Jefa de agencia de inteligencia de comunicaciones del Reino Unido denuncia ataques sin descanso de Rusia en el ciberespacio

Por Associated Press

El Reino Unido y sus aliados corren el riesgo de perder un conflicto en el ciberespacio contra adversarios como Rusia a menos que los ciudadanos, las empresas y los Gobiernos traten la ciberseguridad con mucha mayor urgencia, advierte una jefa de los servicios de inteligencia británicos.

Anne Keast-Butler, directora de la agencia de inteligencia de comunicaciones GCHQ, advertirá este miércoles que Moscú está atacando sin tregua la infraestructura crítica, los procesos democráticos, las cadenas de suministro y la confianza pública en el Reino Unido y Europa.

En un discurso que pronunciará en un centro de descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial cerca de Londres, acusará a Rusia de robar tecnología y de planear sabotajes e intentos de asesinato.

Keast-Butler tiene previsto afirmar que los rápidos avances en inteligencia artificial significan que “el terreno bajo nuestros pies está cambiando” y que existe una “ventana cada vez más estrecha para que el Reino Unido y sus aliados se mantengan por delante” de países como China, una “superpotencia” científica y tecnológica.

Según extractos publicados con antelación por GCHQ, siglas de Government Communications Headquarters, su intención es argumentar que debe haber un esfuerzo “desde las salas de juntas hasta los hogares” para que la ciberseguridad sea “diez veces más urgente”.

Se trata de la última de una serie de advertencias de espías y expertos en inteligencia occidentales que señalan que Rusia está intensificando su actividad hostil en una “zona gris” que se sitúa justo por debajo del umbral de la guerra.

En los últimos meses, las autoridades de países como Suecia, Polonia, Dinamarca y Noruega han denunciado que piratas informáticos vinculados a Rusia atacaron su infraestructura crítica, incluidas centrales eléctricas y represas.

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, Richard Horne, advirtió el mes pasado que estados hostiles como Rusia, China e Irán están detrás de los ciberataques más graves que enfrenta el país.

Añadió que estos ataques podrían aumentar drásticamente si el Reino Unido se ve involucrada en un conflicto internacional.

Keast-Butler planea destacar la importancia de las alianzas internacionales, ya que la política exterior de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump y su desprecio por los aliados de larga data tensan la relación entre Londres y Washington.

Significativamente, el discurso anual de la directora del GCHQ en Bletchley Park tiene lugar en una mansión situada a 72 kilómetros al noroeste de Londres, donde cientos de matemáticos, criptógrafos, aficionados a los crucigramas, maestros de ajedrez y otros expertos trabajaron para descifrar los códigos secretos supuestamente indescifrables de la Alemania nazi.

Su trabajo contribuyó a acortar la guerra y a acelerar el nacimiento de la informática moderna.

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