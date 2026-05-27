Trump ha amenazado con atacar a 1 de cada 13 países del mundo

Análisis de Aaron Blake, CNN

Como candidato presidencial, Donald Trump retrató con entusiasmo a sus oponentes como intervencionistas dispuestos a llevar a Estados Unidos a toda clase de guerras en el extranjero, incluso a la Tercera Guerra Mundial.

Como presidente, Trump ha acumulado una sorprendente lista de países a los que ha amenazado con atacar o que efectivamente ha atacado.

Trump añadió este miércoles un nuevo nombre a esa lista al amenazar con atacar a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz junto con Irán.

“Omán se comportará igual que todos los demás, o tendremos que bombardearlos”, dijo Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Fue particularmente llamativo porque lo dijo casi al pasar, como un comentario casual aparentemente hecho sin pensarlo demasiado.

Y eso se ha vuelto bastante típico en Trump.

Omán es al menos el decimoquinto país que ha amenazado con atacar, ha dejado abierta la posibilidad de atacarlo o ha atacado realmente durante sus dos mandatos como presidente. Casi todos estos incidentes ocurrieron en los primeros 16 meses de su segundo mandato, aunque algunos abarcan ambos.

Hasta ahora, en este mandato ha lanzado ataques en siete países —Irán, Iraq, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen— después de haber atacado también a algunos de ellos en su primer mandato. Eso ni siquiera incluye los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han tenido como objetivo a casi 60 barcos y han dejado más de 190 muertos.

Además, ha amenazado o ha dejado abierta la posibilidad de atacar a otros siete países durante este mandato: Canadá, Colombia, Cuba, Groenlandia —que forma parte de Dinamarca—, México, Panamá y ahora Omán. También amenazó a México y a Corea del Norte en su primer mandato.

No todas esas amenazas y ataques son iguales. Algunos, como los ataques en Iraq, fueron acciones limitadas dirigidas contra terroristas y no contra el gobierno en el poder. Y algunas de las amenazas fueron menos directas: en muchos casos, Trump simplemente se negó a descartar esa posibilidad.

Parte de esto puede explicarse por la adopción de Trump de la “teoría del loco” en materia de política exterior. En otras palabras, le gusta presentarse como alguien impredecible, porque cree que eso hace más probable que los adversarios extranjeros cedan a sus exigencias.

Sin embargo, todo ello refleja una actitud notablemente belicosa de un presidente que ya ha invadido dos países este año —Irán y Venezuela— y que parece estar considerando un tercero: Cuba.

Y los datos muestran cuán agresiva ha sido la postura de Trump. Aquí van algunas cifras.

Esa es la proporción de países que Trump ha amenazado o atacado hasta ahora: 15 de los casi 200 países del mundo.

Esos países concentran a 1 de cada 11 personas del planeta. Eso significa que 1 de cada 11 personas en el mundo ha estado al menos algo preocupada por la posibilidad de que Trump inicie un ataque militar contra su país.

Trump ha amenazado o atacado ya a cinco países solo en Medio Oriente. Eso equivale a cinco de los menos de 20 países que hay en toda la región.

Las amenazas y ataques de Trump han alcanzado a países de tres de los cinco continentes poblados del mundo: África, Asia y América. Técnicamente, también ha amenazado a un país europeo, Dinamarca, aunque fue al hablar de apoderarse de un territorio suyo en América.

De los 15 países que ha atacado o amenazado, ha señalado a cinco como posibles incorporaciones a Estados Unidos: Canadá, Cuba, Groenlandia, Panamá —específicamente el canal de Panamá— y Venezuela.

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