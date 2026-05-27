En el punto más bajo del planeta, el mar Muerto se está secando mientras persisten las disputas sobre cómo resolverlo

Por Laura Paddison, CNN

La lancha motora surcaba las aguas color aguamarina del mar Muerto y pasaba cerca de deslumbrantes formaciones blancas compuestas de cristales de sal. Jake Ben Zaken, el capitán, señaló una zona de agua más oscura cercana, indicando un sumidero bajo el lecho marino. “Ambos son indicios de un desastre ecológico en desarrollo”, afirmó.

El mar Muerto se ubica en la confluencia de territorios israelíes, jordanos y palestinos, y es un lugar de contrastes extremos. Es el punto más bajo del planeta, a unos 427 metros bajo el nivel del mar. También es una de las masas de agua más saladas del mundo, casi diez veces más salada que el océano, lo que hace que su agua sea tan densa que las personas pueden flotar sin esfuerzo en su superficie.

Pero este singular cuerpo de agua está muriendo. Cada año retrocede alrededor de 1,2 metros debido a los graves efectos de las actividades humanas y el cambio climático. En las últimas cinco décadas, su superficie se ha reducido aproximadamente en un tercio. A medida que el agua retrocede, está creando un nuevo paisaje de sumideros y costas cubiertas de sal, de una belleza impactante y, a la vez, un recordatorio inquietante de que el futuro del mar Muerto pende de un hilo.

Ben Zaken, que dirige la empresa Salty Landscapes desde Mitzpe Shalem, un asentamiento en la Ribera Occidental, lleva más de 12 años haciendo paseos en el mar Muerto. Esto le ha permitido ser testigo de primera mano de los alarmantes cambios.

Sus excursiones en barco solían partir de Mineral Beach, justo al sur de Mitzpe Shalem, pero se vio obligado a trasladarse cuando los socavones la obligaron a cerrar, en 2015. Su ubicación actual es segura por ahora, pero el paisaje está cambiando rápidamente. “Cada año ganamos unos siete metros y medio de costa”, dijo Ben Zaken.

Existen varios planes para salvar el mar Muerto, pero los años pasan y poco avanza, ya que los costos, las tensiones regionales y la falta de urgencia política obstaculizan la acción, según explicaron expertos a CNN. Advirtieron que si no se toman medidas, el mundo corre el riesgo de perder un ecosistema único.

“Es un tesoro”, dijo Peleg Gottdiener de EcoPeace Middle East, una organización de ambientalistas israelíes, jordanos y palestinos. “No hay nada como el mar Muerto”.

La desaparición del mar Muerto es consecuencia de la acción humana.

Esta franja de agua salada sin salida al mar es, técnicamente, un lago. El agua proviene del río Jordán, que nace en la frontera entre Siria y el Líbano, atraviesa el mar de Galilea en el norte de Israel y continúa su recorrido hacia el sur, en dirección al mar Muerto, con Jordania a un lado e Israel y la Ribera Occidental ocupada al otro.

A lo largo de las décadas, el río Jordán y su principal afluente, el Yarmuk, han disminuido su caudal debido a las represas y desvíos construidos por Israel, Siria y Jordania para abastecer de agua a la población, los cultivos y el ganado. El río solía transportar 1.300 millones de metros cúbicos de agua al mar Muerto; ahora, ese caudal se ha reducido a aproximadamente 100 millones de metros cúbicos.

La industria de extracción de minerales es el otro factor clave de este declive.

A finales de la década de 1970, el mar Muerto se dividió en dos cuencas, ahora separadas por una franja de tierra firme. La cuenca norte, más profunda, donde Ben Zaken realiza sus excursiones en barco, es el remanente natural del mar. La cuenca sur se mantiene artificialmente y está formada por una serie de estanques de evaporación industriales.

Las empresas Dead Sea Works (israelí) y Arab Potash Company (jordana) bombean agua de la cuenca norte a las balsas. El agua se evapora con el sol, dejando una salmuera rica en minerales, de la cual las empresas extraen minerales como potasa y magnesio para fertilizantes y otros usos industriales.

También influye otro factor: el cambio climático. Las sequías son cada vez más intensas y prolongadas, y las lluvias son menos frecuentes. Incluso sin desvíos de ríos ni actividad industrial, existen indicios de que los impactos del cambio climático causarían una reducción del mar Muerto, aunque mucho más lenta, según Yael Kiro, geoquímica del Instituto Weizmann de Ciencias, que estudia el mar Muerto.

A medida que se reduce, el mar Muerto está cambiando. Se está volviendo aún más salado. Desde la década de 1980, las concentraciones de sal en el agua han alcanzado niveles demasiado altos para permanecer disueltas, afirmó el profesor Nadav Lensky, director del Observatorio del Mar Muerto del Servicio Geológico de Israel.

Esto hace que la sal forme cristales sólidos que, como la nieve, se deslizan hasta el fondo marino, y crean esculturas naturales de sal. La mayoría de los cristales se acumulan formando capas de sal que crean estructuras complejas con diversas formas, influenciadas por la temperatura y las corrientes del agua. Algunas parecen chimeneas, otras, cúpulas o setas.

El retroceso del agua también está transformando el paisaje de una manera más peligrosa.

