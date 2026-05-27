Muere al menos una persona y 9 se encuentran desaparecidas tras implosión en una planta de papel y embalaje en Washington

Por Alisha Ebrahimji, Emma Tucker y Hanna Park, CNN

Al menos una persona ha fallecido, nueve resultaron heridas y nueve empleados permanecen desaparecidos tras la rotura de un gran tanque de producto para el tratamiento químico, que contenía materiales peligrosos, en una planta de papel y embalaje en el estado de Washington, informaron los bomberos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 7:30 a.m., hora local, en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, Washington. El tanque siniestrado contenía “licor blanco”, una mezcla química utilizada en el proceso de fabricación de papel, según indicó el Departamento de Bomberos de Longview. Las autoridades habían señalado anteriormente que el tanque sufrió una implosión.

No existe ninguna amenaza para la comunidad circundante, informó el departamento, aunque recomendó a la población evitar la zona.

La situación sigue activa, pero las labores de recuperación y estabilización continúan siendo extremadamente complejas debido a los riesgos para la seguridad, declaró Scott Goldstein, jefe de bomberos de Cowlitz 2 Fire Rescue, en una conferencia de prensa el martes por la noche.

Entre los heridos se encuentran ocho empleados y un bombero, quien ya fue atendido y dado de alta, de acuerdo con los rescatistas. En una rueda de prensa celebrada horas antes, habían confirmado que se habían producido víctimas mortales a causa de la implosión.

CNN se ha puesto en contacto con la planta de Nippon Dynawave Packaging Co. para obtener comentarios sobre el incidente.

Si bien los funcionarios inicialmente dijeron que el tanque tenía una capacidad de 80.000 galones y que estaba lleno aproximadamente al 60 %, posteriormente indicaron que contenía más de diez veces esa cantidad de licor blanco, aproximadamente 900.000 galones.

Añadieron que podrían quedar alrededor de 90.000 galones de material dentro del tanque dañado.

Este accidente es el último de una serie de incidentes ocurridos en instalaciones industriales, fábricas y plantas en los últimos meses, algunos de los cuales también han resultado mortales.

La semana pasada, las autoridades se apresuraron a evitar la explosión de un tanque químico sobrecalentado en California, lo que provocó la evacuación de decenas de miles de residentes hasta que se redujo la presión en el tanque, eliminando así el riesgo de una explosión catastrófica.

En abril, una fuga química de ácido nítrico y otra sustancia en una planta de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas e hirió a más de una docena, según Associated Press.

En octubre del año pasado, más de 10.800 kilos de explosivos detonaron en una planta de Tennessee, causando la muerte de 16 empleados y una explosión tan intensa que se registró como un terremoto de magnitud 1,6.

Dos meses antes, una explosión en una planta de US Steel en Pensilvania mató a dos trabajadores e hirió a más de 10, uno de los cuales quedó atrapado entre los escombros, informó AP.

Un portavoz del PeaceHealth St. John Medical Center declaró a la CNN que el hospital recibió inicialmente a nueve pacientes, incluida una persona que falleció en el incidente de Longview y otras cuatro que fueron trasladadas a un centro de quemados en Portland. Posteriormente, tres pacientes recibieron el alta del PeaceHealth St. John Medical Center, y el paciente restante se encuentra estable, informó a la CNN Jim Murez, gerente de comunicaciones del hospital, en una actualización.

Longview se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Portland y a unos 210 kilómetros al sur de Seattle. Las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. emplean a cerca de 1.000 personas en su fábrica de pulpa y papel y en su planta de embalaje. La instalación trata sus aguas residuales y las vierte en el río Columbia, según el Departamento de Ecología del estado de Washington.

Las operaciones de recuperación se han retrasado porque algunas zonas del lugar son inaccesibles debido a los problemas de seguridad que persisten en las instalaciones de Longview, declaró Matt Amos, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Longview, en la rueda de prensa del martes por la noche.

El tanque sigue inestable, lo que crea “condiciones peligrosas” para los equipos de respuesta a emergencias, declaró Goldstein en la conferencia de prensa.

Las labores de recuperacion se reanudarán este miércoles por la mañana, una vez que las condiciones permitan a los equipos continuar de forma segura, agregó.

Según informó el departamento de bomberos, las agencias locales, regionales y estatales están coordinándose con el personal de las instalaciones para “reforzar estructuralmente y estabilizar el lugar” y ayudar en las labores de recuperación.

