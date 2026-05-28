“Es insultante”: aficionados de Ferrari dan su veredicto sobre su primer auto eléctrico, y no es bueno

Por Mustafa Qadri, CNN

Lo consideran escandalosamente caro, insultante para los actuales propietarios y, quizá lo más demoledor de todo, dicen que parece un Nissan Leaf. Esos son solo algunos de los comentarios poco halagadores dirigidos al primer auto eléctrico de Ferrari, el Luce, desde que fue presentado esta semana por la legendaria marca italiana.

Las acciones de Ferrari cayeron más de un 8 % en la bolsa de Milán al día siguiente de que la compañía presentara el Luce, cuya apariencia redondeada marca una ruptura radical para una marca asociada a líneas estilizadas y angulosas.

La revista británica Auto Express describió el superauto eléctrico, con un precio de US$ 640.000, como el “auto de Apple que nadie quería”, en referencia al exjefe de diseño de Apple Jony Ive, cuya agencia ayudó a diseñarlo.

“Soy dueña de un Ferrari, así que lo diré claramente: es insultante para quienes tenemos estos autos”, dijo la experta automotriz estadounidense Lauren Fix en el programa Quest Means Business de CNN. “Parece un Nissan Leaf”, añadió, en referencia a un modelo que cuesta menos de una décima parte de ese precio.

Fix sugirió que Ferrari sintió que tenía que crear un auto eléctrico, pero advirtió que los consumidores dudarían ante un precio tan elevado, y señaló que Porsche había abandonado sus propios planes de fabricar un vehículo eléctrico.

Los italianos parecieron coincidir. “Escandalosamente caro (¡550.000 euros!) y, desde el punto de vista estético, habla por sí solo… Parece cualquier cosa menos un auto del Cavallino Rampante”, publicó en X Matteo Salvini, ministro de Transporte de Italia.

El Luce es el primer Ferrari de cinco asientos y busca atraer a familias con grandes recursos. Cuenta con cuatro motores eléctricos, una velocidad máxima de unos 306 km/h y una autonomía de más de 480 kilómetros. También incorpora vibraciones y sonido artificiales de motor para preservar la experiencia de conducción característica de Ferrari.

Horst Schneider, jefe de investigación automotriz para Europa en Bank of America, dijo que la reacción negativa se había centrado en “si el Luce todavía se ve y se siente como un Ferrari”, pero añadió que el riesgo para la compañía parecía “manejable” dada la amplitud de su gama.

Las acciones han recuperado parte de esas pérdidas, pero no se han restablecido por completo, lo que ha borrado unos 5.000 millones de euros (US$ 5.800 millones) de su valor de mercado.

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