EE.UU. designa como terroristas a Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, los grupos criminales más grandes de Brasil

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves como organizaciones terroristas internacionales a Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), considerados los grupos criminales con mayor fuerza en Brasil.

La designación entrará en vigor a partir del 5 de junio, de acuerdo con un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

“CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y redes ilícitas se extienden más allá de las fronteras de Brasil, a lo largo de nuestra región y dentro de nuestro país”, dijo Rubio.

Tanto Comando Vermelho como Primeiro Comando da Capital se formaron en cárceles de Brasil durante las últimas décadas del siglo XX. Desde entonces, han expandido su presencia y actividades en el país y actualmente realizan narcotráfico, asesinatos, extorsiones y tráfico de diversos productos, de acuerdo con autoridades y organizaciones no gubernamentales.

En la práctica, designarlas como organizaciones terroristas abre la puerta a que Estados Unidos emita sanciones y utilice la fuerza militar contra estos grupos criminales. Estados Unidos dice que este instrumento incluso lo justifica para hacer operativos en otros países, aunque varios especialistas cuestionan la legalidad de este argumento en el ámbito internacional.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, ha designado como organizaciones terroristas, entre otros, a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo en México, a la mara Salvatrucha en El Salvador y al Tren de Aragua en Venezuela.

Trump dice que este es un paso necesario para frenar el flujo de drogas que llega hasta Estados Unidos y amenaza a su población. En su comunicado de este jueves, Rubio reiteró esa posición.

“El Gobierno de Trump continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, al mantener las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpir los flujos de ganancias que financian a los violentos narcoterroristas”, dijo Rubio.

“La acción del Departamento de Estado demuestra el compromiso de la administración Trump para desmantelar a los carteles y las organizaciones criminales en nuestra región y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

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