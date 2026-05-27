Migrantes cubanos deportados están varados en México tras sufrir malos tratos en centros de detención de EE.UU., dice HRW

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Miles de migrantes cubanos que fueron deportados por Estados Unidos enfrentaron violaciones a sus derechos y actualmente se encuentran en “un limbo legal” en México, donde tienen dificultades para regularizar su situación e incluso para obtener atención médica, de acuerdo con un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

El reporte, publicado este miércoles, se basa en la revisión de cifras de deportaciones realizadas entre enero de 2025 y marzo de este año, así como en entrevistas a autoridades y a migrantes deportados.

De acuerdo con el informe, desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump el Gobierno de Estados Unidos ha buscado incrementar sus deportaciones y para ello ha recurrido a enviar migrantes a lugares distintos a sus naciones de origen.

Entre esos países destino, México es el que ha recibido más migrantes de diversas nacionalidades, con 12.977, seguido de Honduras, con 1.352, y de Canadá, con 1.066, dice el reporte, con base en estadísticas obtenidas mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Del total de migrantes deportados a México, el grupo más numeroso corresponde a las personas originarias de Cuba, con 4.353.

HRW dice que entrevistó a 41 de esos migrantes cubanos y que muchos de ellos dijeron que tenían décadas viviendo en Estados Unidos y fueron detenidos al acudir a sus citas de supervisión ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en sus casas, en el camino a sus trabajos o al terminar sus condenas.

De acuerdo con HRW, 35 de los entrevistados reconocieron que perdieron sus “green cards” porque recibieron una condena, en su mayoría por delitos menores como conducir bajo los efectos del alcohol, falsificar documentos o cargos menores relacionados con drogas. Otros fueron condenados por delitos más graves como agresión o cargos relacionados con armas.

“La ausencia de acuerdos de deportación con Cuba implicaba que estas personas no podían ser deportadas a su país de origen. En cambio, se les permitió continuar con sus vidas en Estados Unidos, y muchos llegaron a creer que nunca serían deportados”, dice el informe, que agrega que contaban con permisos de trabajo y vivían con sus familias.

El reporte señala que la situación cambió desde el inicio del segundo mandato de Trump con el endurecimiento de la política migratoria. Muchos cubanos comenzaron a ser detenidos, principalmente en Florida, donde fueron llevados a centros en los que se les mantuvo en “condiciones inhumanas” y, según HRW, el Gobierno de Estados Unidos impidió que ejercieran su derecho a impugnar la orden de ser deportados a un tercer país.

“Las personas entrevistadas para este informe describieron condiciones inhumanas de detención en centros de detención migratoria en Estados Unidos que forman parte de un patrón más amplio que Human Rights Watch ha documentado desde 2025”, dice.

HRW menciona como ejemplo el caso de Fermín, un cubano de 52 años que estuvo en el centro de detención de Alligator Alcatraz, en Florida, donde contó que había agua contaminada, comida cruda y mucha gente enferma. Previamente, otras organizaciones de derechos humanos han recabado testimonios similares.

El informe dice que 15 entrevistados dijeron haber vivido “episodios de violencia verbal y física, incluyendo golpizas y periodos prolongados de aislamiento, en diferentes centros de detención”.

Un ejemplo de esto, agrega, fue el caso de Alejo, un cubano de 50 años que contó haber estado dos semanas aislado en un centro de detención en El Paso, Texas. “Estuve 15 días detenido en el hoyo, una celda de castigo, (donde) no ves la luz del sol”, relató.

CNN contactó tanto a ICE como al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para pedir comentarios sobre los señalamientos del informe y está en espera de respuesta.

En varias ocasiones, el Gobierno de Trump ha defendido la operación de sus centros de detención para migrantes, argumentando que operan en condiciones adecuadas y de respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con el informe, una vez que los migrantes cubanos son deportados a México, llegan a ciudades de la frontera sur del país: Tapachula, en el estado de Chiapas, y Villahermosa, en el estado de Tabasco.

Ahí, dice el reporte, enfrentan obstáculos para regularizar su situación porque no tienen documentos ni pertenencias. La principal alternativa que tienen es convertirse en solicitantes de refugio, un proceso lento para el que las autoridades de México han recibido un número creciente de solicitudes en los últimos años.

HRW menciona el caso de Emiliano, un cubano de 47 años quien señaló sentirse atrapado en Villahermosa, donde dijo tener miedo de la violencia generada por los grupos delictivos que operan en la zona.

Otros entrevistados dijeron también que padecen enfermedades crónicas y tienen problemas para acceder a atención médica o medicinas porque carecen de Clave Única de Registro de Población (CURP), un código alfanumérico que identifica a quienes residen en México y que los hospitales suelen pedir para atender a alguien.

“Al no ofrecer a las personas cubanas y a otros nacionales de terceros países un acceso efectivo al refugio o a vías alternativas para obtener la residencia permanente, y al continuar aceptando deportaciones, México los está condenando, de hecho, a un limbo legal indefinido”, dice el informe.

CNN contactó tanto al Instituto Nacional de Migración de México (INM) como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Los cubanos entrevistados por HRW, además, dijeron que ven pocas probabilidades de recibir ayuda por parte de Cuba.

De acuerdo con el informe, un ejemplo es el de Miguel Ángel, un cubano de 67 años que contactó al Consulado de Cuba en Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, donde relata que un funcionario le dijo que no lo recibirían de regreso en la isla porque “llevaba más de 40 años fuera del país y era un deportado”.

CNN contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

La difusión del informe de HRW se da en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que han venido creciendo a lo largo del año.

Estados Unidos dice que Cuba representa una amenaza para su seguridad nacional porque el país permite que operen en su territorio organizaciones que Washington considera terroristas. Cuba rechaza esta afirmación y considera que Estados Unidos busca justificar un eventual ataque militar contra la isla.

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