El crimen organizado cruza cada vez más fronteras de América latina y varios países buscan la forma de unirse para derrotarlo

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Cancilleres y altos funcionarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reunieron este jueves en Santiago en una cumbre de seguridad para debatir y coordinar nuevas medidas de lucha contra el crimen organizado transnacional, la migración irregular y el narcotráfico.

“Esto es un punto de inicio para algo que nos convoca a todos. Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios y comprando voluntades”, afirmó el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien participó en un bloque de la reunión de alto nivel en la capital chilena.

El encuentro concluyó con la firma del “Compromiso regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional”, el cual busca, entre otros objetivos, establecer un plan de acción conjunto para enfrentar al crimen organizado.

“La delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas de la gobernanza, la seguridad de las personas, para la estabilidad institucional y el desarrollo de nuestros países. Dada su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política e intercambio de información”, afirmó el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

Según explicó Pérez Mckenna, los países firmantes de este acuerdo se reunirán en 180 días más para medir avances. Además, se presentarán los resultados en la próxima Asamblea General de la OEA con el fin de invitar a más países del continente americano a sumarse a la iniciativa.

El “Compromiso de Santiago” fue suscrito por el canciller de Argentina, Pablo Quirno; el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo; el canciller de Perú, Carlos Pareja y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, además de las autoridades chilenas.

Este encuentro se da en medio de cuestionamientos al gobierno de Kast por la falta de un plan concreto de seguridad para Chile, a pesar de que esto fue una de sus principales promesas de campaña, lo que desencadenó la salida de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a menos de tres meses de iniciado el gobierno.

Por su parte, el actual ministro de Seguridad de Chile —quien también participó de esta cumbre—, Martín Arraú, señaló este lunes en una rueda de prensa: “Lo primero es que exista una política nacional de seguridad pública. Esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, planes, programas que se pueden implementar en el futuro. En nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy está vigente”.

A nivel regional, el crimen ha tenido un fuerte impacto en los últimos meses. En Perú, por ejemplo, solo en febrero se registraron 196 homicidios y la inseguridad ya se vislumbra como un tema decisivo para las próximas elecciones presidenciales. En Ecuador se han anunciado operaciones conjuntas con Estados Unidos para desbaratar grupos criminales designados como terroristas, mientras que Argentina ya firmó acuerdos similares con Washington.

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