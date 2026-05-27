Jill Biden dice que temió que Joe Biden estuviera sufriendo un derrame cerebral durante el debate de 2024

Por Eric Bradner, CNN

La ex primera dama Jill Biden dijo que el desempeño del expresidente Joe Biden en su debate de 2024 contra Donald Trump “la aterrorizó” y que temió que su esposo estuviera sufriendo un derrame cerebral.

“Estaba aterrada, porque nunca, nunca había visto a Joe así antes ni después. Nunca”, dijo Jill Biden a CBS News en una entrevista programada para emitirse el domingo. CBS publicó un adelanto de la entrevista este miércoles.

“No sé qué pasó”, dijo. “Mientras lo veía, pensé: ‘Dios mío, está teniendo un derrame cerebral’. Y me aterrorizó”.

Sus comentarios constituyen un reconocimiento directo, casi dos años después, de lo que decenas de millones de estadounidenses vieron en tiempo real: Biden, entonces de 81 años y enfrentando preocupaciones sobre su edad y su salud, tuvo un desempeño desastroso que debilitó su aspiración a un segundo mandato. Con la voz ronca, Biden tropezó repetidamente con palabras y frases mientras ofrecía respuestas divagantes a las preguntas.

La campaña de Biden —y Jill Biden— trabajó arduamente para dar un giro positivo al debate inmediatamente después. En un evento posterior al debate esa misma noche, Jill Biden dijo: “Joe, hiciste un gran trabajo. Respondiste cada pregunta. Conocías todos los hechos”.

Los asesores de Biden insistieron en que el debate fue una anomalía: una mala noche de un presidente de edad avanzada, pero aún enérgico y competente.

Poco después del debate, Biden viajó a Carolina del Norte, donde reconoció que “ya no soy un hombre joven. No camino con la misma facilidad que antes. No hablo con la misma fluidez que antes. No debato tan bien como antes”.

Sin embargo, a finales de julio, menos de cuatro semanas después del debate y con el Partido Demócrata en pánico ante la posibilidad de una elección desastrosa, Biden se retiró de la contienda presidencial de 2024 y respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris.

La entrevista se produce mientras Jill Biden se prepara para iniciar el 2 de junio una gira de promoción de su libro “View from the East Wing”, sus próximas memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca.

Un asesor de Biden no respondió de inmediato a las preguntas de CNN sobre la entrevista de Jill Biden en la CBS.

En una entrevista la primavera pasada en “The View” de ABC, Joe Biden dijo que las afirmaciones de que enfrentó un deterioro cognitivo durante su mandato, incluidas en “Original Sin”, un libro de Jake Tapper, de CNN, y Alex Thompson, de Axios, eran “incorrectas” y aseguró que “no hay nada que respalde eso”.

Jill Biden también intervino para defender a su esposo en la entrevista con ABC, afirmando que su agenda como presidente era “ininterrumpida”.

“Las personas que escribieron esos libros no estaban en la Casa Blanca con nosotros y no vieron lo duro que trabajó Joe todos los días”, afirmó. “Quiero decir, se levantaba, cumplía una jornada completa, y por la noche… yo ya estaba en la cama, leyendo mi libro, y él seguía al teléfono, leyendo informes, trabajando con su equipo”.

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