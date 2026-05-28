¿Quién es “Iván Mordisco”, el criminal más buscado en Colombia que propuso una alianza contra EE.UU.?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Alias “Iván Mordisco” es el objetivo del Gobierno de Gustavo Petro, un enemigo notorio de las intenciones de paz, y un criminal que propuso una alianza insurgente contra EE.UU. e intensificó ataques antes de las elecciones presidenciales, si bien anunció una tregua temporal para la jornada electoral del 31 de mayo.

Mordisco y su grupo son desde hace meses objeto de una nueva ofensiva militar en Colombia y el país espera noticias sobre su captura o neutralización. ¿Quién es este jefe disidente de las FARC y por qué se volvió el insurgente de mayor perfil y uno de los más buscados en Colombia?

Alias Mordisco es el líder del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que no se sumó al acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de un grupo criminal con presencia en varios departamentos del sur del país, como Cauca, Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, departamento donde se lleva a cabo la nueva ofensiva de las fuerzas colombianas.

Su nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández. En septiembre de 2025 el Gobierno de Petro aumentó la recompensa por información que conduzca a su captura a 5.000 millones de pesos, que equivalen a unos US$ 1,3 millones. A Mordisco las autoridades lo acusan de terrorismo, narcotráfico, asesinato de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores de edad.

El prontuario delictivo de Vera Fernández comenzó hace más de dos décadas dentro del Frente Primero “Armando Ríos” de las FARC, donde se destacó como francotirador y explosivista, según Insight Crime, un centro de investigación sin fines de lucro.

Tras la muerte del líder disidente Gentil Duarte en 2022, Mordisco asumió el liderazgo del EMC, consolidando su control sobre amplias zonas del país, especialmente en Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés, Vichada y Nariño, además de mantener presencia en Venezuela, dice Insight Crime.

Antes de la firma del acuerdo de paz en 2016, Mordisco fue uno de los primeros comandantes guerrilleros en oponerse a lo negociado y decidió liderar un grupo insurgente que no entregó las armas.

En noviembre de 2023, Petro dio la orden de combatir a “Iván Mordisco” y sus hombres tras el fracasado intento de negociar con el EMC dentro de la llamada política de paz total de su Gobierno. Las autoridades señalan que Mordisco es uno de los principales responsables de asesinatos de líderes sociales y de antiguos compañeros suyos en las FARC que se acogieron al acuerdo de paz.

El presidente Petro ha señalado a Mordisco como un narcotraficante y en agosto pidió al Estado colombiano y a la comunidad internacional declarar a la llamada Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados —incluidas las disidencias de Mordisco— como organizaciones terroristas.

Varias veces hubo rumores e incluso noticias de su supuesta muerte. En julio de 2022 el Gobierno del entonces presidente Iván Duque anunció, con base en informes de inteligencia del Ejército, que Mordisco habría fallecido en medio de combates en Caquetá, pero unos meses después el delincuente apareció en un video en el que desvirtuaba esa versión oficial.

En abril de 2025 también hubo nuevas versiones sobre la posible muerte, pero el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, las desmintió. No obstante, a lo largo de este año el Gobierno ha señalado que el cerco contra “Iván Mordisco” se estrecha por cuenta de operaciones militares. Las autoridades dicen haber hallado artículos personales del líder disidente.

En agosto pasado, Luis Hernando Vera Fernández, hermano de Mordisco, fue capturado.

En enero de 2026, Mordisco propuso una alianza con el ELN y otras disidencias tras el ataque de EE.UU. en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro, un hecho que el guerrillero calificó como una agresión “imperialista”. En un video, llamó a una cumbre de comandantes insurgentes para conformar un “gran bloque” pese a las diferencias históricas.

En abril, el grupo de Mordisco —según atribuyen las autoridades— lanzó ataques con drones explosivos y coches bomba, incluido un atentado que dejó 21 civiles muertos a semanas de las elecciones presidenciales.

En un comunicado del 15 de mayo, el Estado Mayor Central anunció una tregua temporal con la fuerza pública en todo el país, vigente desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio, para crear “condiciones de tranquilidad suficientes” para las elecciones. El grupo dice que mantiene su “derecho a la legítima defensa” frente a eventuales acciones de la fuerza pública, autoridades de Estados Unidos u otros grupos armados ilegales con los que disputa territorios.

El autodenominado Estado Mayor Central (EMC) tiene su origen en un grupo de combatientes de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016, y que posteriormente se fortaleció con nuevos reclutas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Estas estructuras, que se distanciaron del pacto de La Habana, se reorganizaron bajo una instancia unificadora —el EMC— liderada inicialmente por Gentil Duarte e Iván Lozada, con el propósito de mantener la lucha armada.

El Gobierno de Petro reconoce al EMC como uno de los principales actores armados actuales, y sostiene que su surgimiento está ligado al “sabotaje de la ultraderecha a la paz pactada con los dirigentes de las FARC”. De acuerdo con el CNMH, las tensiones internas entre las milicias y la estructura militar de las FARC-EP durante la entrega de armas explican también la evolución del EMC. Entrevistas recogidas por el Centro de Memoria Histórica señalan que muchas de esas milicias no se integraron al proceso de reincorporación y derivaron en grupos con control territorial y economías ilegales.

El EMC se concibe a sí mismo no como una disidencia, sino como un proyecto de oposición frente al rumbo que tomó la antigua guerrilla de las FARC, en rechazo al modelo de paz implementado en 2016 y con la pretensión de “completar” ese acuerdo desde una visión distinta del proceso armado y político.

EMC se enfrenta a la Segunda Marquetalia —disidencia liderada por Iván Márquez, quien fue negociador de paz de las FARC— y estaría implicado en el asesinato de Jesús Santrich, dice Insight Crime.

El Centro de Memoria Histórica indica que la Segunda Marquetalia y el EMC son los “dos grandes proyectos disidentes” con estrategias y objetivos diferentes: el EMC “mantiene estructuras militares y presencia territorial”, mientras que la Segunda Marquetalia apunta a un “discurso político más cercano al acuerdo original, aunque con acciones armadas”.

Petro ha dicho que ambos de esos dos grupos, además del Clan del Golfo, son parte de la Junta del Narcotráfico, que “opera internacionalmente como una confederación de mafias”.

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Con información de Fernando Ramos, de CNN, y de la agencia EFE