En una de las entradas a Ein Gedi, un balneario del mar Muerto que alguna vez fue muy popular y ahora está cerrado permanentemente, un gran cartel amarillo indica: “Prohibido el paso a peatones”. Rápidamente los visitantes se dan cuenta por qué: el camino hacia la costa está surcado por enormes socavones circulares.

Para acercarse al agua hay que sortear sumideros y palmeras caídas. Un restaurante, vestuarios y una gasolinera permanecen abandonados cerca de la orilla. Una escalera rota conduce a una playa ahora tan lejana que es imposible verla. El complejo tiene un aire inquietante, casi apocalíptico.

Según Kiro, los socavones que causaron el cierre de acceso a Ein Gedi y otras playas del mar Muerto son consecuencia directa del descenso del nivel del agua. La rápida bajada de las aguas permite que el agua dulce se filtre en el subsuelo, lo que disuelve las antiguas capas de sal y creando cavidades subterráneas. Cuando estas crecen demasiado, el terreno superior acaba cediendo, lo que genera la aparición repentina e inesperada de socavones.

Actualmente existen más de 6.000 socavones alrededor del mar Muerto, que representan una amenaza para los negocios, los residentes y el turismo, que en el lado israelí se concentra casi exclusivamente en la cuenca industrial del sur. Es probable que pocos turistas se den cuenta de que se están bañando en un estanque de evaporación artificial.

Es urgente frenar el deterioro del mar Muerto, pero no existe una solución sencilla.

Una de las ideas es encontrar una nueva fuente de agua para reabastecerlo. En 2013, Jordania, Israel y el Gobierno Autónomo Palestino firmaron un memorando de entendimiento para explorar la idea de bombear agua del mar Rojo al mar Muerto.

El plan consistía en construir una planta desalinizadora en la costa jordana para producir agua dulce y un oleoducto de más de 160 kilómetros de longitud para transportar la salmuera generada durante la desalinización hasta el Mar Muerto.

Algunos expertos medioambientales temen que añadir agua con una composición química diferente pueda causar la proliferación de algas o la formación de cristales de yeso blanco en el mar Muerto.

Hazim El-Naser, presidente del Foro del Agua de Medio Oriente y exministro de Agua de Jordania, afirmó que exhaustivos estudios ambientales han demostrado que se podrían añadir hasta 600 millones de metros cúbicos de agua de mar “sin ningún problema”. Sin embargo, por el momento, el proyecto se encuentra estancado debido a su elevado costo y a la creciente dificultad para lograr la cooperación regional.

Otra idea es restaurar el río Jordán reduciendo su desvío y liberando más agua, posiblemente utilizando aguas residuales tratadas. Sin embargo, algunos expertos advierten que el agua simplemente se extraerá antes de que llegue al mar Muerto, dada la gran necesidad en esta región árida. “Es imposible quitarle el agua a la gente a menos que se les proporcione una alternativa”, afirmó El-Naser.

Otros abogan por centrarse en la industria. Abdelrahman Tamimi, director general del Grupo Hidrológico Palestino, afirmó que las empresas deberían dejar de bombear agua para extraer minerales. Otros sostienen que la solución no reside en detener por completo la actividad industrial —que genera empleo e ingresos fiscales—, sino en reducir su consumo de agua.

La empresa Dead Sea Works ha extraído minerales del mar Muerto en virtud de un contrato de concesión desde 1961. Este contrato finaliza en 2030, y el borrador del nuevo acuerdo incluye tarifas por el uso del agua.

Si hay gente que obtiene ganancias con el agua del mar Muerto, “que tomen parte de ese dinero y lo devuelvan al agua para asegurarnos de que tengamos el mar Muerto para siempre”, dijo Meirav Abadi, asesora legal de la Unión Israelí para la Defensa del Medio Ambiente.

ICL Group, propietaria de Dead Sea Works, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, pero en su sitio web afirma que extrae un total neto de 160 millones de metros cúbicos de agua al año del mar Muerto y que está “innovando para desarrollar estrategias sostenibles de gestión del agua”.

Gottdeiner, de EcoPeace, afirmó que un gran obstáculo para cualquier solución es que, en última instancia, “no existe un sentido de urgencia” a nivel político. Él y otros expertos creen que probablemente sea imposible restaurar el mar Muerto al nivel que tenía hace unas décadas; en cambio, el enfoque debería centrarse en estabilizar su deterioro.

El Ministerio de Protección Ambiental de Israel rechazó las acusaciones de falta de urgencia. “El continuo deterioro del mar Muerto es un grave problema ambiental de importancia nacional y regional”, declaró un portavoz, quien añadió que “el Ministerio sigue impulsando políticas y planes para abordar el problema”.

Por ahora, quienes tienen casas y negocios a lo largo de sus costas deben vivir con la incertidumbre.

Ben Zaken, de Salty Landscapes, sabe que su negocio está en peligro. Cada vez que llega a la playa donde comienzan sus excursiones en barco, revisa la arena para ver si ha aparecido un socavón. Según él, esto lo dejaría sin trabajo de inmediato, y no existe ningún seguro que cubra lo que ahora parece inevitable.

Aquí, el cambio no se produce lentamente, dijo, “es un desastre que avanza a un ritmo vertiginoso”.

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Con información de Zeena Saifi y Jeremy Diamond, de CNN.