en el lote de arriba, y la victoria agónica por 3-2 contra Colombia y el empate frente a la Canarinha en Bahía reafirmaron la idea de que la Celeste estaba a las puertas de la clasificación.

Eso en las matemáticas. En el campo, reinaban las dudas por el nivel de juego del equipo de Bielsa. Dejó de ser arrollador y de convertir goles, y las derrotas contra Paraguay en Asunción y contra Argentina en el Centenario (con un empate en la altura de Bolivia en el medio) llevaron a la prensa deportiva local a poner en entredicho la continuidad del entrenador. La Celeste estaba quinta, muy pegada a otras selecciones como Brasil, Colombia y Paraguay, lejos de Argentina y Ecuador, las dos mejores en la tabla.

Pero finalmente hubo un atisbo de reacción. Dos triunfos ante Venezuela y Perú en casa sellaron la clasificación. El final fue otro bochorno, con un empate sin goles ante Chile, la peor selección de toda la eliminatoria. Con eso igualmente le bastó para terminar en la cuarta posición con 28 puntos (igual que Colombia), con siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.

El comienzo demoledor en juego y goles le alcanzó a Darwin Nuñez para ser el goleador del equipo, con cinco tantos, pese a que después de la suspensión de cinco partidos posterior a la Copa América no volvió a anotar. El jugador con más minutos jugados fue Federico Valverde, con 1.287, quien anotó dos goles, pero estuvo lejos de mostrar la brillante actuación a la que acostumbró a la afición del Real Madrid.

Uruguay estuvo siempre dentro de los puestos de clasificación. De eso no hay dudas. Tampoco de que la Copa América y las posteriores declaraciones de la leyenda uruguaya Luis Suárez afectaron el rendimiento y el clima interno.

El máximo goleador de la Celeste, retirado de la selección a mediados de 2024 tras jugar muy poco en la cita continental, dijo que el entrenador argentino tenía un trato frío con los jugadores y que “separó a todo el grupo”. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y tuvieron impacto en los resultados posteriores. Incluso el propio Bielsa admitió que habían minado su autoridad.

Sin embargo, ni las declaraciones de Suárez ni el penoso final de camino de las eliminatorias fueron el momento más crítico para Bielsa.

Eso en realidad llegó con Uruguay ya clasificado, tras un partido amistoso con Estados Unidos que la Celeste perdió 5-1. El resultado desató una tormenta de críticas y múltiples rumores de renuncia o destitución, obligando al entrenador a dar una larga conferencia de prensa en la que, sin excusas, se declaró responsable de los resultados y del mal momento, pero donde también dejó en claro que no habría cambios en el sistema de trabajo. Un posición desafiante de las que Bielsa acostumbra, aunque eso no siempre le haya dejado buenos resultados.

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