“Los esfuerzos de recuperación siguen centrados en acceder de forma segura a todas las zonas afectadas de las instalaciones, rescatar a las víctimas y apoyar a las familias afectadas, al tiempo que se garantiza la seguridad de los equipos de respuesta debido a la inestabilidad del lugar”, comentó Amos.

Todas las familias afectadas han sido notificadas, afirmó. Dos padres, que aseguraron que sus hijos trabajaban en la planta, intervinieron cerca del final de la conferencia de prensa para señalar que ellos no habían sido contactados, según informó la AP.

De acuerdo con la portavoz Brittny Goodsell, el Departamento de Ecología del estado cuenta con un equipo especializado en derrames en el lugar para monitorear la calidad del aire y del agua.

Aunque los equipos de respuesta no han detectado un aumento repentino en los problemas de calidad del aire, un grupo adicional de monitoreo del aire se dirige a las instalaciones para apoyar las labores, informó Goodsell.

“Actualmente no tenemos ninguna preocupación por la salud pública fuera del lugar de los hechos”, aseguró.

El gobernador Bob Ferguson declaró que los funcionarios estatales estarán en el lugar “para hacer todo lo posible por ayudar en esta situación”, y agregó: “Estaremos aquí el tiempo que sea necesario”.

El estado ha estado en “contacto constante” con los equipos de respuesta locales para ofrecer apoyo y ha movilizado al equipo de apoyo civil de la Guardia Nacional del estado, afirmó Ferguson, de filiación demócrata.

El Departamento de Salud está colaborando con la logística médica de emergencia, añadió.

Mientras continuaban las labores de búsqueda y recuperación, miembros de la comunidad se reunieron el martes por la noche en Longview para una vigilia en honor a las víctimas y a quienes aún permanecen desaparecidos.

Algunos sostenían velas mientras inclinaban la cabeza en oración. Líderes religiosos dirigieron oraciones por las familias y los socorristas, haciendo un llamado a la unidad.

“Estamos aquí esta noche porque cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos”, manifestó el pastor Mark Schmutz de la Iglesia Northlake.

Crystal Moldenhauer, residente de Longview, comentó a la AP que tiene amigos que trabajan en la planta y de quienes aún no se tiene noticia. Describió una jornada estresante, marcada por las llamadas y mensajes de texto entre las personas que intentaban averiguar qué había sucedido.

“Todos seguimos esperando respuestas… Hay familias que han quedado destrozadas, y no sabemos por qué”, lamentó.

El “licor blanco” es una mezcla química que se utiliza para descomponer las astillas de madera durante el proceso de fabricación de papel. Este líquido es altamente cáustico y puede provocar quemaduras de segundo y tercer grado si entra en contacto con la piel, explicó el jefe del batallón de bomberos durante la conferencia de prensa. Inhalar el vapor concentrado que rodea al líquido también puede ser peligroso, aunque, si se encuentra en el aire, actúa principalmente como irritante, añadió.

Goldstein indicó que se liberaron aproximadamente 500.000 galones de líquido, los cuales se mezclaron con el agua proveniente de una tubería principal contra incendios que se rompió en las instalaciones; todo este material “permanece en el lugar”.

Las autoridades observaron “un aumento inicial en el nivel de pH” en algunos cursos de agua cercanos y detuvieron las bombas del sistema de diques en esas zonas “para mantener el material contenido allí”, explicó Goldstein, quien solicitó a los residentes que eviten acercarse a los diques y zanjas situados entre Washington Way y Prudential Boulevard.

Según el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington, hay dos inspecciones en curso en las instalaciones que no guardan relación con la implosión.

Una de ellas se abrió en marzo después de que el departamento recibiera una queja anónima sobre la preocupación “por una válvula en un tanque clarificador de amoníaco acuoso”, que no es el mismo tanque que se rompió, según la agencia.

La otra se inauguró en mayo tras recibir una queja sobre un socavón provocado por un desagüe defectuoso, informó la agencia.

Los funcionarios estatales sancionaron el lugar por infracciones tras otras tres inspecciones realizadas en los últimos cinco años que no estaban relacionadas con la “seguridad en los procesos o el almacenamiento de productos químicos”, sino con la protección contra caídas y el incumplimiento del uso de mascarillas.

La tercera infracción señalaba que el empleador “no garantizó que los empleados contaran con un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que causaran, o que pudieran causar, lesiones graves o la muerte”, recoge el informe de inspección.

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Con información de Andi Babineau, de CNN.